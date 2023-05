/R E P R I S E -- Mise à jour du PEV : la CAQ manque d'ambition, déplore l'opposition officielle/





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - La CAQ confirme son manque total d'ambition et de vision avec son Plan pour une économie verte 2030 (PEV), déplore Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques.

La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce dénonce la complaisance dont fait preuve le gouvernement caquiste en matière de lutte contre les changements climatiques. Elle souligne notamment que les efforts du Québec pour la réduction d'émissions de GES ne représentent que la moitié de ce qui se fait en Ontario. En effet, selon le rapport Émissions de gaz à effet de serre - Canada.ca : «?En 2021, les 5 principaux émetteurs (l'Alberta, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique) ont rejeté 91 % des émissions nationales totales du Canada. Parmi les 5 principaux émetteurs, les émissions de GES étaient moins élevées en 2021 qu'en 1990 en Ontario (-16 %) et au Québec (-8 %).?»

De plus, Mme McGraw rappelle que ce sont des gouvernements libéraux qui ont pris des décisions structurantes et stratégiques, notamment en créant la bourse du carbone et en ayant choisi l'hydroélectricité et l'éolien alors que la CAQ s'est toujours opposée à cette dernière solution avant son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, le gouvernement caquiste ne propose rien de nouveau en espérant que les réalisations libérales passées suffiront à relever le défi climatique. De plus, le nouveau PEV n'identifie que 60 % des mesures requises pour atteindre ses cibles timides en 2030. La CAQ nous présente un faux choix. Il nous faut des mesures réelles et robustes dès aujourd'hui.

«?Avec la CAQ, au lieu de consolider et d'apporter une valeur ajoutée aux initiatives antérieures pour devenir un vrai chef de file, c'est, zéro vision, zéro planification, mais beaucoup d'improvisation. Le gouvernement Legault se contente de profiter des effets des réalisations passées et des décisions structurantes des gouvernements libéraux précédents sans présenter de nouvelles mesures robustes et concrètes. En n'identifiant qu'une portion de l'effort requis pour atteindre ses cibles, en n'ayant pas de plan stratégique en ce qui concerne notre avenir énergétique pour atteindre la carboneutralité, la CAQ démontre son manque d'ambition, de cohérence et de crédibilité face au plus grand défi de notre siècle.?»

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

