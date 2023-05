Une délégation de haut niveau de Tuvalu appelle à une action climatique urgente et à un accord mondial concernant les États des atolls du Pacifique





NEW YORK, 20 mai 2023 /PRNewswire/ -- Centre mondial pour la mobilité climatique -- Une délégation de haut niveau de Tuvalu, l'un des pays les plus exposés au changement climatique, est en déplacement à Genève, Copenhague, Paris et Berlin pour rencontrer des hauts fonctionnaires ainsi que des représentants de l'ONU et de la société civile et discuter du besoin urgent d'agir pour le climat.

Les pays insulaires du Pacifique représentent moins de 0,03 % des émissions mondiales de carbone, mais sont les principales victimes de leurs conséquences. Au cours de ce siècle, les îles du Pacifique perdront une surface de territoire considérable. Les pays des atolls du Pacifique (Tuvalu, Kiribati et les îles Marshall), confrontés à une inondation totale de leurs terres par l'élévation du niveau de la mer, sont au premier plan de cette crise existentielle.

Tuvalu, Kiribati et les îles Marshall ont appelé à une action mondiale urgente. L'initiative Rising Nations, lancée par les chefs d'État en septembre 2022, vise à protéger le statut étatique des pays des atolls du Pacifique, à préserver leur souveraineté et à sauvegarder les droits et le patrimoine des populations touchées. Elle appelle également à un accord mondial pour garantir à ces États-nations une existence permanente au-delà de la durée de vie habitable de leurs atolls.

« La science est formelle et l'urgence est palpable. Le temps des actions individuelles est révolu. Nous avons besoin d'une action internationale rapide et décisive pour protéger notre peuple, notre territoire et notre État », a déclaré S.E. Seve Paeniu, Ministre des finances et du changement climatique de Tuvalu.

Lors de sa visite en Europe, la délégation mènera une campagne de sensibilisation à l'urgence sans précédent à laquelle font face les pays des atolls du Pacifique, en appelant à un soutien international accru. À Paris, Tuvalu a également ratifié la Convention du patrimoine mondial au siège de l'UNESCO, une première étape vers la reconnaissance mondiale de la nécessité de protéger sa culture et son patrimoine.

« Nous sommes parfaitement conscients des conséquences de l'inaction. Le moindre effort compte dans la lutte contre le changement climatique. Alors que nous entamons ce parcours, nous nous rappelons des enjeux immenses pour notre petite nation insulaire », a déclaré l'ambassadeur Samuelu Laloniu, envoyé spécial du gouvernement de Tuvalu pour l'initiative Rising Nations.

« En tant que jeune habitante de Tuvalu, je connais personnellement les impacts du changement climatique. Mais plutôt que de me sentir impuissante, je me sens inspirée par la résilience de ma communauté. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions qui non seulement protégeront Tuvalu, mais assureront également un avenir durable pour les jeunes du monde entier », a déclaré Grace Malie, déléguée de la Jeunesse pour l'initiative Rising Nations.

