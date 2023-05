Alithya est lauréate d'un prestigieux prix Les Mercuriades pour son programme de développement du leadership





MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») est fière d'annoncer qu'elle a remporté un prestigieux prix Les Mercuriades dans la catégorie Formation et développement de la main-d'oeuvre pour l'Académie de leadership Alithya, une initiative lancée en mai 2018 en partenariat avec la faculté de gestion de l'Université McGill. Le prix a été remis à Alithya lors de la cérémonie du Gala Les Mercuriades qui s'est tenue le 23 mai 2023 au Palais des Congrès de Montréal.

Alithya, l'une des firmes de services-conseils en technologie avec la croissance la plus rapide, a fait un investissement important pour former ses nouveaux leaders et ceux existants. L'Académie de leadership Alithya a été créée il y a cinq ans pour bâtir un parcours de formation qui accompagne un bassin continu de leaders, selon une approche harmonisée. Elle a permis également de développer un plan de relève robuste qui est aligné sur la vision à long terme de l'entreprise. L'Académie de leadership Alithya est composée de plusieurs modules abordant chacun un thème précis, et mettant l'accent sur les principales priorités de l'entreprise en matière de formation et de développement de tous les leaders d'Alithya.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« C'est un honneur d'être choisi parmi un groupe aussi distingué d'entreprises qui contribuent à l'innovation et au développement de l'économie. J'estime que le développement des leaders est l'un des investissements les plus importants que nous puissions faire en tant qu'entreprise, et qu'investir en soi-même est l'une des actions les plus importantes qu'un leader puisse poser. Les organisations qui comptent les meilleurs leaders attireront et retiendront les meilleurs talents de l'industrie. Ce prix Les Mercuriades valide la vision que nous avons pour l'avenir de notre entreprise, dont notre engagement à disposer d'équipes chapeautées par des leaders solides pour assurer la prestation continue de solutions innovantes en vue de résoudre les problèmes les plus complexes auxquels nos clients sont confrontés. »

Finaliste dans la catégorie Innovation technologique

Alithya a également été finaliste dans la catégorie Innovation technologique en reconnaissance de sa plateforme de tests de bout-en-bout Alithya GoTestMD, une plateforme d'automatisation qui est une propriété intellectuelle exclusive. Grâce à l'automatisation, les clients d'Alithya exploitent la puissance de GoTestMD pour générer des économies substantielles de temps et d'argent, y compris des réductions de coûts en matière de développement. L'outil est conçu pour être facile d'utilisation pour les personnes ayant très peu de compétences techniques en permettant de transformer des tests manuels en tests automatisés d'un simple clic, peu importe l'application ou le système testé. GoTestMD est un outil unique et extrêmement précieux pour réduire la charge associée aux tests répétitifs des mises à jour régulières des applications d'entreprise hébergées dans le cloud.

Une reconnaissance prestigieuse

Depuis 1981, Les Mercuriades sont reconnues comme l'un des concours du milieu des affaires québécois les plus prestigieux. Le programme, porté par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), reconnaît l'innovation, l'ambition, l'entrepreneuriat et la performance des entreprises québécoises.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie des professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires et vise à faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique.

