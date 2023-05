STL soutient les ambitions numériques du Royaume-Uni et de l'Europe avec des commandes d'une valeur d'environ 290 millions d'euros pour l'exercice 2023





PARIS, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], société leader dans le domaine des solutions optiques et numériques, a partagé aujourd'hui ses progrès et ses réalisations sur ses marchés cibles du Royaume-Uni et de l'Europe, ainsi que les résultats annuels de la société pour l'exercice 2023. Au Royaume-Uni et en Europe, la société a soutenu avec brio les ambitions de la région en matière de haut débit et a clôturé l'exercice avec des commandes d'une valeur d'environ 290 millions d'euros.

STL répond aux besoins de ses clients en matière d'optique et de construction de réseaux en innovant dans la conception et en réduisant les délais de livraison grâce à ses usines de fabrication de câbles optiques et de connectivité en Italie.

L'année dernière, STL a renforcé ses relations avec ses clients de longue date au Royaume-Uni et a également conclu des partenariats avec 20 nouveaux clients au Portugal, en Suisse, en Croatie, en Grèce, en Pologne, en Slovénie et en Norvège. Un contrat à grande échelle a été conclu avec un fournisseur de services à large bande d'un nouvel âge pour la prestation de services intégrés de déploiement de réseaux au Royaume-Uni. Un autre partenariat de plusieurs millions de dollars a été conclu avec un fournisseur de services européen de premier plan pour connecter 15 millions de foyers avec les solutions de connectivité optique spécialement adaptées et co-développées par STL. Récemment, la société a également remporté sa première commande de solutions de connectivité optique pour des centres de données en France. Cette réussite s'explique par l'expertise de STL en matière de R&D et d'ingénierie d'application, qui lui permet de concevoir des solutions adaptées à la région. En voici quelques exemples :

Câbles légers en plastique blindé renforcé (ARP) , avec une résistance à l'écrasement allant jusqu'à 5000 Newton

, avec une résistance à l'écrasement allant jusqu'à 5000 Newton Câbles autoportants tout diélectriques (ADSS) , câbles à haute résistance et résistants à la chaleur

, câbles à haute résistance et résistants à la chaleur Microcâbles , petit diamètre avec une densité jusqu'à 4 fois supérieure

, petit diamètre avec une densité jusqu'à 4 fois supérieure Microcâbles d'intérieur , conformes à la réglementation européenne sur les produits de construction (CPR)

, à la réglementation européenne sur les produits de construction (CPR) Opto-CRS IP68, boîtiers de jonction robustes pour fibres optiques et systèmes de ports et de connecteurs pour câbles de descente

Paul Atkinson, PDG du département réseaux optiques de STL, a déclaré à propos des progrès réalisés par STL dans la région : « Notre parcours pour devenir un partenaire privilégié dans la mise en place d'une infrastructure de fibre optique avancée au Royaume-Uni et en Europe a été très enrichissant. Nous collaborons étroitement avec les entreprises de télécommunications pour créer des solutions durables et prêtes pour l'avenir. Nos solutions sont spécialement conçues pour le contexte européen et contribueront à "fibrer" l'Europe à grande vitesse et à grande échelle. »

Au niveau de l'entreprise, STL a enregistré un chiffre d'affaires record de 829 millions d'euros, soit une croissance de 27 % par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une croissance impressionnante de 29 % et 51 % de l'EBITDA et du bénéfice après impôts respectivement.* L'année dernière, STL avait fait part de son intention stratégique de stimuler une croissance ciblée et l'avait poursuivie par une exécution solide des priorités définies, ce qui a permis à l'entreprise d'être financièrement solide. Cela se reflète dans les performances de la société pour l'ensemble de l'année et pour chaque trimestre de l'exercice 2023.

STL - Faits financiers clés :

Données financières* Millions d'euros 2022 2023 Croissance Chiffre d'affaires 650 829 27 % EBITDA 87 111 29 % Bénéfice après impôt 19 29 51 %

*Toutes les données financières sont issues des activités poursuivies

Commentant les résultats annuels de l'entreprise, Ankit Agarwal, directeur général de STL, a déclaré : « L'année dernière, nous avons affiné notre stratégie et nous nous sommes engagés sur la voie qui nous permettra de figurer parmi les trois premières entreprises mondiales dans le secteur de l'optique. Je suis ravi de constater que notre stratégie ciblée a donné de bons résultats pour l'entreprise. Le secteur continue d'afficher une croissance significative à long terme et nous sommes enthousiastes à l'idée de co-créer des solutions significatives avec nos clients. Nous sommes convaincus qu'à l'avenir, notre leadership fort, notre orientation client, notre innovation technologique et notre durabilité seront les pierres angulaires de notre succès. »

À propos de STL - Sterlite Technologies Ltd. :

STL est un leader mondial des solutions optiques et numériques qui propose des offres avancées pour construire des réseaux 5G, ruraux, FTTx, d'entreprise et de centres de données. En savoir plus , https://www.stl.tech/contact-us.phpContactez-nous, stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2079200/STL_FY23.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

19 mai 2023 à 01:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :