Soixante-seizième Assemblée mondiale de la Santé : une action mondiale urgente pour prioriser la santé mentale





LONDRES, 20 mai 2023 /PRNewswire/ -- Alors que les États membres de l'OMS, les financeurs, les professionnels de la santé, les organisations de la société civile et les entreprises participent à la soixante-seizième Assemblée mondiale de la Santé à Genève, en Suisse, du 21 au 30 mai, sous le thème « Les 75 ans de l'OMS : sauver des vies, promouvoir la santé pour tous », l'intégration de la santé mentale dans tous les programmes de santé reste essentielle.



Une mauvaise santé mentale est un problème qui affecte presque tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie. Prendre des mesures pour se soutenir les uns les autres en ces temps difficiles est un élément essentiel de la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 3 : Bonne santé et bien-être. Celui-ci contribue également à la réussite de nombreux autres ODD couvrant tous les domaines, d'une éducation de haute qualité à l'élimination de la pauvreté.

Il n'y a pas de meilleur endroit que l'Assemblée mondiale de la Santé pour faire entendre ce message et convenir de solutions.

Les États membres de l'ONU reconnaissent l'impact de la COVID-19, des conflits, ainsi que des crises économiques et environnementales sur la santé mentale des personnes. La pression sans précédent exercée par ces situations d'urgence souligne le besoin urgent de prioriser le bien-être mental. Tous les États membres se sont engagés à maintenir le droit universel au plus haut niveau possible de santé physique et mentale, par la mise en oeuvre du Plan d'action global de l'OMS pour la santé mentale 2013-2023 sur leurs territoires respectifs.

Sarah Kline, la PDG de United for Global Mental Health , a déclaré : « La santé mentale est un droit humain, une composante essentielle de la santé générale et un facteur clé de la productivité économique. Connaissant l'impact profond de la santé mentale sur les individus, les communautés et les sociétés, nous avons besoin de l'Assemblée mondiale de la Santé pour encourager un mouvement mondial s'efforçant de placer la santé mentale au coeur des programmes de soins de santé. »

Cinq thèmes seront abordés :

La parité est essentielle : la santé mentale doit être considérée comme étant aussi importante que la santé physique dans toutes les discussions. La voix des personnes ayant expérimenté des problèmes de santé physique et mentale doit être entendue.

L'intégration de la santé mentale accélère tous les progrès, qu'il s'agisse des programmes de CSU, de PPR ou de lutte contre la tuberculose, ou de la réalisation des ODD.

La santé mentale des enfants et des jeunes est la priorité. L'accélération des actions pour remplir les ODD nécessite de se concentrer sur ces tranches d'âge.

Les crises exacerbent les problèmes de santé mentale. Les programmes de lutte contre les pandémies, les conflits et les catastrophes naturelles doivent intégrer la santé mentale pour répondre véritablement aux besoins des populations.

Construire en se basant sur ce qui a été convenu. Nous disposons des textes des précédentes réunions de haut niveau concernant la CSU, la lutte contre la tuberculose et la proposition de résolution de l'AGNU sur la santé mentale et le soutien psychosocial au développement durable et à la paix, afin de mobiliser une action collective des États membres.

Nous exhortons tous les États membres participant à l'Assemblée mondiale de la Santé à intégrer la santé mentale dans leurs déclarations sur les mesures qu'ils prennent et dans les accords conclus pour travailler ensemble à l'avenir, y compris lors des réunions de haut niveau sur la santé qui auront lieu plus tard cette année à l'Assemblée générale de l'ONU.

Le temps est venu d'agir, et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps.

Ensemble, nous pouvons créer un monde où la santé mentale est universellement valorisée, soutenue et accessible à tous. Saisissons cette opportunité de faire une différence durable dans la vie de millions de personnes à travers le monde.

