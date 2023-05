La ministre Anand souligne du financement fédéral avec des représentantes et des représentants de l'organisme Sexual Assault and Violence Intervention Services de Halton





HALTON, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe est l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus mortelles et les plus profondément enracinées de notre époque. Les services de prévention et de soutien sont essentiels pour répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens, car l'égalité des genres ne peut être atteinte sans s'attaquer à ce problème crucial.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale et députée d'Oakville, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a rencontré des représentantes et des représentants de l'organisme Sexual Assault and Violence Intervention Services (SAVIS) de Halton pour souligner l'avancement de leur projet intitulé Ligne de crise pour les survivantes et survivants tenant compte des traumatismes et de la culture.

SAVIS de Halton fournit des services, ressources et soutiens robustes et répondent aux besoins urgents des personnes victimes de violence fondée sur le sexe.

Dans le cadre de leur projet, ils mobilisent les personnes autochtones et 2ELGBTQI+ victimes et survivantes de violence fondée sur le sexe, ce qui garantit une programmation tenant compte des traumatismes et de la culture. Ce projet a reçu un financement de près de 110 000 dollars de Femmes et Égalité des genres Canada en décembre 2022.

Ce financement a permis à SAVIS de Halton d'embaucher une personne responsable de la coordination de la ligne d'assistance téléphonique pour la toute première fois, et de mettre à jour le programme de formation des bénévoles, programme qui inclut désormais les meilleures pratiques et une perspective tenant compte des traumatismes. Ce programme a été élaboré à la suite d'une vaste consultation intersectionnelle avec les personnes traditionnellement marginalisées et sous-représentées dans les décisions, en particulier les communautés autochtones et 2ELGBTQI+. Le matériel révisé fait actuellement l'objet d'un projet pilote.

Un autre résultat du projet comprend le travail de SAVIS de Halton avec deux de ses principaux partenaires, Nina's Place et Victim Services, pour développer une vidéo à l'intention des personnes victimes de violence sexuelle, démontrant comment les trois services ? médical, juridique et soutien psychologique en cas de crise ? travaillent ensemble pour fournir des soins globaux. Cette vidéo devrait être diffusée à la fin du mois de mai.

SAVIS de Halton partagera ses connaissances avec le secteur de la violence fondée sur le sexe afin d'aider à renforcer le soutien aux personnes autochtones et 2ELGBTQI+ survivantes de violence fondée sur le sexe et à leurs familles partout au Canada.

Citations

« Je suis reconnaissante pour le travail essentiel effectué par SAVIS à Oakville et à Halton. Grâce à cette subvention fédérale d'environ 110 000 dollars, SAVIS peut améliorer ses services en renforçant son réseau d'employées et d'employés et de bénévoles, et aider beaucoup d'autres survivantes et survivants qui ont besoin de ce soutien. Nous continuerons de renforcer les services qui sont offerts aux survivantes et survivants et de nous assurer que personne n'est laissé pour compte dans notre communauté d'Oakville. »

L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale et députée d'Oakville, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Cette subvention, qui nous est remise par Femmes et Égalité des genres Canada, donne à SAVIS la possibilité de soutenir les survivantes et les survivants d'agressions sexuelles et de violence fondée sur le sexe au moyen de services qui tiennent compte des traumatismes. SAVIS collabore avec un comité consultatif, des organismes communautaires et des parties prenantes dans le but d'offrir des principes directeurs, des modules de formation et des ressources communautaires ».

Silvia Samsa, directrice exécutive, Sexual Assault and Violence Intervention Services (SAVIS) de Halton

Faits en bref

Ce financement fait partie des quelques 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

a investis dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en particulier le pilier 4, appuie les approches dirigées par les Autochtones. Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe s'aligne sur le Plan d'action national pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées et la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (Voie fédérale).

d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en particulier le pilier 4, appuie les approches dirigées par les Autochtones. d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe s'aligne sur le Plan d'action national pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées et la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (Voie fédérale). La Voie fédérale représente la contribution du gouvernement fédéral à l'égard du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et futurs du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. La violence fondée sur le sexe touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Certaines populations intersectionnelles connaissent également des niveaux élevés de violence ou sont mal desservies dans le secteur de la lutte contre la VFS, comme les femmes et les filles autochtones, les femmes noires et racisées, les immigrantes et les réfugiées, les membres des communautés 2ELGBTQIA+, les personnes en situation de handicap, et les femmes qui vivent dans des collectivités rurales, éloignées et nordiques.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

24 mai 2023 à 16:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :