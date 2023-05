L'Expo-sciences pancanadienne attribue à des projets de traitements alternatifs du cancer et de défense de la planète les prix de meilleurs projets





Près de 900 personnes étaient réunies à Edmonton pour le gala des prix de l'Expo-sciences pancanadienne qui récompense l'ingéniosité et la curiosité des élèves canadiens, dévoilant les grands gagnantes et gagnants du concours. En tout, 220 élèves se sont partagé plus de 1,6 million de dollars en bourses et prix. Les Prix du meilleur projet dans les catégories Découverte et Innovation ont été décernés respectivement à Elizabeth Chen (Edmonton), pour son projet sur des traitements alternatifs du cancer et Arushi Nath (Toronto), pour son projet de défense planétaire. Arushi, qui a également remporté le prix du meilleur projet lors de la dernière édition de l'ESPC, devient le premier lauréat consécutif du prix du meilleur projet depuis 1989-1990.

« Les élèves canadiens font preuve de plus de créativité et de curiosité que jamais, affirme Reni Barlow, directeur général de Sciences jeunesse Canada. L'expérience de se retrouver tous en personne pour voir ces projets et rencontrer les élèves s'est avérée palpitante. Félicitations aux finalistes et à toutes les personnes qui les ont encouragés au fil de leur parcours. L'événement de cette année témoigne, comme toujours, du rôle déterminant que jouent les jeunes dans le développement de connaissances et de solutions novatrices qui contribueront aux générations futures. »

Voici les élèves qui ont retenu l'attention des quelque 238 juges et remporté les honneurs :

Prix du meilleur projet

Meilleur projet, catégorie Découverte

Elizabeth Chen d'Edmonton, Alberta, pour son projet : Optimization of CAR-T Cell Therapy using RNA-Sequencing Analysis for Biomarker Identification.

Meilleur projet, catégorie Innovation

Arushi Nath de Toronto, Ontario, pour son projet : Developing algorithms to determine asteroid's physical properties and success of deflection missions.

Prix platine - Découverte

Meilleur projet, niveau junior (7e et 8e années)

Andrei Marti de Saanichton, Colombie-Britannique, pour son projet Sweet Scores.

Meilleur projet, niveau intermédiaire (9e et 10e années)

Noah Bryan de Richmond Hill, Ontario, pour son projet The Phage Takes Centre Stage for Water Quality Testing!

Prix platine - Innovation

Meilleur projet, niveau intermédiaire (9e et 10e années)

Yurui Qin de Saskatoon, Saskatchewan, pour son projet A Novel Approach to Using Artificial Intelligence to Aid the Hearing Impaired.

Meilleur projet, niveau sénior (11e et 12e années/Cégep)

Moulik Budhiraja et Katelyn Wu de Waterloo, Ontario, pour leur projet Nail Braille: A Novel Approach Towards Braille Education.

Quelque 396 finalistes ont présenté 340 projets lors de l'Expo-sciences qui a attiré plus de 7 000 visiteurs au Centre de congrès d'Edmonton dans les deux premières journées ouvertes au grand public, et plus de 10 000 internautes. L'Expo-sciences pancanadienne et l'Expo STIM se poursuivent sur place, à l'Edmonton Convention Centre, jusqu'à 14 h 30 HAR le vendredi 19 mai 2023. Les projets demeureront accessibles en ligne après l'événement.

La 62e édition de l'Expo-sciences pancanadienne est prévue à l'Université Carleton d'Ottawa, du 11 au 17 mai 2024.

Le public est invité à rencontrer les lauréates et lauréats des prix meilleur projet et platine, le vendredi 19 mai à 10 h, HAR. Le panel de discussion sera également diffusé en direct à : https://www.facebook.com/ysc.sjc/live

Les membres des médias sont également invités à participer.

Pour des entrevues avec les gagnantes et gagnants au cours de la semaine du 22 mai 2023, nous invitons les médias à contacter Dalia Esposito à [email protected].

Les photos et la vidéo de l'ESPC sont disponibles ici : Photos et vidéo de l'ESPC. La liste complète des récipiendaires des prix de l'Expo-sciences pancanadienne sera affichée sur le site Web youthscience.ca à partir de 18 h 30 HAR.

À propos de Sciences jeunesse Canada

Sciences jeunesse Canada alimente la curiosité de la jeunesse canadienne au moyen de projets en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). Créé en 1966, l'organisme de bienfaisance enregistré s'acquitte de sa mission en déployant des programmes nationaux, comme monEspaceSTIM, le Réseau national d'expositions STIM, l'Expo-sciences pancanadienne, la délégation d'Équipe Canada lors d'événements internationaux et Éducasciences, des ateliers de perfectionnement professionnel destinés aux enseignantes et enseignants. Grâce à ces programmes, SJC apporte un soutien direct à plus de 500?000 élèves qui produisent chaque année des projets STIM. Pour plus d'information, visitez youthscience.ca/fr.

