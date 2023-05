Wemade adhère au Pacte mondial des Nations Unies, affirmant ainsi son engagement en matière d'ESG





Aligner les stratégies de l'entreprise sur les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC)

S'acquitter de sa responsabilité sociale et de ses obligations sur la base des normes mondiales de gestion ESG

Renforcement de l'engagement en faveur d'une plus grande sensibilisation à la citoyenneté d'entreprise et de pratiques ESG responsables

SÉOUL, Corée du Sud, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- La principale société de jeux coréenne Wemade a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, affirmant ainsi son engagement en faveur de bonnes pratiques et politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Fondé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde, avec plus de 15 000 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 162 pays et 69 réseaux locaux. Les participants au Pacte mondial des Nations Unies sont encouragés à intégrer les dix principes relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption dans leurs opérations et leurs stratégies de gestion.

Wemade met en oeuvre des politiques et des pratiques ESG axées sur trois objectifs fondamentaux : la responsabilité environnementale, la croissance inclusive pour les générations futures et la gouvernance transparente. En tant qu'entreprise participante au Pacte mondial des Nations Unies, Wemade continuera d'aligner ses décisions de gestion et ses stratégies commerciales sur les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies et s'efforcera de renforcer les pratiques ESG. Wemade s'engage également à respecter la Communication sur le Progrès (CoP) qui a été lancée cette année pour démontrer les progrès accomplis.

« L'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies est la première étape de notre chemin vers une croissance durable grâce à la vision des pratiques ESG de Wemade », a déclaré Henry Chang, PDG de Wemade. « En tant que leader sur le marché de la technologie blockchain, l'accomplissement de la responsabilité sociale et du devoir de l'entreprise est la plus grande priorité de Wemade, comme le montre notre engagement envers les normes mondiales de gestion ESG. »

À propos de Wemade

Leader reconnu dans le domaine du développement de jeux, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, tandis que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie blockchain. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, Wemade vise à accélérer l'adoption de la technologie blockchain en construisant un méga-écosystème basé sur l'expérience, axé sur les plateformes et orienté vers les services, pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser pour tout le monde.

18 mai 2023 à 16:18

