Le gouvernement du Canada attribue des contrats pour la réalisation de travaux sur le pont Alexandra





GATINEAU, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'améliorer les ponts dans la région de la capitale nationale et de faire avancer le remplacement du pont Alexandra auquel il s'est engagé dans le budget de 2019.

Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 14,95 millions de dollars à Arup Canada Inc. pour la prestation de services professionnels à titre de conseiller technique, à l'appui du projet de remplacement du pont Alexandra.

Le conseiller technique est chargé de soutenir Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et de collaborer avec la Commission de la capitale nationale (CCN) au sein d'une équipe de projet intégrée en ce qui touche la coordination et la réalisation d'un certain nombre d'études économiques, patrimoniales et environnementales, ainsi que l'élaboration des plans conceptuels du nouveau pont.

Le public pourra participer au processus de conception dans le cadre de consultations qui doivent commencer à l'hiver 2023 à 2024 et au cours desquelles les plans conceptuels seront présentés. Un comité d'experts indépendant examinera les concepts proposés et en recommandera un, et il contribuera à un concours de conception qui aura lieu à un moment ultérieur.

Pendant que le projet de remplacement du pont suit son cours, SPAC effectue des travaux de réparation pour que le pont Alexandra demeure en service et sécuritaire pour ses usagers.

La ministre Jaczek a par ailleurs annoncé que le gouvernement du Canada a attribué un contrat à Pomerleau Inc. pour la prestation de services de gestion de la construction. Ces services portent sur l'exécution des travaux d'entretien nécessaires pour que le pont demeure en service et sécuritaire jusqu'à sa déconstruction. La valeur initiale du contrat s'élève à 31,98 millions de dollars. Elle englobe le coût estimatif des travaux de réparation de la structure de la promenade piétonne et des joints d'articulation, ainsi que les honoraires liés à la gestion des travaux. La valeur du contrat pourrait changer au fur et à mesure que le directeur des travaux évalue le projet plus en profondeur et confie en sous-traitance les travaux de réparation nécessaires pour que le pont Alexandra demeure en service et sécuritaire.

Les travaux de réparation commenceront à l'été 2023. Ils devraient prendre fin à l'été 2025.

« Le pont Alexandra est un lieu historique national de la région de la capitale nationale qui relie les communautés vivant de part et d'autre de la rivière des Outaouais. Notre gouvernement demeure déterminé à s'assurer que la conception du nouveau pont tient compte de l'histoire et du cadre unique du pont actuel, respecte l'intégrité des paysages culturels de la capitale nationale et reflète les valeurs et l'identité canadiennes. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

SPAC a commencé à planifier et à mettre en oeuvre les activités d'évaluation des répercussions et poursuivra les activités de conception, d'approvisionnement et de construction liées au nouveau pont qui remplacera le pont Alexandra. Le tout devrait durer environ 10 ans.

La CCN évaluera la conception du pont selon les critères de performance établis. Ces critères ont été définis d'après les principes de planification et de conception qui ont fait l'objet d'une consultation publique à l'automne 2020.

Les principes de planification et de conception ont apporté une orientation supplémentaire à la conception du nouveau pont dans les domaines de la planification, de la protection du patrimoine, de l'aménagement urbain et de la durabilité.

Outre les critères de performance appliqués à la conception du pont, celle-ci se déroulera aussi selon les commentaires du public, des communautés autochtones, des partenaires, des intervenants et des conseillers indépendants. Un comité indépendant examinera les conceptions proposées et en recommandera une.

Le conseiller technique pourra également offrir une expertise et des conseils techniques tout au long de la conception détaillée et de la construction du nouveau pont.

Il se peut que les travaux de réparation de la promenade piétonne et des joints d'articulation viennent compliquer les déplacements sur le pont Alexandra. Nous continuerons de nous assurer en collaboration avec nos partenaires que des mesures sont en place pour réduire au minimum les perturbations. Les usagers peuvent s'informer des travaux à venir sur le pont et des fermetures de voies qui en découleront en consultant nos plateformes de médias sociaux et notre page Web sur les fermetures et les réductions de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

