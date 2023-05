Soutien de 1,8 M$ pour la mise en place du Centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques





LAC-DES-AIGLES, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, annonce un soutien financier de 1,8 million de dollars pour la mise en place, à Lac-des-Aigles, du Centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques.

Cette annonce a été faite aujourd'hui par Mme Dionne, en compagnie de M. Serge Demers, président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, l'organisme qui porte ce projet.

Cette initiative consiste à reconvertir l'église de la municipalité en un centre spécialisé dans l'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques. L'objectif : structurer plusieurs activités autour du lac en ajoutant un attrait culturel mettant en valeur l'environnement, la pêche et les traditions des Premières Nations. Ce projet consolidera également les services déjà offerts grâce à l'ajout d'unités d'hébergement et d'un café où seront vendus des produits locaux.

Citations :

« Le tourisme est un moteur de développement économique important pour le Québec. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à contribuer à sa croissance pour augmenter les retombées touristiques et économiques dans toutes les régions. Le projet du Centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques attirera des visiteurs d'ici et d'ailleurs à Lac-des-Aigles. Les attraits touristiques qui parsèment le Bas-Saint-Laurent participent à l'attractivité de la région. Je suis très fière de soutenir des projets significatifs qui permettent la découverte du Québec dans toute son authenticité! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En plus de contribuer à la préservation d'un joyau patrimonial du Témiscouata, le Centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques dynamisera l'offre touristique de la municipalité de Lac-des-Aigles et de l'ensemble de notre belle région. Les visiteurs auront l'occasion de s'instruire tout en découvrant la beauté des lieux et l'hospitalité des citoyens. Je salue le travail et le dévouement de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, grâce à qui ce projet verra le jour. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« La mise en place du Centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques, grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec, contribuera à la vitalisation de notre communauté et deviendra un atout indéniable à l'offre touristique de la Route des Monts-Notre-Dame. Cet endroit proposera une expérience immersive lors de laquelle le visiteur sera transporté hors de sa réalité tout en étant témoin de la rencontre entre l'humain et la nature du territoire du Témiscouata. »

Serge Demers, président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles

Faits saillants :

Plus précisément, le projet consiste :

à créer une exposition permanente et des expériences immersives et technologiques autour de l'eau, des écosystèmes aquatiques, des salmonidés et des activités humaines;



à mettre en valeur la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk par la présentation d'activités, d'artisanat et de techniques de fumage de poisson;



à intégrer un café avec terrasse à l'église;



à aménager le parvis de l'église, un pavillon d'accueil et un sentier d'interprétation longeant la rivière des Aigles pour se rendre au lac;



à ajouter des terrains de camping et des chalets;



à acheter un ponton qui sera consacré à des excursions de découverte sur le lac des Aigles.

La contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

La ministre Proulx a annoncé récemment une bonification de 30 millions de dollars du PARIT. Ce soutien financier fait partie des mesures du budget du Québec 2023-2024 visant à assurer la compétitivité de l'industrie touristique.

Après une première bonification en 2022, l'enveloppe totale du PARIT, qui inclut les projets déjà soutenus, atteint 269 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre la réalisation d'investissements de plus de 570 millions. En tout, 92 projets ont reçu un appui depuis son lancement en juin 2021.

