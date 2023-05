L'actif net d'Investissements RPC totalise 570 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2023





Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants1 :

Rendement net de 1,3 pour cent pour l'exercice 2023

Rendement net sur 10 exercices de 10,0 pour cent

Augmentation de l'actif net de 31 milliards de dollars pour l'exercice

Valeur ajoutée en dollars sur un exercice de 2 milliards de dollars, soit un rendement supérieur de 1,3 pour cent par rapport aux portefeuilles de référence

Valeur ajoutée en dollars composée de 47 milliards de dollars depuis l'adoption de la stratégie de gestion active

TORONTO, le 24 mai 2023 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé l'exercice le 31 mars 2023 avec un actif net de 570 milliards de dollars, comparativement à 539 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2022.

Cette augmentation de l'actif net de 31 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 8 milliards de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 23 milliards de dollars. Au cours de l'exercice 2023, Investissements RPC a reçu du RPC des flux de trésorerie nets plus élevés que la normale en raison des taux d'emploi élevés, d'une augmentation de la limite du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, d'une hausse des cotisations versées au RPC supplémentaire et d'une somme forfaitaire versée au quatrième trimestre en raison d'ajustements des prévisions effectués par le RPC.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé un rendement net de 1,3 pour cent pour l'exercice. Étant donné que le RPC est destiné à servir les intérêts de plusieurs générations de bénéficiaires, il est plus approprié d'évaluer le rendement d'Investissements RPC sur de longues périodes que sur un seul exercice. La caisse a enregistré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 10,0 pour cent. Depuis sa création en 1999, Investissements RPC a contribué à hauteur de 386 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

« Notre solide rendement à long terme de 10 pour cent sur 10 exercices témoigne de l'efficacité de notre stratégie de gestion active, a déclaré John Graham, président et chef de la direction. En dépit des reculs importants des marchés boursiers et des marchés des titres à revenu fixe à l'échelle mondiale au cours de notre exercice, notre portefeuille de placement est demeuré résilient et a généré des rendements stables et supérieurs à ceux des principaux indices. »

Ces résultats positifs pour l'exercice reflètent les rendements des placements dans les infrastructures, ainsi que dans certaines actions de sociétés fermées et certains instruments de crédit libellés en dollars américains, qui ont tiré parti de l'incidence du change. Le recours à des stratégies de négociation quantitative et de négociation sur les marchés d'actions et de titres à revenu fixe par les gestionnaires de placement externes a aussi contribué favorablement aux résultats. Notre performance a été contrebalancée en partie par les replis importants des actions et des titres à revenu fixe sur les principaux marchés, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ayant pesé fortement sur ces deux catégories d'actifs. Le dollar canadien s'est déprécié par rapport au dollar américain et aux autres principales monnaies au cours de l'exercice, en raison de l'évolution des politiques budgétaires et monétaires dans les économies mondiales, ce qui a eu une incidence positive sur les rendements des placements, le profit de change s'étant chiffré à 25 milliards de dollars.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2023 avec un actif net de 546 milliards de dollars, comparativement à 527 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2022. Cette augmentation de l'actif net de 20 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 8 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de 12 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 1,4 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 8,0 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2023 avec un actif net de 24 milliards de dollars, comparativement à 13 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2022. Cette augmentation de l'actif net de 11 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 331 millions de dollars et à des transferts nets du RPC de 11 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a réalisé un rendement net de 0,3 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé de 5,6 pour cent depuis sa création en 2019.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un objectif de financement prescrit par la loi et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans leur conception respective, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans leur profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour l'exercice clos le 31 mars 2023) RPC de base Sur cinq exercices 8,0 % Sur 10 exercices 10,0 % RPC supplémentaire Depuis la création 5,6 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC.



Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

« La mission d'Investissements RPC est claire : soutenir la viabilité financière à long terme du RPC, ce qui exige de composer avec les périodes de volatilité. En période de difficultés économiques, il est utile d'examiner tout le chemin parcouru, a déclaré M. Graham. À la création d'Investissements RPC, on prévoyait un revenu de placement de 256 milliards de dollars pour la caisse, dont l'actif net passerait à 368 milliards de dollars à la fin de 2022. Depuis ce temps, Investissements RPC a fait plusieurs choix stratégiques qui ont permis à la caisse de dépasser ces prévisions de plus de 200 milliards de dollars. L'actif net est maintenant de 570 milliards de dollars, et ce rendement supérieur s'explique notamment par le revenu de placement de 386 milliards de dollars enregistré au cours de la période considérée. »

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2 (pour l'exercice clos le 31 mars 2023) RPC de base Sur cinq exercices 4,6 % Sur 10 exercices 7,4 % RPC supplémentaire Depuis la création 1,9 %

1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2. Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.



Rendement relatif

Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Investissements RPC a établi des portefeuilles à gestion passive d'indices de marchés publics appelés « portefeuilles de référence », qui reflètent le niveau de risque de marché cible que nous jugeons approprié pour le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC. Ces portefeuilles servent également de points de référence pour l'évaluation de la performance à long terme de la caisse. Le rendement relatif d'Investissements RPC par rapport aux portefeuilles de référence peut être évalué en pourcentage ou en dollars, soit la valeur ajoutée en dollars, déduction faite de toutes les charges.

Sur une base relative, la caisse a affiché un rendement net de 1,3 pour cent, ce qui est supérieur au rendement total de 0,1 pour cent des portefeuilles de référence. Par conséquent, pour l'exercice 2023, la valeur ajoutée en dollars nette s'est élevée à 2 milliards de dollars pour la caisse. Sur les périodes de cinq et de 10 exercices, la caisse a enregistré une valeur ajoutée en dollars totale de 7 milliards de dollars et de 18 milliards de dollars, respectivement (soit une valeur ajoutée en pourcentage de 0,8 pour cent pour les deux périodes).

Sur un horizon de placement à long terme, la croissance de la caisse tient non seulement à la valeur ajoutée pour un exercice donné, mais également à l'incidence cumulative du réinvestissement continu des profits (déduction faite des pertes). Nous calculons la valeur ajoutée en dollars composée comme étant l'excédent de la valeur en dollars nette totale qu'Investissements RPC a ajoutée à la caisse au moyen de la gestion active, sur les rendements des portefeuilles de référence. Investissements RPC a généré une valeur ajoutée en dollars composée de 47 milliards de dollars, déduction faite de toutes les charges, depuis l'adoption de la stratégie de gestion active en 2006.

Pour obtenir des renseignements sur nos décisions les plus rentables, veuillez vous reporter à la page 39 du rapport annuel 2023 d'Investissements RPC.

Composition de l'actif et répartition géographique

Les portefeuilles de placement du RPC de base et du RPC supplémentaire d'Investissements RPC sont répartis dans les catégories d'actifs et les régions suivantes :

1. Les placements à revenu fixe comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les titres du marché monétaire et les obligations d'État, déduction faite des passifs liés au financement. Les actions de sociétés ouvertes comprennent les stratégies de rendement absolu et les passifs liés aux placements connexes. 2. Au 31 mars 2023, le service Actifs réels gérait des placements de 52 milliards de dollars dans les biens immobiliers, de 52 milliards de dollars dans les infrastructures et de 32 milliards de dollars dans les actions de sociétés fermées associées aux énergies durables, qui représentent ensemble 24 pour cent de l'actif net. 3. Les « instruments de crédit » désignent les placements dans des instruments de crédit sur les marchés publics et privés, dont une tranche de 52 milliards de dollars compose une partie du portefeuille à gestion active et une tranche de 20 milliards de dollars compose une partie du portefeuille d'équilibrage au 31 mars 2023. Les deux portefeuilles sont gérés par le service Placements en instruments de crédit.

Rendement par catégorie d'actifs et par région

Les tableaux ci-après présentent le rendement de la caisse par catégorie d'actifs et par région pour les cinq derniers exercices. Au cours de l'exercice 2023, les marchés émergents et les marchés établis ont fourni un apport positif à notre rendement annuel et à notre rendement sur cinq exercices. Une ventilation plus détaillée du rendement par service de placement est présentée à la page 48 du rapport annuel de l'exercice 2023.

Rendement net annualisé par catégorie d'actifs

Période de cinq exercices close le 31 mars 2023 Actions de sociétés ouvertes 6,7 % Actions de sociétés fermées 14,8 % Placements à revenu fixe 0,8 % Instruments de crédit 3,4 % Biens immobiliers 2,9 % Infrastructures 8,1 % Rendement de l'ensemble de la caisse1 7,9 %

Rendement net annualisé par région

Période de cinq exercices close le 31 mars 2023 Canada 4,9 % États-Unis 9,8 % Europe 3,1 % Asie-Pacifique 5,1 % Amérique latine 6,0 % Rendement de l'ensemble de la caisse1 7,9 %

1. Pour certaines activités de placement, le rendement est seulement pris en compte dans le rendement de l'ensemble de la caisse, et il n'est attribué à aucune catégorie d'actifs ni région. Les activités qui ne sont présentées que dans les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent celles liées aux activités de gestion du change, aux équivalents de trésorerie et aux titres du marché monétaire ainsi qu'aux stratégies de rendement absolu. Pour la présentation par région, les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent également des titres, comme des swaps, des contrats à terme de gré à gré, des options et des fonds communs, qui ne sont pas classés par pays d'exposition.



Gestion des coûts engagés par Investissements RPC

La gestion rigoureuse des coûts est l'un des principaux aspects de notre obligation de reddition de comptes au public, alors que nous continuons d'établir une entreprise concurrentielle à l'échelle internationale, dont l'objectif est de créer une valeur durable pour des générations de bénéficiaires du RPC.

Dans l'ensemble, le total des charges a augmenté par rapport à l'exercice précédent. Les charges d'exploitation ont augmenté de 112 millions de dollars en raison de l'augmentation du nombre de talents à temps plein à l'échelle mondiale, des améliorations continues apportées à notre infrastructure de technologies et de données, ainsi qu'au développement de nos capacités en science des placements. Notre ratio des charges d'exploitation s'est établi à 28,6 points de base (pb), ce qui est inférieur à notre moyenne sur cinq exercices de 29,0 pb et légèrement supérieur au ratio de 27,1 pb enregistré au cours de l'exercice 2022.

Les frais de gestion ont augmenté de 165 millions de dollars, en raison d'une augmentation de l'actif moyen géré par des gestionnaires de fonds externes. Les commissions de performance ont diminué de 621 millions de dollars en raison de la diminution du nombre d'opérations de réalisation d'actifs au sein du portefeuille d'actions de sociétés fermées en raison de la baisse des transactions au cours de l'exercice, facteur contrebalancé en partie par le solide rendement des fonds spéculatifs.

Les charges liées aux transactions, qui ont diminué de 151 millions de dollars, varient d'un exercice à l'autre en fonction du nombre, de la taille et de la complexité de nos activités de placement. Les autres catégories ayant une incidence sur notre profil des coûts totaux comprennent les impôts et les charges liés à diverses formes de levier financier.

La page 27 du rapport annuel de l'exercice 2023 présente une analyse de la façon dont nous gérons nos coûts. Pour un aperçu complet des charges combinées d'Investissements RPC, y compris une analyse comparative des résultats d'un exercice à l'autre, se reporter à la page 46.

Faits saillants de l'exploitation pour l'exercice

Annonces concernant la direction

Annonce des nominations suivantes au sein de l'équipe de la haute direction :

Maximilian Biagosch a été nommé directeur général principal et chef mondial, Placements en actifs réels.



Kristina Fanjoy a été nommée directrice générale principale et chef des finances.

a été nommée directrice générale principale et chef des finances.

Priti Singh a été nommée directrice générale principale et chef mondiale, Marchés financiers et placements factoriels.

a été nommée directrice générale principale et chef mondiale, Marchés financiers et placements factoriels.

Kristen Walters a été nommée directrice générale principale et chef de la gestion des risques.

a été nommée directrice générale principale et chef de la gestion des risques.

Jon Webster a été nommé directeur général principal et chef de l'exploitation.

a été nommé directeur général principal et chef de l'exploitation. Richard Manley a été nommé chef du développement durable.

Nomination au conseil

Nous avons accueilli Judith Athaide au sein du conseil d'administration. Mme Athaide, qui a été nommée en novembre 2022, est présidente et chef de la direction de l'entreprise The Cogent Group Inc. et administratrice de sociétés. Auparavant, elle a assumé divers rôles de direction commerciaux et techniques dans le secteur de l'énergie et a occupé des postes aux universités de l' Alberta , de Brandon, de Calgary et Mount Royal .

Faits nouveaux stratégiques

L'objectif d'Investissements RPC d'atteindre la carboneutralité dans ses activités pour ce qui est des émissions de portée 1, 2 et 3 (déplacements d'affaires) a été atteint au cours de l'exercice considéré dans le cadre de notre engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre approche consiste à saisir des occasions de décarboniser nos activités, et à utiliser les crédits carbone seulement pour compenser les émissions restantes. C'est pourquoi nous continuerons à contrôler et à gérer les émissions liées à nos déplacements par avion et à nos bureaux au cours de l'exercice 2024, en tirant parti des modèles de travail hybrides auxquels nous avons eu recours pendant la pandémie de COVID-19.

Signature d'une déclaration d'engagement à l'égard du Code de bonne conduite global pour le marché des changes, un ensemble de principes généralement reconnus à titre de bonnes pratiques visant à favoriser l'intégrité et le fonctionnement efficace des opérations de gros sur le marché des changes. Le Code de bonne conduite global pour le marché des changes a été élaboré dans le cadre d'un partenariat entre des banques centrales et des intervenants du marché de 20 territoires à l'échelle mondiale.

bonne conduite global pour le marché des changes a été élaboré dans le cadre d'un partenariat entre des banques centrales et des intervenants du marché de 20 territoires à l'échelle mondiale. Création d'un service de gestion des risques distinct dans le cadre de la séparation des postes de chef des finances et de chef de la gestion des risques afin de renforcer la gouvernance de la caisse alors que l'organisme poursuit sa croissance. Dirigé par le chef de la gestion des risques, le service Gestion du risque élabore le cadre de gestion des risques pour l'ensemble de l'organisme, assure une surveillance objective et veille à ce que les considérations liées aux risques soient intégrées aux processus de placement et opérationnels.

Reddition de comptes au public

Nous avons tenu neuf assemblées publiques en présentiel, une pour chaque province participant au RPC, de même qu'une assemblée nationale virtuelle afin d'offrir une tribune accessible pour permettre à davantage de cotisants, cotisantes et bénéficiaires de poser leurs questions à nos hauts dirigeants. Ces assemblées témoignent de notre engagement continu en matière de reddition de comptes envers plus de 21 millions de cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC.

Faits saillants de nos activités de placement pour l'exercice

Actions à gestion active

Investissement d'un montant de 207 millions de dollars canadiens pour une participation de 0,3 pour cent dans London Stock Exchange Group (LSEG) dans le cadre d'un placement privé avec un consortium de vente incluant Investissements RPC. LSEG est un fournisseur mondial de services liés à l'infrastructure, aux données et à l'analyse du marché.

Investissement d'un montant de 401 millions de dollars canadiens pour une participation de 2,0 pour cent dans Commerzbank, l'une des principales banques d'Allemagne offrant des services bancaires de détail et des services aux petites entreprises.

Investissement d'un montant additionnel de 309 millions de dollars canadiens dans Airbus SE, ce qui porte notre participation dans la société à 0,5 pour cent. Établie en Europe , Airbus est un chef de file mondial de la conception, de la fabrication et de la livraison de produits, de services et de solutions de l'industrie aérospatiale.

, Airbus est un chef de file mondial de la conception, de la fabrication et de la livraison de produits, de services et de solutions de l'industrie aérospatiale. Investissement d'un montant additionnel de 459 millions de dollars canadiens dans Z Holdings Corporation, une société de portefeuille japonaise qui détient et gère un portefeuille d'entreprises comme Yahoo! Japan , ce qui porte notre participation à 2,1 pour cent.

, ce qui porte notre participation à 2,1 pour cent. Investissement d'un montant d'environ 113 millions de dollars canadiens pour une participation de 1,8 pour cent dans Sendas Distribuidora, le deuxième détaillant en alimentation du Brésil, qui exploite plus de 260 magasins de ventes en libre-service à l'échelle du pays.

Investissement d'un montant de 277 millions de dollars canadiens pour une participation de 3,1 pour cent dans Frontier Communications, une entreprise de services à large bande et de téléphonie exerçant ses activités dans 25 États américains, ce qui lui a permis d'ajouter six millions d'abonnés à son réseau de fibre jusqu'au domicile.

Investissement d'un montant de 150 millions de dollars canadiens pour une participation de moins de 1 pour cent dans Cheniere Energy, un producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 292 millions de dollars américains dans les actions cotées à la bourse de Hong Kong de China Tourism Group Duty Free, un grand exploitant de boutiques hors taxes en Chine, pour une participation de 9,3 pour cent dans l'entreprise.

de China Tourism Group Duty Free, un grand exploitant de boutiques hors taxes en Chine, pour une participation de 9,3 pour cent dans l'entreprise. Liquidation de notre participation dans Orpea SA, une société française exploitant des maisons de retraite et des cliniques de réadaptation, de soins externes et de soins psychiatriques. Le produit net de la vente s'élève à 26,1 millions d'euros. Nous avons effectué notre investissement initial dans l'entreprise en 2013.

Placements en instruments de crédit

Engagement à investir un montant de 350 millions de dollars américains dans le fonds BGreen III de Blackstone Credit , un fonds de crédit privé axé sur la transition énergétique qui cible les occasions dans un éventail de sous-secteurs à l'échelle mondiale, notamment la production et le stockage d'énergie renouvelable, les services d'efficience énergétique et l'infrastructure énergétique essentielle.

, un fonds de crédit privé axé sur la transition énergétique qui cible les occasions dans un éventail de sous-secteurs à l'échelle mondiale, notamment la production et le stockage d'énergie renouvelable, les services d'efficience énergétique et l'infrastructure énergétique essentielle. Investissement d'un montant de 148 millions de dollars américains dans les billets garantis de premier rang d'Auna S.A.A., un fournisseur de soins de santé de premier plan établi au Mexique, en Colombie et au Pérou.

En partenariat avec Lumina Capital Management, investissement d'un montant de 200 millions de reales (52 millions de dollars canadiens) dans la facilité d'emprunt de Rio Energy, une société indépendante du secteur de l'énergie renouvelable établie au Brésil.

Investissement d'un montant de 200 millions de dollars américains dans un véhicule d'achat d'actifs en partenariat avec Gordon Brothers afin d'acquérir des prêts adossés à des actifs montés par la société. Gordon Brothers est un cabinet mondial de services-conseils, de restructuration et d'investissement dont le siège social est situé à Boston , aux États-Unis.

afin d'acquérir des prêts adossés à des actifs montés par la société. est un cabinet mondial de services-conseils, de restructuration et d'investissement dont le siège social est situé à , aux États-Unis. Engagement à investir 18,5 milliards de roupies indiennes (310 millions de dollars canadiens) dans la première clôture de Kotak Infrastructure Investment Fund, qui fournira du financement garanti de premier rang pour les projets d'infrastructure d'exploitation en Inde.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans un prêt mezzanine garanti par un immeuble de bureaux et de commerce de détail de catégorie A détenu par un promoteur à Shanghai , en Chine.

, en Chine. Investissement d'un montant de 115 millions de dollars américains dans le prêt à terme de second rang de HCP Global Ltd. (HCP) afin de soutenir l'acquisition de la société par Carlyle . HCP est un fabricant d'emballages pour cosmétiques et soins de la peau de premier plan à l'échelle mondiale, comptant parmi ses clients la plupart des plus grandes sociétés de cosmétiques du monde.

. HCP est un fabricant d'emballages pour cosmétiques et soins de la peau de premier plan à l'échelle mondiale, comptant parmi ses clients la plupart des plus grandes sociétés de cosmétiques du monde. Conclusion d'un placement de 230 millions de dollars canadiens dans les prêts à terme consentis à Legal Search, un fournisseur de services de recherche d'immeubles et d'entreprises en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Actions de sociétés fermées

En partenariat avec Silver Lake , conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de Qualtrics, un chef de file américain de la catégorie des logiciels de gestion de l'expérience, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui évalue Qualtrics à environ 12,5 milliards de dollars américains.

, conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de Qualtrics, un chef de file américain de la catégorie des logiciels de gestion de l'expérience, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui évalue Qualtrics à environ 12,5 milliards de dollars américains. Engagement à investir un montant de 400 millions de dollars américains dans Carlyle Asia Partners VI, L.P., dont les activités sont axées sur les rachats d'entreprises avec prise de contrôle et sur les participations minoritaires dans des moyennes et grandes entreprises en Asie.

Engagement à investir un montant de 150 millions de dollars américains dans GTCR XIV/C, L.P., dont les activités sont principalement axées sur les rachats d'entreprises de taille moyenne des secteurs des soins de santé, des services financiers, des technologies, des médias et des télécommunications, des services commerciaux et des services aux consommateurs en Amérique du Nord.

Investissement d'un montant de 77 millions de dollars américains dans le tour de financement de la série B de Hexagon Bio. Cette société biopharmaceutique établie aux États-Unis dispose d'une plateforme interdisciplinaire pour la découverte de médicaments visant à identifier de nouvelles molécules thérapeutiques, en mettant d'abord l'accent sur l'oncologie et les maladies infectieuses.

En partenariat avec BPEA EQT, investissement d'un montant de 180 millions de dollars américains pour une participation de 9,8 pour cent dans Tricor Group, un important fournisseur de services commerciaux et aux entreprises établi à Hong Kong qui concentre ses activités en Asie.

qui concentre ses activités en Asie. Engagement à investir 400 millions de dollars américains dans Clayton, Dubilier & Rice Fund XII. Clayton, Dubilier & Rice est l'une des plus anciennes sociétés de capital-investissement au monde et se concentre sur les rachats et les expansions axés sur la valeur visant de grandes entreprises ou des entreprises du segment supérieur du marché intermédiaire en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

de l'Ouest. Acquisition d'une participation minoritaire importante dans Universal Investment Group, une société de gestion indépendante de premier plan et un fournisseur de services d'administration de fonds au service des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs dans les marchés de fonds européens.

Investissement d'un montant de 334 millions de dollars américains afin d'acquérir une participation de 19,3 pour cent dans D1, le chef de file du secteur en croissance de la vente au détail de produits alimentaires à rabais en Amérique latine.

Engagement à investir un montant de 1 milliard de dollars américains dans Blackstone Capital Partners IX, le fonds phare de Blackstone, dont les activités sont axées sur les rachats d'entreprises avec prise de contrôle de grande envergure en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

et en Asie. Engagement à investir un montant de 79 millions de dollars américains dans Radical Ventures III et Opportunities I, après nous être précédemment engagés comme investisseur principal auprès de Radical Fund II. Radical Ventures est un gestionnaire de fonds de capital de démarrage établi à Toronto , au Canada , qui investit dans les occasions liées à l'intelligence artificielle au Canada et aux États-Unis.

, au , qui investit dans les occasions liées à l'intelligence artificielle au et aux États-Unis. Engagement à investir un montant de 400 millions d'euros dans EQT X, qui effectuera des placements dans des sociétés de première qualité exerçant leurs activités dans des sous-secteurs attrayants des secteurs des soins de santé, des technologies, des médias et des télécommunications, des services et des technologies industrielles. EQT est un gestionnaire d'actifs non traditionnels mondial exerçant ses activités sur les marchés des capitaux privés et des actifs réels et dont le siège social est situé en Suède.

Actifs réels

Conclusion d'une entente visant l'acquisition d'une participation additionnelle de 29,5 pour cent dans ReNew Energy Global (ReNew) dans le cadre de deux transactions totalisant 925 millions de dollars canadiens, ce qui porte le total de notre participation à 51,9 pour cent, pour un capital investi de 1,8 milliard de dollars canadiens. ReNew est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde.

Lancement de Floen, un partenariat à parts égales avec Votorantim S.A. axé sur l'investissement dans la transition énergétique au Brésil.

Conclusion d'une entente visant l'acquisition d'une participation de 49 pour cent dans Aera Energy auprès du groupe international de gestion d'actifs IKAV. Aera Energy est l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz de la Californie, dont la production compte pour près de 25 pour cent de la production de l'État.

Engagement à fournir, dans le cadre de deux transactions, un apport en capital additionnel dans IndInfravit Trust, une société de routes à péage en Inde faisant partie de notre portefeuille. Notre participation dans la société s'établit désormais à 49,9 pour cent. Nous nous sommes engagés à investir un montant maximal de 700 millions de dollars canadiens pour soutenir le financement de l'acquisition de cinq concessions routières en exploitation, et avons investi un montant de 86 millions de dollars canadiens pour l'acquisition secondaire d'une participation additionnelle de 6,1 pour cent dans IndInfravit.

Apport en capital additionnel de 322 millions de dollars canadiens dans la coentreprise japonaise d'aménagement de centres de données avec Mitsui & Co., Ltd., pour un apport total de 730 millions de dollars canadiens depuis la création de la coentreprise en 2021. Les activités de la coentreprise sont axées sur l'aménagement de centres de données à très grande échelle au Japon.

Engagement à investir un montant de 205 millions de dollars américains dans IndoSpace Logistics Park IV, un véhicule immobilier géré par la société immobilière IndoSpace établie en Inde.

Obtention d'un bail de 80 418 acres pour des projets éoliens flottants au large de la côte centrale de la Californie pour un montant de 150 millions de dollars américains par l'entremise de Golden State Wind, notre coentreprise détenue à parts égales avec Ocean Winds.

Investissement d'un montant de 2,5 milliards de reales (639 millions de dollars canadiens) pour une participation d'environ 9,5 pour cent dans V.Tal, le plus important fournisseur de réseaux neutres de fibre optique jusqu'au domicile au Brésil.

Augmentation de 755 millions de dollars canadiens de notre apport en capital dans la deuxième tranche de la coentreprise Tricon Multifamily, pour un apport total de 1,5 milliard de dollars canadiens. En partenariat avec Tricon Residential, qui est établie au Canada , la coentreprise aménagera plus de 2 000 logements à vocation locative de catégorie A dans la région du Grand Toronto.

, la coentreprise aménagera plus de 2 000 logements à vocation locative de catégorie A dans la région du Grand Toronto. Apport en capital de 475 millions d'euros dans une nouvelle coentreprise axée sur le secteur de l'hôtellerie en Europe , en partenariat avec Hamilton - Pyramid Europe, un important hôtelier et un partenaire de coinvestissement faisant partie du groupe de sociétés Pyramid Global Hospitality, qui s'est engagé à investir un montant de 25 millions d'euros. Le premier actif acquis dans le cadre de ce nouveau partenariat est l'hôtel W Rome , pour un montant de 172 millions d'euros.

, en partenariat avec - Pyramid Europe, un important hôtelier et un partenaire de coinvestissement faisant partie du groupe de sociétés Pyramid Global Hospitality, qui s'est engagé à investir un montant de 25 millions d'euros. Le premier actif acquis dans le cadre de ce nouveau partenariat est l'hôtel , pour un montant de 172 millions d'euros. Engagement additionnel auprès de BAI Communications, un fournisseur mondial d'infrastructures de communications dont le siège social est situé au Royaume-Uni, en partenariat avec Manuvie et AIMCo, pour soutenir la stratégie de croissance continue de BAI, dont l'acquisition de ZenFi Networks. Nous avons engagé un montant d'environ 3 milliards de dollars canadiens dans BAI depuis 2009 et détenons une participation de 86 pour cent.

détenons une participation de 86 pour cent. Renforcement de notre partenariat stratégique avec Octopus Energy afin de soutenir sa stratégie en matière d'expansion mondiale et d'énergies renouvelables, grâce à un engagement financier totalisant 525 millions de dollars américains depuis l'établissement de notre partenariat en 2021. Octopus Energy est un pionnier mondial des technologies énergétiques propres établi au Royaume-Uni.

Vente de nos participations minoritaires dans cinq centres commerciaux régionaux aux États-Unis, dont deux à St. Louis , au Missouri , et trois dans le sud de la Californie. Le produit net des ventes s'élève à 379 millions de dollars canadiens. Les investissements initiaux ont été effectués entre 2012 et 2014.

, au , et trois dans le sud de la Californie. Le produit net des ventes s'élève à 379 millions de dollars canadiens. Les investissements initiaux ont été effectués entre 2014. Liquidation de notre investissement dans Crowne Plaza Times Square, un hôtel à usage mixte situé à New York . Le produit net de l'investissement s'élève à néant. Notre investissement initial a été effectué en 2010.

. Le produit net de l'investissement s'élève à néant. Notre investissement initial a été effectué en 2010. Acceptation de vendre notre participation indirecte de 33,33 pour cent dans Skyway Concession Company LLC, une société qui assure la gestion, l'exploitation et l'entretien de l'autoroute à péage Chicago Skyway. Le produit net de la vente s'élève à 1 milliard de dollars américains. Notre participation a été initialement acquise en 2016.

Vente de six entrepôts logistiques du portefeuille de Goodman China Logistics Partnership (GCLP) dans l'ouest de la Chine. Le produit net de la vente s'élève à environ 340 millions de dollars canadiens. GCLP est un partenariat constitué avec Goodman Group en 2009 dans le but de détenir et d'aménager des actifs logistiques en Chine continentale, dans lequel nous détenons une participation de 80 pour cent.

Voici les faits saillants des transactions réalisées après la fin de l'exercice :

Investissement d'un montant de 20 millions de dollars américains dans PT Samator Indo Gas Tbk, la plus grande société gazière industrielle en Indonésie, en partenariat avec CVC Capital.

Investissement d'un montant de 40 millions de dollars américains dans l'acquisition et la fusion de deux importants producteurs d'aliments surgelés en Australie, Patties Foods et Vesco Foods, en partenariat avec PAG. Nous détenons une participation de 16,3 pour cent dans la société regroupée.

Vente de notre participation de 50 pour cent dans Kumho Asiana Tower, un immeuble de bureaux de haute qualité situé à Séoul, en Corée du Sud. Le produit net de la vente s'élève à 181 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2018.

Engagement à investir un montant de 160 millions de dollars américains dans Multiples Private Equity Fund IV, qui cible les occasions de croissance sur le marché intermédiaire en Inde.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 21 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 mars 2023, la caisse totalisait 570 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

___________________________ 1. Certains totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres.

