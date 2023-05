Soins et services de soutien à domicile - Un montant supplémentaire de 15 M$ pour le Programme d'exonération pour les services d'aide domestique





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - Dans la foulée des actions du gouvernement afin de faciliter le soutien à domicile des personnes plus vulnérables, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce une bonification de 15 millions de dollars du montant octroyé au Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD).

Optimiser l'offre de soins et services de soutien à domicile est une priorité. Un grand virage a été amorcé afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de continuer à vivre chez elles, au coeur de leur communauté, le plus longtemps possible.

La bonification annoncée contribuera à un meilleur accès aux services d'aide à domicile en rehaussant l'aide variable dans le cadre du PEFSAD. Ce rehaussement pourra atteindre jusqu'à 4,40$, faisant passer le montant maximal d'aide variable de 15,60$ à 20$. Ce programme permet aux personnes admissibles de bénéficier d'une réduction du tarif horaire pour des services d'aide à la vie domestique offerts par une entreprise d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD). Ces services incluent notamment l'entretien ménager, la lessive, la préparation des repas et l'accompagnement lors des achats.

« Pour notre gouvernement, le soutien à domicile est une grande priorité. Avec cette bonification additionnelle du PEFSAD, nous souhaitons rendre plus accessibles ces services aux personnes plus vulnérables, dont les personnes aînées, qui souhaitent demeurer à domicile. Ainsi, nous favorisons un réel maintien dans la communauté. Nous sommes convaincus que cette approche est la voie de l'avenir. Nous voulons offrir aux citoyens et citoyennes la possibilité de conserver leur autonomie le plus longtemps possible, mais en ayant accès aux soins et aux services dont ils ont besoin. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Afin de poursuivre le virage vers un meilleur soutien à domicile, la collaboration avec les partenaires de la communauté est incontournable. Les EÉSAD sont des partenaires privilégiés du réseau de la santé et des services sociaux en contribuant à l'offre de soins et services de soutien à domicile offerts à la population du Québec, notamment par la prestation des services d'aide à la vie domestique, mais aussi par d'autres services comme les services d'assistance personnelle et le répit.





Notons que ces sommes proviennent du budget 2023-2024, dans lequel un investissement de 102,7 millions de dollars a été consenti pour bonifier l'offre de soins et services de soutien à domicile.

