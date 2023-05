Aetina présentera ses nouvelles solutions d'IA pour différents marchés verticaux au Computex 2023





NEW TAIPEI CITY, Taïwan, 20 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aetina , l'un des principaux fournisseurs de solutions d'IA, présentera ses derniers systèmes de calcul, plateformes, matériels et outils logiciels destinés à l'AIoT lors du Computex 2023 au stand I0810 avec sa société mère, Innodisk . Les solutions, idéales pour le développement et le déploiement d'applications d'IA pour différents secteurs verticaux, comprennent des GPU de pointe, des accélérateurs d'IA basés sur des ASIC et des ordinateurs d'IA ; des systèmes et des plateformes informatiques construits avec des systèmes sur modules (SoM) NVIDIA Jetson Orin ; des plateformes d'inférence d'IA x86 haute performance ; des plateformes de gestion du Cloud pour les appareils périphériques ; et des démonstrations en direct d'applications alimentées par l'IA qui sont applicables à divers secteurs d'activité.

Des GPU, du matériel, des systèmes et des plateformes basés sur des ASIC pour l'analyse vidéo, l'accélération de l'IA et l'Edge Computing

Aetina propose des GPU basés sur l'architecture NVIDIA Ampere dans le facteur de forme Mobile PCI Express Module (MXM) , des accélérateurs d'IA et des systèmes informatiques construits avec des circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC). Les GPU sont idéaux pour les processus d'inférence en temps réel et peuvent améliorer les capacités de calcul des systèmes existants ; le matériel et les systèmes basés sur les ASIC, quant à eux, sont conçus pour des tâches d'analyse vidéo multiples et simultanées.

Systèmes et plateformes basés sur les systèmes sur modules NVIDIA Jetson Orin

Au Computex 2023, Aetina présentera ses derniers systèmes de la série Jetson et plateformes qui prennent en charge les SoM NVIDIA Jetson AGX Orin, Orin NX et Orin Nano. Ces systèmes et plateformes sont conçus dans différents facteurs de forme, y compris les modèles d'ordinateurs embarqués sans ventilateur récemment sortis. Les facteurs de forme permettent des processus d'intégration de systèmes plus fluides pour les créateurs d'applications d'IA grâce à leur taille, leur efficacité énergétique et leur plage de température de fonctionnement. En plus de ses modèles standard, Aetina fournit des services de personnalisation pour les cartes porteuses de SoM, les kits de développement et les châssis avec des exigences d'E/S à la demande et des conceptions thermiques adaptées aux environnements difficiles.

Nouvelle plateforme d'inférence d'IA x86 haute performance

La nouvelle plateforme d'inférence d'IA d'Aetina est un ordinateur embarqué x86 haute performance doté d'un processeur de haut niveau et prenant en charge jusqu'à deux accélérateurs d'IA M.2 construits avec des puces ASIC, ainsi que jusqu'à deux cartes graphiques à refroidissement passif pour l'amélioration des performances de l'IA. La conception innovante du châssis de la plateforme d'inférence simplifie grandement la maintenance de l'ordinateur, nécessitant un effort minimal de la part des utilisateurs pour nettoyer, remplacer les ventilateurs de refroidissement, ajouter ou retirer les cartes graphiques et les périphériques de stockage de la carte mère.

Plateforme de gestion du Cloud

Les propriétaires de systèmes d'IA peuvent gérer efficacement leurs dispositifs périphériques grâce à EdgeEye, un outil logiciel développé par Aetina pour aider les utilisateurs à surveiller l'état de fonctionnement des dispositifs périphériques dans leurs réseaux de systèmes. À l'aide d'un navigateur web et d'un appareil intelligent, les utilisateurs d'EdgeEye peuvent rapidement trouver les systèmes périphériques défectueux à différents endroits et procéder aux travaux de réparation ou d'entretien appropriés en temps opportun.

Démonstrations de solutions

Les démonstrations de solutions d'Aetina présentent une série d'applications, notamment les chargeurs intelligents de véhicules électriques, l'analyse multi-vidéo et la détection d'intrusion par l'IA. Ces démonstrations utilisent les systèmes et plateformes informatiques d'Aetina, ainsi que les technologies d'IA fournies par les partenaires de son réseau d'écosystèmes d'IA. Avec le matériel et les logiciels d'IA de ses partenaires, Aetina vise à fournir des solutions intégrées qui permettent aux développeurs de créer des applications d'IA adaptées à différents marchés verticaux.

