PRODUCTLIFE GROUP ACQUIERT CILATUS ET ÉTEND SON EXPERTISE EN DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS COMPLEXES





Après les acquisitions de DS InPharmatics (DSI) en 2021 et de Zwiers Regulatory Consultancy en 2022, ProductLife Group (PLG), un fournisseur spécialisé dans les services de réglementation et de conformité pour l'industrie des sciences de la vie, renforce davantage ses capacités à soutenir les activités de développement de produits pour ses clients, en acquérant la société suisse Cilatus BioPharma Consulting et sa filiale irlandaise Cilatus Manufacturing Services.

PARIS, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), un fournisseur mondial de services spécialisés pour les secteurs pharmaceutique, médicotechnique et biotechnologique, annonce l'acquisition des sociétés du groupe Cilatus, qui propose du conseil en chimie, fabrication et contrôles (CMC) et des services de personne qualifiée (QP) à des clients du monde entier.

Après une carrière réussie aux États-Unis (Bayer, IDEC; Biogen, Genentech) et en Europe (Bayer, Elan Pharmaceutical, Prothena), Johannes Roebers a fondé Cilatus BioPharma Consulting en 2014. Cilatus se spécialise dans la gestion du développement de CMC, la fabrication BPF, la recherche et de la gestion des CDMO/CMO, les affaires réglementaires et l'assurance qualité pour les grosses et petites molécules de toute forme posologique ainsi que dans les médicaments de thérapie innovantes. En 2017, Johannes Roebers a lancé Cilatus Manufacturing Services, une entité irlandaise qui fournit des services de certification de QP et de lancement pour les médicaments commerciaux et expérimentaux conformément aux exigences de l'UE en matière de BPF.

Il s'agit de la sixième acquisition de PLG en deux ans et de la troisième dans le domaine du développement biopharmaceutique et du conseil en matière de réglementation, renforçant ainsi la capacité de PLG à fournir un ensemble de services entièrement intégrés dans ce domaine. Ensemble, les équipes de développement de produits de Cilatus et de PLG atteindront plus rapidement l'objectif de PLG de devenir le partenaire de référence mondial en science réglementaire afin d'accélérer le développement et l'accès des produits HealthTech aux marchés réglementés.

« En rejoignant PLG, nous serons en mesure d'offrir un soutien plus large et plus approfondi à nos clients dans les domaines du développement de CMC, de l'assurance qualité et des affaires réglementaires, a déclaré Johannes Roebers. Je suis convaincu que nous renforcerons notre capacité à offrir à nos clients une expertise encore plus globale et plus étendue en matière de développement de CMC et que nous combinerons une expérience réglementaire UE et FDA encore plus approfondie avec notre activité de service de QP en pleine croissance. »

« Cilatus est une entreprise très réputée. Avec l'expérience de Johannes et l'expertise de son équipe, nous sommes convaincus que PLG peut toucher un plus large éventail de clients et les soutenir dans tout le processus de développement, a déclaré Xavier Duburcq, directeur général de PLG. Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de construction d'une offre globale intégrée pour servir efficacement tous nos clients, en facilitant l'innovation et le progrès scientifique. » Brian Lihou, ancien responsable de DSI et actuellement à la tête des équipes de développement de produits de PLG aux États-Unis, a également partagé son enthousiasme : « Cilatus renforcera l'expertise et l'empreinte de PLG de manière très complémentaire avec des consultants aux vues similaires. »

À propos de ProductLife Group :

La mission du groupe ProductLife est d'améliorer la santé humaine en fournissant des services de réglementation et de conformité pour l'utilisation sûre et efficace des solutions médicales. PLG soutient ses clients tout au long du cycle de vie du produit, en combinant une expertise locale avec une portée mondiale couvrant plus de 150 pays. Elle fournit des services de conseil et d'externalisation dans les domaines du développement de médicaments, des affaires réglementaires, de la gestion de la qualité et de la conformité, de la vigilance et de l'information médicale, couvrant à la fois les produits établis et les thérapeutiques et diagnostics innovants.

Avec pour objectif d'améliorer continuellement la valeur apportée aux personnes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Contact

Cilatus Biopharma Consulting

Cilatus se spécialise dans la gestion et la direction du développement de CMC, la fabrication BPF, la recherche et de la gestion des CDMO/CMO, l'ingénierie conceptuelle, les affaires réglementaires, l'assurance qualité et les services de mise à disposition de personnes qualifiées (QP). Cilatus a contribué au développement et à la fabrication de produits biopharmaceutiques de toutes les classes, de produits de petites et de grandes molécules et d'ATMP ? de substances pharmaceutiques/substance actives, de produits pharmaceutiques, d'emballage et d'étiquetage.

Contact

