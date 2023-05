Novisto obtient un financement de série B de 20 millions de dollars américains pour révolutionner les rapports ESG





Novisto triple ses revenus, ses clients et ses effectifs d'une année sur l'autre, devenant ainsi le leader mondial de la gestion des données ESG et plaçant la barre plus haut pour le secteur

MONTRÉAL, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Novisto , entreprise de logiciels de gestion de données ESG basée à Montréal, a réussi à recueillir 20 millions de dollars américains dans le cadre d'un cycle de financement de série B dirigé par Inovia Capital . Ce cycle comprend de nouveaux investissements de la part de Portage et de SCOR Ventures , ainsi qu'une participation des investisseurs existants White Star Capital et Diagram Ventures . Novisto utilisera ces fonds pour accélérer le développement de ses produits et l'expansion de son marché.

Alors que la demande de rapports normalisés, audités et numérisés sur le développement durable augmente, les rapports ESG sont devenus une exigence essentielle pour les entreprises du monde entier. Avec des gouvernements tels que la Commission européenne et des régulateurs tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis qui ont répondu à l'appel en faveur d'une information réglementée sur le développement durable, les entreprises ont besoin d'une approche structurée et organisée pour définir et traiter avec précision les questions, les opportunités et les défis complexes liés à l'ESG. La plateforme complète de gestion des données de Novisto offre une solution qui permet aux entreprises de protéger leurs données ESG et leurs rapports face à des exigences plus strictes en matière de divulgation.

Les rapports de développement durable publiés aujourd'hui par les entreprises manquent de standardisation et ne fournissent pas d'informations exploitables permettant aux investisseurs et aux autres parties prenantes de prendre des décisions en matière d'ESG. Une stratégie ESG structurée est essentielle pour permettre aux entreprises d'aligner leurs valeurs sur leurs actions, de gérer les risques et de créer de la valeur à long terme. Novisto s'est rapidement imposé comme un leader dans la gestion des données ESG, en aidant de grandes entreprises mondiales, dont Asana, Manulife et Sanofi, entre autres, à améliorer la collecte et le compte rendu de leurs données ESG, afin de mieux gérer les risques et les opportunités clés en matière de développement durable et de favoriser la création de valeur à long terme.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien d'un groupe d'investisseurs aussi solide alors que nous continuons à croître et à développer notre plateforme, a déclaré Charles Assaf, PDG et cofondateur de Novisto. Ce cycle de financement nous permettra de développer notre offre de produits et de continuer à fournir à nos clients les meilleures solutions possibles pour la gestion des données ESG, afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions qui contribuent à la durabilité de l'économie, de l'environnement et de la société. »

Ce financement permettra à Novisto d'intensifier le développement de ses produits et de continuer à fournir les meilleures solutions de gestion des données ESG à ses clients, nouveaux et existants, dans un large éventail d'entreprises, d'industries et de zones géographiques. Les fonds seront également utilisés pour développer la base de clients existants de Novisto ainsi que pour agrandir l'équipe à travers le monde afin de répondre à l'augmentation exponentielle de la demande en matière de gestion des données ESG.

« Conformément à notre mission de soutenir les entreprises technologiques mondiales durables, nous sommes honorés de travailler avec Novisto, alors qu'ils progressent dans leur objectif de créer un avenir plus durable, a commenté Magaly Charbonneau, partenaire d'Inovia. La plateforme de Novisto aide les entreprises à fournir des données ESG de qualité, prêtes à être vérifiées, qui leur permettent d'apporter des changements mesurables et importants. »

« En tant que société cotée en bourse, les données sont essentielles pour gagner la confiance de nos parties prenantes et nous nous sommes engagés depuis longtemps à fournir des informations ESG de premier ordre, a ajouté Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes, à CAE. Novisto nous aide à améliorer l'exactitude et la robustesse de nos données ESG tout en renforçant la responsabilité des données dans l'ensemble de notre entreprise. Nous collaborons avec Novisto depuis son lancement et nous sommes fiers de poursuivre notre travail en vue d'élaborer des rapports transparents qui reflètent les progrès de notre programme ESG. »

Lancée en 2019, Novisto compte plus de 100 employés situés en Amérique du Nord et en Europe et son siège social se trouve à Montréal, au Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.novisto.com .

À propos de Novisto

Novisto contribue à la durabilité de l'économie, de l'environnement et de la société en donnant aux entreprises les moyens de prendre de meilleures décisions et de mieux communiquer grâce à son logiciel de gestion des données ESG. Fondée à Montréal en 2019, Novisto met au point la planification des ressources des entreprises pour l'ESG, permettant aux entreprises de tirer parti d'une approche centrée sur les données pour mieux rendre compte et gérer leurs problèmes liés au développement durable. Novisto est une société privée soutenue par Inovia, White Star Capital, Diagram Ventures, Portag3 Ventures et SCOR Ventures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.novisto.com .

