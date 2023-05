La cinquième WCIFIT débute à Chongqing, avec un nombre record d'exposants venus de 40 pays et régions





CHONGQING, Chine, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Un communiqué d'iChongqing - Chongqing - La cérémonie d'ouverture de la cinquième Foire internationale de l'investissement et du commerce de l'ouest de la Chine (WCIFIT) et le Forum de coopération internationale CCI-ILSTC 2023 ont débuté à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, le 18 mai.

Disposant cette année de 13 halls d'exposition couvrant 180 000 mètres carrés, la plus grande surface d'exposition de l'histoire, la WCIFIT a défini le thème annuel « l'ouverture de la Chine intérieure et du développement innovant sous l'impulsion de la technologie numérique », avec deux grandes zones d'exposition thématiques axées sur l'investissement, le commerce et la promotion de l'industrie.

La Malaisie est le pays invité d'honneur, et les provinces chinoises du Sichuan et du Gansu sont les provinces invitées.

Au cours de la WCIFIT, Chongqing a signé 84 projets représentant un investissement contractuel de 285,415 milliards de yuans (environ 40,69 milliards de dollars américains). Les projets d'investissement des entreprises à gestion centralisée comprennent la construction conjointe de grappes de fabrication avancées, d'industries de l'économie numérique dans l'ouest de la Chine, ainsi que le développement et l'utilisation de l'énergie.

« Pour favoriser la connectivité numérique et rationaliser les procédures douanières, les autorités douanières de Singapour et de Chine ont relié les systèmes de guichet unique national afin de permettre l'échange électronique de documents et de données commerciales », a déclaré Tan Kiat How, ministre d'État au ministère du Développement national et au ministère de la Communication et de l'Information de Singapour.

Le forum de coopération internationale CCI-ILSTC 2023 a accueilli des invités venus de Singapour, du Laos, de Malaisie, du Viêt Nam et d'autres pays, qui ont réfléchi à la manière d'établir un lien entre la Chine occidentale et le monde par l'intermédiaire du nouveau corridor commercial international terre-mer (ILSTC).

Vilaykham Phosalath, vice-ministre des Travaux publics et des Transports du Laos, a déclaré que le chemin de fer entre la Chine et le Laos jouait un rôle important dans le transport des marchandises entre les deux pays. Il facilite également le transport transfrontalier pour les pays de la région ANASE, tels que la Thaïlande, la Malaisie, le Myanmar et Singapour.

Lors du forum, la Fédération chinoise de la logistique et des achats a publié l'indice de développement 2022 de l'ILSTC, qui met en évidence trois aspects : l'échelle de développement, la qualité et la compétitivité.

Les données indiquent que l'indice de développement 2022 de l'ILSTC était de 135,2, soit une augmentation de 10,3 % et de 32,5 % par rapport à 2021 et 2020 respectivement.

Pendant les quatre jours de la conférence, plus de 900 entreprises et 186 invités de 40 pays et régions, ainsi que 29 régions provinciales et deux régions administratives spéciales de Chine, se sont réunis à Chongqing pour participer à une série d'événements, notamment l'événement de promotion spéciale de la région occidentale « Investir en Chine » et le forum Forbes 2023 sur le développement de la consommation urbaine en Chine.

