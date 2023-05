WuXi Biologics récompensé par un Prix « ISPE Facility of the Year », catégorie Opérations





IPS-Integrated Project Services, LLC, l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de la construction et de validation (EPCMV, ou Engineering, Procurement, Construction Management, and Validation) félicite WuXi Biologics Ireland Limited (WuXi Biologics) pour avoir reçu un « Facility of the Year Award » (FOYA) décerné par l'International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), catégorie Opérations, pour son usine de production à grande échelle de Mullagharlin, Dundalk (Irlande). Dans le cadre de ce projet, l'équipe d'experts d'IPS a fourni divers services, notamment la conception de processus, l'ingénierie, l'architecture, la gestion de la construction et l'assistance à la validation.

Le programme ISPE Facility of the Year Awards (FOYA) récompense les installations de fabrication pharmaceutiques de pointe qui mettent en oeuvre des stratégies de conception et de construction innovantes pour produire des médicaments de haute qualité, sûrs et d'un bon rapport coût-efficacité. WuXi Biologics a été distingué pour son usine d'avant-garde de fabrication de produits biologiques située à Dundalk, en Irlande. Selon le jury du FOYA, ce projet représente « une réalisation inspirante prouvant que des installations peuvent être construites en respectant un échéancier accéléré, en utilisant des solutions innovantes conformes aux exigences réglementaires, en surmontant les obstacles imprévus, en coopérant avec la communauté et en préservant le succès du projet et la sécurité des produits ».

Brendan McGrath, vice-président et responsable du site WuXi Biologics Ireland, a déclaré : « Ce Prix qui nous a été décerné par l'ISPE récompense le dévouement de notre équipe et sa recherche permanente de l'excellence. Nous exprimons également notre extrême gratitude à IPS, notre concepteur d'installations, pour son travail exceptionnel et pour son expertise qui ont beaucoup contribué à notre réussite. Ce Prix est un succès non seulement pour notre équipe, mais aussi pour nos clients, nos partenaires et la communauté locale. En fin de compte, c'est une victoire pour les patients qui comptent sur les produits biologiques vitaux que nous produisons sur notre site en Irlande. »

L'usine de WuXi Biologics est l'un des plus grands sites au monde de fabrication sous contrat de bioréacteurs à usage unique. Toutefois, la véritable réussite réside dans la flexibilité sans précédent de la fabrication basée sur la culture cellulaire, quelle que soit la taille du lot. Cette flexibilité est obtenue grâce à une « mise à l'échelle » basée sur 12 bioréacteurs ABEC d'une capacité de 4 000 litres. L'installation, dotée d'une gamme flexible de systèmes hautement paramétrables, est capable de s'adapter à presque toutes les techniques de perfusion, de fed-batch, de fed-batch concentré et de fed-batch intensifié, ce qui réduit les risques pour les clients. Combinées à des innovations en matière d'automatisation, de matériaux à usage unique et de durée de transition, ces capacités font que l'installation de WuXi Biologics change la donne en matière de production de thérapies émergentes à base d'anticorps ayant un impact mondial.

Le projet a été le premier en Irlande à être livré avec un modèle innovant d'assistance à la conception. IPS a développé des packages de conception détaillée à 60% ; les 40% restants ont été réalisés par l'équipe de construction, y compris les sous-traitants. Cette approche collaborative a amélioré la constructibilité, diminué la durée et les coûts et réduit considérablement la nécessité des remaniements. La technologie à usage unique offre une capacité de 48 000 litres, ce qui en fait le plus grand bioréacteur à usage unique d'Irlande, voire d'Europe.

Ce projet à développement accéléré a nécessité plus de 6,2 millions d'heures de travail sur 26 mois, avec une moyenne de 2 200 employés en période de pointe. Au total, 7 610 personnes y ont travaillé. Pendant toute la durée de la construction en 2019 et 2020, plus de 75 archéologues ont pu procéder à des fouilles dans différents emplacements du chantier. Fines aiguilles à coudre en os, fers de lance médiévaux et stock de pièces de monnaie du Xe siècle en métal brillant, les artefacts qu'ils ont trouvés retracent une extraordinaire vie communautaire échelonnée sur des milliers d'années. WuXi Biologics a réussi à respecter le calendrier pendant les fouilles archéologiques et malgré les défis liés au Covid-19.

« Pour IPS, qui est le partenaire de WuXi Biologics depuis sa fondation, c'est formidable de voir la Société remporter ce prestigieux Facility of the Year Award. Je me souviens encore des tout premiers moments de la conception du projet et de l'acquisition par WuXi Biologics de l'immense site de Dundalk. Tous les efforts qui ont suivi ont trouvé une fantastique et mémorable conclusion. C'est un honneur pour nous d'avoir participé au déploiement de cette installation ultramoderne, véritable symbole de l'innovation, de la technologie de pointe et de l'excellence. Félicitations à WuXi Biologics pour cette magnifique réalisation », a déclaré Dave Goswami, Private Equity, président-directeur général d'IPS.

Les thérapies cellulaires transforment la médecine moderne. La flexibilité et l'adaptabilité de la nouvelle usine de WuXi Biologics garantissent que les installations auront la capacité de produire de nombreuse nouvelles thérapies cellulaires dans les années à venir.

À propos d'IPS

IPS, une société de Berkshire Hathaway, est un leader mondial de l'élaboration de solutions commerciales innovantes pour les industries biotechnologique et pharmaceutique. La Société s'appuie sur son expertise opérationnelle, ses connaissances, ses compétences à l'avant-garde du secteur et sa passion pour fournir des services de consultance, d'architecture, d'ingénierie, de suivi de projet, de gestion de la construction et de la conformité qui permettent à ses clients de développer et de fabriquer des produits ayant un impact positif sur la vie des gens. Sa dernière acquisition, Linesight, est spécialisée dans les services de gestion des coûts, des calendriers, des risques, des programmes et des projets dans divers secteurs du marché, notamment les centres de données, les sciences de la vie et le secteur de la haute technologie. En incluant Linesight, IPS compte aujourd'hui plus de 3 000 professionnels oeuvrant dans plus de 45 bureaux répartis dans 17 pays des Amériques, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Asie du Sud-Est, en Australie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.ipsdb.com.

À propos de WuXi

WuXi Biologics (mnémonique : 2269.HK) est une organisation internationale de recherche, développement et fabrication sous contrat (CRDMO, pour Contract Research, Development and Manufacturing Organization) de premier plan offrant des solutions de bout en bout permettant à ses partenaires de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques ? du concept à la commercialisation ? au bénéfice des patients du monde entier.

WuXi Biologics, qui emploie plus de 12 000 collaborateurs qualifiés en Chine, aux États-Unis, en Irlande, en Allemagne et à Singapour, s'appuie sur ses technologies et son expertise pour offrir à ses clients des solutions efficaces et rentables de découverte, de développement et de fabrication de produits biologiques. Au 31 décembre 2022, WuXi Biologics soutenait 588 projets intégrés de clients, dont 17 projets de fabrication commerciale.

Chez WuXi Biologics, nous considérons que les responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) font partie intégrante de notre philosophie et de notre stratégie commerciale et nous ambitionnons de devenir un leader ESG dans le secteur des produits biologiques CRDMO. Nos installations appliquent des technologies de bioproduction de nouvelle génération et utilisent des sources d'énergie propres. Nous avons également mis en place un comité ESG dirigé par notre PDG pour piloter et mettre en oeuvre notre stratégie ESG mondiale, afin de renforcer notre engagement en faveur du développement durable. Pour plus d'informations sur WuXi Biologics, visiter le site Web www.wuxibiologics.com.

À propos du programme ISPE « Facility of the Year Awards »

Créés en 2005, les « Facility of the Year Awards » (FOYA) récompensent les projets ultra-modernes basés sur de nouvelles technologies innovantes visant à améliorer la qualité des produits, à réduire les coûts de production des médicaments de haute qualité et à démontrer les avancées de l'exécution des projets. Le programme FOYA offre au secteur de la science et de la fabrication pharmaceutiques une plateforme lui permettant de présenter ses réalisations dans les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation d'installations, et de partager le développement de nouvelles applications technologiques et d'approches de pointe. Pour plus d'informations, visiter le site Web ISPE.org/FOYA.

24 mai 2023 à 18:25

