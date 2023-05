Imaflex annonce des résultats pour le premier trimestre de 2023 et fournit une mise à jour de ses activités





Points saillants du premier trimestre de 2023

Produits des activités ordinaires de 23,2 millions de dollars, contre 31,1 millions de dollars au premier trimestre de 2022

Résultat net de 0,9 million de dollars (0,02 $ par action 1 ), contre 2,1 millions de dollars (0,04 $ par action) au cours de l'exercice précédent

Trésorerie disponible pour les activités d'exploitation totalisant 16,4 millions de dollars à la clôture du trimestre, notamment un solde de trésorerie de 6,5 millions de dollars ainsi qu'un montant de 9,9 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex

Au cours du trimestre, la Société a fait des paiements de 3,4 millions de dollars pour les achats d'équipement importants annoncés au deuxième trimestre de 2022, tandis que les flux de trésorerie disponibles2 sont demeurés positifs

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX), annonce des résultats financiers consolidés pour le premier trimestre (T1) clos le 31 mars 2023 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« Bien que les conditions sur les marchés soient demeurées difficiles, nous avons gardé le cap et avons obtenu des résultats respectables pour le trimestre », a souligné M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « De notre côté, nous avons continué de prendre des mesures importantes en vue d'assurer la croissance future, notamment en terminant l'installation de la nouvelle extrudeuse et du métalliseur à multicouches dans notre usine de Victoriaville. Nous constatons un intérêt accru pour nos produits de la part des clients et nous affichons un optimisme prudent tandis que nous abordons la deuxième moitié de 2023. »

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos les 31 mars En milliers de dollars canadiens, sauf les

données par action

(ou à moins d'indication contraire) 2023 2022 Variation Produits des activités ordinaires 23 236 31 064 (25,2) % Marge brute d'exploitation 3 180 4 770 (33,3) % Charges de vente et administratives 1 943 1 927 0,8 % Autres gains et pertes (4) 293 (101,4) % Résultat net 923 2 083 (55,7) % Résultat par action de base 0,02 0,04 (50,0) % Résultat par action dilué 0,02 0,04 (50,0) % Marge brute 13,7 % 15,4 % (1,7) pp Charges de vente et administratives (en % des

produits des activités ordinaires) 8,4 % 6,2 % 2,2 pp RAIIA2 (excluant les opérations de change) 2 257 3 828 (41,0) % RAIIA 2 206 3 535 (37,6) % Marge du RAIIA 9,5 % 11,4 % (1,9) pp

_______________________________ 1 D'après le nombre pondéré de base et dilué d'actions en circulation 2 Se reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après.

RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement

Flux de trésorerie disponibles : les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation, diminués des flux de trésorerie nets affectés aux activités d'investissement

Survol financier : trimestre clos le 31 mars

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 23,2 millions de dollars pour le premier trimestre de 2023, en baisse de 25,2 % par rapport à 31,1 millions de dollars en 2022. La baisse était attribuable à la diminution des volumes et à la réduction des prix de vente, découlant d'une répercussion de la chute des coûts pour la résine. Cette baisse a été compensée en partie par une fluctuation favorable des taux de change d'un exercice à l'autre et une hausse des ventes de pellicules métallisées et de sacs en rouleau. Étant donné qu'Imaflex n'a pas de contrat à long terme, elle est en mesure d'ajuster le prix des produits en fonction de la variation du coût de la résine.

Pour le trimestre, les turbulences économiques et la réduction en cours par nos clients de leurs stocks excédentaires accumulés durant les récentes interruptions des chaînes d'approvisionnement ont eu une incidence sur les ventes. De plus, Imaflex a continué de subir un ralentissement temporaire attribuable à un important client fournisseur de l'industrie de la construction qui a demandé que son produit soit reformulé. Les ventes sont maintenant rétablies et la Société affiche un optimisme prudent quant à la remontée des commandes au deuxième semestre de 2023.

Marge brute d'exploitation

La marge brute d'exploitation pour le trimestre considéré s'est chiffrée à 3,2 millions de dollars (13,7 % des ventes), comparativement à 4,8 millions de dollars (15,4 % des ventes) pour l'exercice précédent. L'incidence de la baisse de la marge brute d'exploitation sur le pourcentage de la marge brute a été atténuée par la diminution des ventes au cours du trimestre considéré et par l'effet positif des fluctuations des taux de change d'un exercice à l'autre. De plus, la Société a bénéficié de ses initiatives continues visant à favoriser les gains d'efficacité sur le plan de l'exploitation et à accroître ses capacités de production à l'échelle de l'entreprise.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives sont essentiellement restées comparables d'un exercice à l'autre, s'élevant à 1,9 million de dollars pour le trimestre considéré et la période correspondante de l'exercice précédent. Toutefois, en raison des ventes plus faibles en 2023, les charges de vente et administratives exprimées en pourcentage des ventes se sont chiffrées à 8,4 % ce trimestre, soit une augmentation par rapport à 6,2 % en 2022.

Imaflex a inscrit d'autres gains de 4 000 $ au premier trimestre de 2023, comparativement à une perte de 293 000 $ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le trimestre considéré comprend un produit d'intérêts de 55 000 $ (néant en 2022), de même que des pertes de change de 51 000 $. Les pertes de change au cours des deux exercices sont attribuables à des mouvements de devises découlant de la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien. La majorité des gains et pertes de change de la Société ont un effet sur les éléments hors trésorerie et sont largement liés à des soldes intersociétés dont la Société peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA

La Société a généré un résultat net de 0,9 million de dollars pour le trimestre considéré, en baisse de 2,1 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2022. Cette diminution découle de la baisse de la marge brute d'exploitation en 2023, en partie contrebalancée par l'amélioration, d'un exercice à l'autre, des autres gains et pertes dont il est question ci-dessus.

Le RAIIA s'est établi à 2,2 millions de dollars (9,5 % des ventes) pour le trimestre considéré, en baisse comparativement à 3,5 millions de dollars (11,4 % des ventes) en 2022. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 2,3 millions de dollars (9,7 % des ventes) pour le trimestre considéré, en baisse comparativement à 3,8 millions de dollars (12,3 % des ventes) en 2022.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation se sont établis à 3,5 millions de dollars pour le trimestre considéré, une légère hausse en comparaison aux flux de 3,3 millions de dollars générés au premier trimestre de 2022. Cette hausse est surtout attribuable à la variation du fonds de roulement, c'est-à-dire aux dettes fournisseurs et autres créditeurs, et à la baisse des impôts d'un exercice à l'autre. Toutefois, elle a été contrebalancée en grande partie par la baisse du résultat net pour le trimestre considéré et les variations du taux de change.

Au 31 mars 2023, la trésorerie pour ses activités d'exploitation s'est établie à 16,4 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 6,5 millions de dollars et de 9,9 millions de dollars aux termes de la marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex. Cette solide position a été atteinte malgré des paiements de 3,4 millions de dollars au cours du trimestre considéré aux fins d'importants achats d'équipement annoncés au deuxième trimestre de 2022. Ces investissements ont permis à la Société d'accroître sa capacité de production et d'augmenter ses ventes et sa rentabilité.

Perspective de la direction

« Même si l'environnement d'exploitation demeure difficile, la friabilité des marchés semble se stabiliser », a commenté M. Joe Abbandonato. « Nous avons bon espoir que cette stabilisation se traduira par une vigueur accrue dans l'avenir, surtout au second semestre de 2023. Dès que la perte des ventes aura été comblée, la croissance future sera stimulée par l'achat des équipements neufs annoncé en 2022, lesquels doubleront nos capacités d'extrusion pour la pellicule à couches multiples ». L'installation de la première nouvelle extrudeuse et du métalliseur est maintenant terminée à notre usine de Victoriaville, et la production est en phase d'accélération. Les deux extrudeuses restantes arriveront au troisième et au quatrième trimestres de 2023. « Le rendement solide obtenu au cours des dernières années a été alimenté par nos investissements en capitaux des exercices antérieurs, et nous avons bon espoir que ce processus éprouvé peut se répéter avec ces nouveaux achats. »

Assemblée générale annuelle

Imaflex tiendra une assemblée générale annuelle en direct virtuelle seulement cette année afin de favoriser une plus grande participation par les actionnaires et leurs fondés de pouvoir. L'assemblée aura lieu le 16 juin 2023 à 11 h (heure de Montréal) par l'entremise d'une webdiffusion en direct seulement.

Tous les actionnaires pourront assister à l'assemblée. Les renseignements sur la façon d'y participer se trouvent dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction d'Imaflex datée du 19 mai 2023, ou sur le site Web d'Imaflex à l'adresse www.imaflex.com (« Actualités et événements/Événements et présentations ») et sous le profil d'Imaflex à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à des mesures non définies selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement), le RAIIA excluant les gains et pertes de change et les flux de trésorerie disponibles.

Même si le RAIIA et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures non conformes aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers les utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. Les définitions du RAIIA et des flux de trésorerie disponibles utilisées par la Société peuvent différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doivent donc être prises isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous-entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

