Les leaders du secteur biopharmaceutique se réunissent au Veeva R&D and Quality Summit pour faire progresser l'innovation pour l'industrie et les patients

Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, LEO Pharma, Recordati, Syneos Health et d'autres partageront leurs connaissances sur l'amélioration de l'efficacité tout au long du cycle de développement des produits

BARCELONE, Espagne, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que des dirigeants de Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, LEO Pharma, Recordati et Syneos Health interviendraient au Veeva R&D and Quality Summit , les 6 et 7 juin à Madrid, en Espagne. Les innovateurs de l'industrie expliqueront comment ils tirent parti des solutions de nouvelle génération pour accroître l'efficacité afin d'améliorer les résultats pour les patients.

Le Veeva R&D and Quality Summit réunira plus de 750 professionnels de l'industrie qui participeront à plus de 40 sessions. Les participants en apprendront davantage sur les stratégies pour jeter les bases des opérations cliniques et des données dans les essais axés sur les patients, améliorer la gestion de la qualité au-delà du niveau de conformité, rationaliser les processus réglementaires et améliorer la surveillance et l'efficacité en matière de sécurité.

Parmi les conférenciers invités et les tables rondes :

Bayer décrira son parcours réglementaire pour offrir une vue d'ensemble du contenu approuvé pour un portefeuille de produits vaste et varié.

décrira son parcours réglementaire pour offrir une vue d'ensemble du contenu approuvé pour un portefeuille de produits vaste et varié. Boehringer Ingelheim mettra en avant le lancement d'un système d'exploitation de développement de produits pour l'avenir.

mettra en avant le lancement d'un système d'exploitation de développement de produits pour l'avenir. LEO Pharma discutera du rôle élevé de la sécurité en tant que partenaire stratégique dans le développement de produits.

discutera du rôle élevé de la sécurité en tant que partenaire stratégique dans le développement de produits. GSK, Recordati et Syneos Health partageront leurs parcours respectifs pour améliorer les essais cliniques.

« Notre priorité absolue est d'aider l'industrie à innover pour garantir les meilleurs résultats possibles pour les patients, a déclaré Rik Van Mol, vice-président senior de Veeva Development Cloud. Le Veeva R&D and Quality Summit offre aux dirigeants de l'industrie un forum idéal pour se mettre en relation, échanger des idées et partager des stratégies qui feront avancer l'industrie. »

L'événement est exclusivement ouvert aux professionnels des sciences de la vie. Inscrivez-vous pour être tenu au courant du programme détaillé sur veeva.com/eu/Summit .

