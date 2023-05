CGTN : Comment ouvrir une nouvelle ère de coopération entre la Chine et l'Asie centrale





PÉKIN, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'Administration générale des douanes de la Chine a publié mercredi des données montrant que le volume des importations et des exportations de la Chine avec les pays d'Asie centrale s'élevait à 173,05 milliards de yuans (24,8 milliards de dollars) au cours des quatre premiers mois, soit une augmentation de 37,3 % par rapport à la même période l'an dernier.

Il convient de noter en particulier que le volume des exportations et des importations de la Chine avec les cinq pays d'Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, a atteint un total combiné de 50,27 milliards de yuans pour le seul mois d'avril, dépassant 50 milliards de yuans pour la première fois, marquant une nouvelle étape dans le volume des échanges.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que les clés d'une coopération réussie entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale sont le respect mutuel, le bon voisinage et l'amitié, la solidarité et les avantages mutuels.

Les présidents des cinq pays d'Asie centrale sont tous à Xi'an, dans la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest), pour assister au sommet Chine-Asie centrale, prévu jeudi et vendredi. Le président Xi a tenu des réunions bilatérales avec chacun des cinq leaders de l'Asie centrale, les entretiens portant sur des sujets tels que la promotion des relations bilatérales, le renforcement de la coopération gagnant-gagnant, la sauvegarde de la sécurité et du développement régionaux et la construction d'une communauté de destin.

Confiance mutuelle, solidarité

« La Chine et les pays d'Asie centrale, dont les intérêts sont étroitement liés, sont restés unis contre vents et marées et forment une communauté de destin », a noté Xi lors de sa rencontre jeudi avec le président turkmène Serdar Berdimuhamedov.

Au cours de la dernière décennie, Xi s'est rendu sept fois en Asie centrale et a également accueilli plusieurs leaders de l'Asie centrale en Chine. Xi a eu des échanges approfondis avec des personnes de différents secteurs de la région. Guidés par la diplomatie des chefs d'État, l'amitié et la confiance mutuelle politique entre la Chine et les cinq pays d'Asie centrale se sont constamment approfondies.

La Chine a établi des partenariats stratégiques globaux avec les cinq pays et est parvenue à un consensus avec eux sur la construction d'une communauté de destin au niveau bilatéral.

Xi et le président kirghize Sadyr Japarov ont également annoncé jeudi l'élévation de la relation bilatérale à un partenariat stratégique global pour une nouvelle ère.

Les cinq leaders de l'Asie centrale ont évoqué la nécessité de construire une communauté de destin pour contribuer au développement et à la vitalité des deux parties.

Respect mutuel, soutien

S'adressant jeudi au président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, Xi a déclaré que les deux parties devaient se soutenir fermement et être des amis et des partenaires dignes de confiance et fiables l'un pour l'autre.

Face à une situation mondiale turbulente et complexe, la Chine et les pays d'Asie centrale ont pris davantage conscience de la nécessité de se soutenir mutuellement afin de sauvegarder la paix régionale et de réaliser la modernisation et le développement de leurs pays respectifs. Cela est tout à fait conforme à l'Initiative de développement mondial, à l'Initiative de sécurité mondiale et à l'Initiative de civilisation mondiale proposées par la Chine.

Au cours de leurs entretiens avec Xi, les cinq leaders ont salué l'importance des trois initiatives et réaffirmé leur engagement à se coordonner avec la Chine sur leur mise en oeuvre.

Xi a réitéré le ferme soutien de la Chine aux pays de l'Asie centrale pour sauvegarder leur souveraineté et leur intégrité territoriale et pour choisir indépendamment des voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales, soulignant que la Chine s'oppose à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays de l'Asie centrale.

Les cinq pays se sont également engagés à adhérer fermement au principe d'une seule Chine et à soutenir la position de la Chine sur les questions liées à Taïwan, au Xinjiang, à Hong Kong et à d'autres intérêts fondamentaux.

Bénéfice mutuel, coopération

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a salué l'initiative « Nouvelles routes de la soie » (BRI) comme une excellente initiative lorsqu'il a rencontré Xi mercredi. Ainsi, les cinq leaders de l'Asie centrale ont tous exprimé leur intention d'articuler les stratégies de développement respectives de leurs pays avec la BRI.

Il y a dix ans, Xi a lancé l'initiative de construire conjointement la ceinture économique de la route de la soie au Kazakhstan, qui a conduit à la BRI. Au cours de la dernière décennie, les pays de l'Asie centrale sont devenus des pionniers dans la promotion de la BRI et la région est devenue un exemple de développement de BRI de haute qualité.

Des trains à pleine charge aux lignes de production bourdonnantes et aux gazoducs, de l'autoroute Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan aux parcs industriels, une coopération vigoureuse a facilité les mises à niveau industrielles et l'amélioration des moyens de subsistance dans la région, ce qui a donné des résultats gagnant-gagnant.

En 2022, le volume des échanges entre la Chine et l'Asie centrale a atteint un sommet historique de 70,2 milliards de dollars, soit une multiplication par plus de 100 depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 31 ans.

Outre les cinq entretiens bilatéraux, une série de documents bilatéraux sur la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce, l'énergie, les transports, l'agriculture, la connectivité, la culture et les affaires locales ont également été signés.

Lors de sa rencontre avec le président tadjik Emomali Rahmon, Xi s'est dit convaincu qu'avec les efforts concertés de toutes les parties, le Sommet Chine-Asie centrale ouvrira un nouveau chapitre pour la coopération Chine-Asie centrale.

https://news.cgtn.com/news/2023-05-18/How-to-open-up-a-new-era-of-China-Central-Asia-cooperation-1jUyqn7Dmo0/index.html

19 mai 2023 à 14:15

