De nouvelles données font découvrir le rôle de la protéine de spicule (Spike) du SRAS-Cov-2 dans la coagulopathie associée à la Covid-19





Dompé farmaceutici a communiqué aujourd'hui de nouvelles données évaluées par des pairs démontrant que de petites modifications dans la séquence de la protéine Spike (S) du SRAS-CoV-2 peuvent éliminer son effet dans l'induction de la coagulation1. La tendance de la protéine Spike à stimuler l'inflammation et la coagulation a été mentionnée dans la coagulopathie observée dans les poumons, le coeur et les reins des patients COVID-19, avec des effets similaires et extrêmement rares observés chez une minorité de patients ayant reçu les vaccins contre la COVID-19.

Les données provenant du supercalculateur EXSCALATE ont prédit une fonction potentielle de Spike (S) en tant que cofacteur de la signalisation nucléaire de l'ER? humain. Cette interaction est médiée par un motif de type LXD du co-régulateur des récepteurs nucléaires (NRC) présent sur la sous-unité S2 de la protéine virale, et par la région de la fonction d'activation 2 (AF-2) de l'ER?2. Ces recherches s'appuient sur d'autres études récentes3,4 montrant que la coagulopathie est clairement associée à l'interaction de la protéine Spike (S) du SRAS-CoV-2 avec l'Er? humain. Alors que les oestrogènes circulants jouent un rôle protecteur en régulant la réponse immunitaire à l'infection, la modulation de la signalisation d'ER? dans les tissus pulmonaires infectés par le SRAS-CoV-2 stimule les signaux pro-inflammatoires conduisant à l'hypertrophie, à la vasoconstriction et à l'obstruction des vaisseaux.

Dans ce nouvel article, les scientifiques oeuvrant dans le cadre de la collaboration italo-américaine (qui comprend le Centro Cardiologico Monzino en Italie et le National Institute on Drug Abuse et la Johns Hopkins School of Medicine aux États-Unis), ont démontré que l'interaction entre la protéine Spike et ER? entraîne une augmentation du facteur tissulaire (FT) et de l'activité pro-coagulation globale dans deux lignées de cellules endothéliales humaines. Les résultats ont été validés par un excès de la protéine S chez la souris. Cette fonction pro-coagulative de Spike in vitro et in vivo a été abolie ou fortement réduite par les variantes des protéines Spike portant des mutations dans le domaine d'interaction avec ER? (tel que prédit par EXSCALATE).

« La valeur et les avantages des vaccins dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 restent incontestables et immenses par rapport aux risques associés à l'infection par le SRAS-CoV-2 » souligne Maurizio Pesce, chef de groupe de recherche au Centre de cardiologie Monzino à Milan, Italie, et initiateur de l'étude en 2021 avec Silvia Barbieri, autre chef de groupe de recherche à Monzino, « Nous espérons que nos résultats seront pris en compte dans le développement de la nouvelle génération de vaccins, en réduisant les effets secondaires et les risques résiduels. Nos données révèlent également une nouvelle fonction de la protéine virale dans la régulation directe des facteurs associés à la thrombose. Cela a des implications générales non seulement pour la COVID-19, mais aussi pour d'autres infections virales qui modifient le profil de coagulation des patients ».

« Cette recherche continue est essentielle pour comprendre les mécanismes pathogéniques associés à l'infection par le SRAS-CoV2 et les mécanismes de causalité de certains effets secondaires rares du vaccin contre la COVID-19 », déclare Marcello Allegretti, directeur scientifique de Dompé farmaceutici. « Les données de plus en plus nombreuses révèlent une région bien conservée présentant les mêmes caractéristiques que le motif de type LXD présent sur la sous-unité S2 de la protéine virale, et également dans d'autres coronavirus. Ces données pourraient ouvrir de nouveaux scénarios de vaccination "pan-coronavirus". Nous sommes très heureux de découvrir une voie vers des stratégies d'affinement plus poussées afin de renforcer les avantages grâce à de futures initiatives de vaccination et de rappel ».

____________________________________________________________________________________

À propos de Dompé

Dompé est une société biopharmaceutique internationale privée, à croissance rapide, fondée à Milan, en Italie, et dotée de 130 ans d'expérience en matière d'innovation médicale. Le département R&D de l'entreprise s'appuie sur EXSCALATE, une plateforme de dépistage virtuel basée sur la structure et développée en interne, qui exploite l'une des plateformes de supercalculateurs et d'intelligence artificielle les plus puissantes au monde. Aujourd'hui, Dompé emploie plus de 800 personnes dans le monde et maintient un centre d'opérations commerciales aux États-Unis dans la baie de San Francisco ainsi qu'une présence en R&D à Boston.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse fait référence à certaines informations qui peuvent ne pas coïncider avec les résultats futurs attendus. Dompé croit fermement au bien-fondé et au caractère raisonnable des concepts exprimés. Cependant, certaines de ces informations sont soumises à un certain niveau d'indétermination lié à ses activités de recherche et développement et aux vérifications nécessaires à effectuer par les organismes de tutelle. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, Dompé ne peut garantir que les résultats attendus seront conformes aux informations fournies ci-dessus.

1. SS Barbieri et al. Relevance of the viral Spike protein/cellular Estrogen Receptor-? interaction for endothelial-based coagulopathy induced by SARS-CoV-2 - Signal Transduction and Targeted Therapy - https://www.nature.com/articles/s41392-023-01488-3

2. Allegretti, M. et al. Repurposing the estrogen receptor modulator raloxifene to treat SARS-CoV-2 370 infection. Cell Death Differ. 29, 156-166 (2022). 371 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34404919/

3. Wilcox et al. Sex Differences in Thrombosis and Mortality in Patients Hospitalized for COVID-19, Am J Cardiol. 2022 May 1; 170: 112?117 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8908016/

4. Science Advances - The SARS-CoV-2 spike protein binds and modulates estrogen receptors - eadd4150 (2022) 30 November 2022 - https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add4150

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 mai 2023 à 15:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :