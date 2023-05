Le Fonds saoudien pour le développement signe un accord de contribution pluriannuel avec le Fonds mondial





Selon les directives du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et de Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman Al Saud, Prince héritier et Premier ministre Prince héritier et Premier Ministre, le Fonds saoudien pour le développement (FSD) a signé aujourd'hui un accord de contribution pluriannuel d'un montant de 39 millions de dollars avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette subvention, versée au nom du Royaume d'Arabie saoudite, permettra de poursuivre les efforts dans la lutte contre les pandémies mondiales et soutenir le renforcement des systèmes de santé, y compris les systèmes communautaires.

L'accord a été signé par S.E. M. Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, PDG du Fonds saoudien pour le développement (SFD), et M. Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en présence du Représentant permanent de l'Arabie saoudite auprès des Nations Unies, S.E. l'ambassadeur Abdulmohsen bin Khothaila.

Annoncée lors de la septième reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui a marqué une augmentation substantielle de 30 % par rapport à la conférence précédente, cette contribution renforce la position de l'Arabie saoudite en tant que 19ème plus grand donateur du Fonds mondial. Ayant déjà promis 162 millions de dollars et versé environ 123 millions de dollars depuis 2003, l'Arabie saoudite continue à souligner son engagement à obtenir le financement nécessaire pour fournir les ressources et les outils de lutte contre ces maladies infectieuses.

« Nous sommes reconnaissants pour le soutien généreux et continu du Royaume d'Arabie saoudite au Fonds mondial au cours des 20 dernières années. Cet accord nous permettra au Fonds de continuer sa vocation à financer et à soutenir les programmes destinés à prévenir, traiter et soigner les personnes touchées par le VIH, la tuberculose et le paludisme dans plus de 100 pays à travers le monde. Cet accord met en lumière l'importance cruciale de notre partenariat avec le Fonds saoudien pour le développement (SFD), et ouvre la voie à une collaboration encore plus étroite et poussée dans les années à venir, » a déclaré Peter Sands, Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Pour sa part, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, PDG du Fonds saoudien pour le développement (SFD), a déclaré : « Notre contribution aujourd'hui intervient à un moment à la fois critique et opportun, étant donné les défis sanitaires auxquels le monde est actuellement confronté, notamment après la pandémie de COVID-19. Ces circonstances reflètent la nécessité de renforcer la résilience des systèmes de santé à travers le monde. Conformément à son leur empressement à vaincre ces défis, le Royaume et ses dirigeants s'engagent à soutenir les initiatives mondiales en matière de santé et à favoriser un développement équitable à long terme tout en préservant la santé des populations. En soutenant les efforts pour prévenir et vaincre des maladies telles que le sida et le paludisme, nous visons à répondre aux besoins et améliorer la vie d'innombrables personnes et communautés vulnérables. »

*Source-AETOSWire

20 mai 2023 à 04:55

