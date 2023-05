Engine Alliance fait confiance à CTS Engines pour la maintenance et l'entretien du réacteur GP7200





L'entreprise CTS Engines (CTS) annonce qu'elle a été retenue pour assurer la maintenance et l'entretien du moteur à réaction turbofan GP7200 au profit d'Engine Alliance (EA). EA est une coentreprise détenue à parts égales par Pratt & Whitney et General Electric et chargée de la conception, de la production et de l'entretien du réacteur GP7200. Le GP7200 est le principal moteur de l'A380, car il allie fiabilité et ingéniosité des moteurs PW4000 et GE90, tout en offrant la motorisation la plus économe en carburant et la moins bruyante possible pour l'A380.

« En 2019, Engine Alliance a modifié son approche opérationnelle et privilégie désormais les services après-vente et l'assistance à la clientèle. Le partenariat avec CTS nous permettra de répondre aux attentes élevées de nos clients », a déclaré Amy Johnston, présidente d'EA. Elle renchérit en arguant que : « La direction de CTS offre une perspective unique fondée sur ses années d'expérience dans le secteur aérien, ainsi que des ateliers sur la maintenance et l'entretien des moteurs et des équipementiers, et nous sommes convaincus que CTS produira les résultats que nos clients attendent. »

Vesa Paukkeri, président-directeur général de CTS estime que : « Nous sommes ravis de collaborer avec EA en vue de fournir des services de maintenance et de réparation destinés au GP7200. De notre avis, ce partenariat constitue une belle occasion de découvrir les bonnes pratiques du secteur, et ce, auprès des plus grands constructeurs de moteurs au monde, tout en assurant un service de qualité, fiable et rapide reconnu au niveau mondial. »

À propos de CTS Engines

CTS Engines est un chef de file mondial de l'entretien des moteurs parvenus à maturité, qui repense le cours normal des activités. Basé à Fort Lauderdale, en Floride, CTS Engines est une MRO fournissant des services exhaustifs de maintenance, de réparation, de révision et d'essais aux propriétaires et aux exploitants de moteurs parvenus à maturité d'avions à fuselage large. Nous sommes fiers de soutenir un vaste éventail de clients commerciaux et militaires. Depuis 2002, CTS Engines forge sa renommée sur sa capacité à proposer des solutions de haute qualité et abordables destinées à la maintenance des moteurs. Notre mission est de permettre aux moteurs parvenus à maturité de fonctionner plus longtemps et de manière plus fiable qu'avec n'importe quelle autre MRO au monde.

À propos d'Engine Alliance

Engine Alliance (EA) est une coentreprise détenue à parts égales par GE (NYSE:GE) et Pratt & Whitney (P&W), une entreprise appartenant à Raytheon Technologies (NYSE:RTX). Les entreprises impliquées dans le partage de ses revenus sont MTU Aero Engines (Allemagne), SAFRAN Aero Boosters (Belgique) et SAFRAN Aircraft Engines (France). EA produit et entretient le moteur le moins bruyant, le plus fiable et le plus économe en carburant au profit de l'A380, à savoir le GP7200.

24 mai 2023 à 15:50

