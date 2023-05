Le Canada et le Manitoba investissent dans la modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de la climatisation dans des écoles et des établissements de santé de la province





WINNIPEG, MB, le 19 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, et l'honorable James Teitsma, ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 13,1 millions de dollars pour moderniser les systèmes de ventilation dans 32 écoles et établissements de soins de santé du Manitoba.

À Winnipeg, 20 écoles et établissements de soins de santé seront modernisés grâce à cet investissement. Le Centre des sciences de la santé de Winnipeg, le centre de soins tertiaires provincial du Manitoba pour les traumatismes, les transplantations, les brûlures, les neurosciences, les soins complexes contre le cancer et les soins pédiatriques, améliorera des éléments des systèmes de contrôle du système de chauffage, de ventilation et climatisation (CVC) du bâtiment et remplacer des éléments de ce système. L'investissement permettra également de remplacer l'équipement utilisé pour gérer la capacité de l'installation de maintenir des conditions de température appropriées pendant toutes les saisons.

Au Saul & Claribel Simkin Centre, un établissement à but non lucratif et financé par le gouvernement qui honore les valeurs et les traditions juives tout en accueillant des personnes âgées de toutes origines, cet investissement permettra de remplacer le groupe compresseur-condenseur de la cuisine, créant ainsi un environnement plus confortable pour les résidents et le personnel.

De plus, cet investissement servira à apporter des améliorations au système de CVC du bâtiment au centre de Brandon de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, qui offre aux Manitobains et Manitobaines une gamme de services et de mesures de soutien liés à l'alcoolisme, à la toxicomanie et au jeu compulsif. Cela permettra de garder l'air frais et sain pour les patients et le personnel.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et du Manitoba font croître l'économie de notre pays, augmentent la résilience des collectivités et améliorent la vie des Manitobains et de tous les Canadiens et Canadiennes.

Citations

« Des systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation adéquats sont essentiels à la santé et au bien-être de nos collectivités. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'appuyer ces projets. Ces investissements dans les écoles, les établissements de santé, les installations de traitement et les bâtiments des services d'urgence partout au Manitoba seront en mesure de respecter la norme de qualité de l'air et de s'assurer que les températures ambiantes sont respectées. »

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les écoles et les établissements de santé doivent disposer de l'air le plus pur possible. Les investissements visant à améliorer les systèmes de ventilation dans l'ensemble du Manitoba, y compris à l'hôpital Saint-Boniface et au centre de santé Churchill, sont essentiels pour créer des communautés plus sûres et plus saines.»

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Ces projets réalisés au Manitoba soutiennent les jeunes et les moins jeunes dans les écoles, les centres pour personnes âgées et les centres de santé tels que le Centre des sciences de la santé. Ils permettront d'améliorer et de moderniser un grand nombre d'établissements de santé et d'enseignement, ce qui les rendra plus durables à long terme et profitera à de nombreuses personnes dans nos collectivités. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires provinciaux pour assurer la sécurité de tous les Manitobains. »

Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord

« Le gouvernement du Manitoba est demeuré souple tout au long de la pandémie en offrant du financement aux organismes et aux collectivités qui ont eu besoin d'aide en raison des répercussions de la COVID-19. Les écoles et les établissements de soins de santé de la province profiteront de ces nouvelles améliorations de la ventilation, lesquelles améliorations sont conformes à notre mandat de financer d'importants projets dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. »

L'honorable James Teitsma, ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 10 469 172 $ dans ces projets, tandis que le gouvernement du Manitoba investit 2 697 399 $ pour les coûts admissibles des projets.

investit 2 697 399 $ pour les coûts admissibles des projets. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale concernant les coûts des projets d'infrastructure publique est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 35 projets d'infrastructure dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 ont été financés au Manitoba , avec une contribution fédérale totale de plus de 14 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 3,3 millions de dollars pour les coûts admissibles du projet.

, avec une contribution fédérale totale de plus de 14 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 3,3 millions de dollars pour les coûts admissibles du projet. Le Manitoba a entièrement alloué son affectation fédérale de 1,178 milliard de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada à 138 projets dont les coûts totaux combinés s'élèvent à plus de 3,26 milliards de dollars.

a entièrement alloué son affectation fédérale de 1,178 milliard de dollars dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada à 138 projets dont les coûts totaux combinés s'élèvent à plus de 3,26 milliards de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens et Canadiennes sont confrontés chaque jour, que ce soit la croissance rapide des villes, les changements climatiques ou les menaces environnementales pour nos cours d'eau et nos terres.

Site Web : Infrastructure Canada

19 mai 2023 à 11:44

