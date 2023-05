Construction d'un nouveau pavillon de soins palliatifs et de fin de vie dans la région de Lanaudière





SAINT-CHARLES-BORROMÉE, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que le député de Joliette, François Saint-Louis, annoncent la construction d'un nouveau pavillon de soins palliatifs et de fin de vie (SPFV) dans la région de Lanaudière. Celui-ci verra le jour grâce à la mobilisation et à la participation financière de partenaires de la région, notamment Medifice, la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Ce projet est né d'une mobilisation importante du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que du milieu communautaire, des affaires et philanthropique. Les nombreux dons seront remis gracieusement au Centre hospitalier de Lanaudière (CHDL) et permettront de réaliser cet important projet. Le terrain sera fourni par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS).

Le pavillon pourra compter sur une équipe interdisciplinaire couvrant notamment l'accompagnement global, le contrôle de la douleur, les services sociaux et le service spirituel, ainsi que sur une équipe médicale et infirmière spécialisée. Les familles et les proches seront partie intégrante des approches et pourront se retrouver dans un espace bienveillant et apaisant.

Citations :

«?Je suis très fière que notre gouvernement contribue au financement de ces places en soins palliatifs dans la région de Lanaudière. Dans le contexte actuel du vieillissement de la population, ces services répondent à un important besoin de notre société, entre autres celui de pouvoir terminer ses jours dans un cadre à la fois rassurant, humain et respectueux de sa volonté et de ses valeurs. Ces services constituent donc une priorité pour notre gouvernement. Nous allons continuer d'appuyer ces initiatives.?Je remercie sincèrement tous les partenaires associés au projet qui permettent sa réalisation. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Ce pavillon permettra à davantage de personnes en fin de vie de bénéficier de chambres et d'espaces communs conviviaux et adaptés à leurs besoins. Cette annonce témoigne de l'importance que nous accordons au fait d'offrir les meilleurs soins possibles à ces personnes. Je suis vraiment très heureux que ce projet vienne les aider, elles et leurs proches, à mieux vivre cette étape dans la sérénité. Je suis touché de voir, encore une fois, la grande générosité du milieu des affaires de Lanaudière. »

François Saint-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Grâce à un financement de 2,19 millions $ octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le pavillon offrira les soins sur tout le continuum, incluant la sédation palliative continue et l'aide médicale à mourir.





Le pavillon sera intégré aux installations du CISSS, tout près du Centre d'hébergement Sylvie-Lespérance.





Il permettra l'ajout à long terme de 10 lits de soins palliatifs dans le nord de la région et répondra aux besoins de la population de Lanaudière en soins palliatifs et de fin de vie.





Les usagers et usagères seront hébergés dans des chambres individuelles avec salle de toilette et douche.





L'immeuble est un don de la communauté.

19 mai 2023

