Manifestation des pompières et pompiers membres du SCFP au C. A. de la Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries





DELSON, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Hier soir, une vingtaine de pompières et pompiers membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont manifesté leur mécontentement face à leur employeur lors de la séance du conseil d'administration de la Régie incendie de l'Alliance de Grandes-Seigneuries, à Delson.

Le congédiement injustifié et abusif d'un lieutenant et de quatre pompiers a mis le feu aux poudres cette semaine. Ces fins d'emploi ont été entérinées lors de la rencontre du conseil d'administration.

« Nous sommes excessivement choqué(e)s de voir que les gestionnaires de la Régie s'en prennent à nos membres de cette manière tout simplement pour sauver la face devant leurs mandant(e)s qui sont les élu(e)s au conseil d'administration. Nous sommes également estomaqué(e)s de constater tout le temps et l'argent des contribuables consacrés à miner les relations de travail depuis notre adhésion à la Régie au lieu de servir à améliorer le service à la population. Nous demandons aux membres du conseil de se gouverner en conséquence, ils en ont le pouvoir », a déclaré Yannick Bourgault, président de la section locale 7115 du SCFP.

La Régie a récemment été jugée coupable de négociation de mauvaise foi par le Tribunal administratif du travail et sa requête pour faire reconnaître un seul syndicat a échoué.

La Régie incendie de l'Alliance des Grandes-Seigneuries dessert plus de 80 000 citoyens et citoyennes de quatre municipalités de la MRC du Roussillon, soit Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et Delson. Celle-ci compte parmi ses effectifs 75 pompières et pompiers dont la moitié sont membres du SCFP.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

19 mai 2023 à 10:23

