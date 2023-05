Fonds régions et ruralité - Plus de 1,9 M$ pour la santé des personnes aînées dans la MRC de Joliette





JOLIETTE, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le député de Joliette, M. François St-Louis, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 930 130 $ avec la MRC de Joliette pour améliorer la santé des personnes aînées.

Le projet À la santé de nos aînés! a pour objectif de favoriser un vieillissement actif de la population afin d'améliorer les conditions de vie des personnes aînées. Pour ce faire, la MRC souhaite mettre de l'avant différents chantiers en lien avec le transport en commun, l'accès à la rivière L'Assomption, le centre aquatique, l'innovation en gérontologie de même que le concept intergénérationnel. Ainsi, les aînées et aînés évolueront au sein d'un environnement sécuritaire et adapté à leur réalité, et ils pourront demeurer le plus longtemps possible dans leur communauté.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 608 095 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Joliette totalise, quant à elle, 322 035 $.

Citations :

« Grâce aux nouvelles technologies qui seront développées en gérontologie, des soins personnalisés seront mis à la disposition des personnes âgées; ainsi, elles amélioreront leur qualité de vie et demeureront le plus longtemps possible dans leur communauté. C'est toute la MRC de Joliette qui bénéficiera du fait d'avoir une population plus active! »

François St-Louis, député de Joliette

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! Avec cette somme, la MRC de Joliette sera reconnue pour être un milieu où les générations se côtoient et où il fait bon vivre. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Il est primordial pour la MRC de Joliette que nos aînées et aînés aient accès à un milieu de vie sécuritaire et stimulant. Le projet À la santé de nos aînés! favorisera la réalisation de plusieurs actions issues de la grande Démarche régionale des aînés. Ce sont des mesures concrètes, établies par le milieu de façon à être en parfaite adéquation avec les besoins des personnes aînées. Le financement octroyé permettra également à la MRC de Joliette de se démarquer et de rayonner en matière de développement des technologies; son expertise deviendra en effet exportable dans toutes les autres communautés. »

Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

24 mai 2023 à 15:00

