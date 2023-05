L'enquête de Dataiku révèle que 84 % des entreprises utilisent des plateformes low code ou no-code pour atteindre leurs objectifs en matière d'IA





Selon l'étude menée par Dataiku, la plateforme de l'IA au quotidien, la puissance des données et de l'IA devient de plus en plus accessible aux employés non techniques des entreprises de la région EMEA.

L'enquête, menée au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et aux Émirats arabes unis, a interrogé plus de 700 décideurs seniors d'entreprises actifs sur les plateformes de science des données et les modèles d'IA au sein de l'entreprise.

Elle a identifié une tendance croissante à l'autonomisation des utilisateurs non techniques utilisant les données et l'IA pour prendre des décisions commerciales déterminantes. 47 % des dirigeants de la région EMEA ont indiqué que leurs utilisateurs professionnels non techniques ont un accès total aux données et à l'IA pour atteindre les objectifs de l'entreprise, et 49 % ont déclaré que les utilisateurs professionnels peuvent avoir au moins un peu d'accès. 84 % de ces entreprises dans la région EMEA ont déclaré utiliser des plateformes low code ou no-code pour atteindre ces objectifs en matière d'IA.

Gregory Herbert, vice-président senior et directeur général de Dataiku, a signalé : « Nous avons assisté à un grand changement en matière d'accessibilité grâce à l'utilisation de plateformes low code ou no-code, mais dans de nombreuses entreprises, il existe encore un vaste potentiel inexploité lorsqu'il s'agit de mettre les données et l'IA à la disposition d'utilisateurs professionnels non techniques. Ce que nous souhaitons plus que tout, c'est que l'IA soit suffisamment ancrée et imbriquée dans le fonctionnement quotidien pour faire partie intégrante de l'entreprise, et qu'elle ne soit pas seulement utilisée ou développée par les scientifiques des données. Si les entreprises veulent voir une transformation plus profonde et des résultats commerciaux véritablement orientés données, l'IA au quotidien doit devenir une réalité pour les fonctions qui ne sont pas orientées données ».

L'intelligence artificielle est en plein essor malgré une économie volatile

La plupart des entreprises (79 %) interrogées dans la région EMEA ont indiqué qu'elles exploitaient pleinement l'IA, et plus de 80 % des entreprises ont indiqué qu'elles étaient capables de calculer le RSI de leurs investissements dans l'IA.

L'enquête indique également que l'IA continue de progresser dans la région EMEA. Alors que les dirigeants ont indiqué que l'accélération de l'activité (50 %) et le fait de garder une longueur d'avance sur la concurrence (36 %) étaient les premiers motifs d'investissement dans l'IA, 2023 a vu un changement très net dans les objectifs commerciaux de l'IA. Lorsqu'on leur demande quels sont les trois principaux objectifs que les entreprises souhaitent atteindre grâce à l'IA au cours des cinq prochaines années, c'est l'innovation qui l'emporte (59 %), suivie de la réduction des coûts (49 %) et de l'augmentation du chiffre d'affaires (48 %).

Quel sera l'impact de la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur l'IA pour les entreprises ?

La prochaine réglementation de l'UE sur l'IA exige que toute entreprise qui commercialise un système d'IA en tant que service ou produit sur le marché européen procède à une évaluation des risques afin d'identifier ceux qui sont liés à tous les systèmes d'IA dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'agit notamment des risques liés à la qualité des données, à la transparence, à la surveillance humaine et à la responsabilité.

Alors que des critiques ont surgi quant à l'impact potentiel de la loi européenne sur l'IA concernant l'innovation en matière d'IA, l'enquête a révélé que près de 80 % des personnes interrogées ne pensaient pas qu'elle freinerait l'innovation mais qu'elle offrirait en revanche de nouvelles possibilités.

