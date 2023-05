Libro dépasse les 150 millions de clients accueillis et enregistre une croissance de 70 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre





Libro, un chef de file de l'industrie de la gestion des réservations en ligne et des technologies d'engagement des clients, a dépassé les 150 millions de clients accueillis en Amérique du Nord. En plus de ce fait marquant pour l'entreprise, Libro a conclu le premier trimestre 2023 avec une augmentation sans précédent de 70 % de la croissance des revenus par rapport à l'année dernière.

"Nous sommes très heureux d'annoncer que la plateforme Libro gère maintenant plus de 150 millions de clients actifs en Amérique du Nord", a déclaré Lorne Schwartz, président de Libro. "Le fait que de plus en plus de restaurants au Canada choisissent Libro démontre que nous avons touché une certaine corde sensible chez les restaurateurs. Ils veulent un outil de réservation puissant dont le coût n'est pas excessif."

Au cours du premier trimestre, Libro a augmenté sa présence de 100 % au-delà des frontières du Québec avec l'ajout de Missing Chopsticks à Vancouver, de la franchise Smitty's au Manitoba et de plusieurs restaurants de Toronto, dont Piper's Arms et Insomnia. En plus d'avoir obtenu deux des 10 meilleurs nouveaux restaurants au Canada, l'entreprise a accueilli Volante POS, The Manitoba Restaurant & Foodservice Association, BC Restaurant Association, Neighborhood Networks et Talksoon dans son réseau en pleine croissance de partenaires de l'industrie.

"La compagnie est bien positionnée pour la deuxième moitié de l'année", déclare M. Schwartz. "Les nouvelles versions prévues pour le troisième trimestre donneront aux restaurants indépendants et aux chaînes que nous servons beaucoup plus d'outils pour mieux gérer leurs réservations et augmenter leur rentabilité à un prix très abordable."

Libro est l'une des principales solutions de gestion des réservations en ligne en Amérique du Nord. Elle offre aux restaurants une solution abordable et entièrement personnalisée pour remplir les tables, gérer les réservations, réduire les absences, engager les clients et améliorer l'expérience globale des invités. La plateforme SaaS (Software-as-a-Service) permet aux restaurateurs de contrôler l'ensemble de l'expérience de réservation en ligne, de retenir toutes les informations sur les clients et d'éliminer les modèles de commission coûteux qui accompagnent souvent les sites de réservation tiers. Basée à Montréal, la plateforme de réservation Libro est utilisée dans plus de 2 500 établissements au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour plus d'informations, visitez www.librorez.com.

