Le STTP annonce un accord de règlement dans le cadre de sa poursuite en diffamation intentée contre B'nai Brith Canada





OTTAWA, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé aujourd'hui un accord de règlement concernant la poursuite contre l'organisation B'nai Brith (CUPW v B'nai Brith Canada), en instance devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

La poursuite concerne deux articles publiés par B'nai Brith Canada et d'autre intimés à l'été 2018 qui, selon le STTP, incluaient de nombreuses déclarations fausses et diffamatoires.

Dans le cadre de l'accord de règlement, le STTP recevra un montant d'argent non divulgué à titre de dommages-intérêts et les articles ciblés seront retirés du site Web de B'nai Brith. B'nai Brith Canada a présenté ses excuses pour le préjudice que ces articles ont pu causer au STTP et à ses membres. La poursuite sera rejetée avec l'accord unanime des parties.

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

24 mai 2023 à 17:16

