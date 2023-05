Le lancement de la 15e édition des Jeux interscolaires du CEPN





QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est fier de lancer officiellement la 15e édition de ses Jeux interscolaires, qui aura lieu du 18 au 21 mai 2023 au Pavillon de l'éducation physique et des sports (PEPS) de l'Université Laval.

Depuis sa création, en 2008, cette compétition amicale prend de plus en plus d'ampleur! À sa première édition, les Jeux interscolaires avaient accueilli quelque 140 jeunes athlètes et accompagnateurs. Quinze ans plus tard, c'est plus de 875 jeunes athlètes âgés de 10 à 18 ans, représentant 34 délégations des Premières Nations du Québec qui se réuniront à l'Université Laval pendant quatre jours pour prendre part à des épreuves sportives.

Rappelons que les objectifs principaux visés par les Jeux sont de faire la promotion de l'activité physique et de produire des effets positifs sur la santé, le bien-être et le parcours scolaire des élèves. Les Jeux sont utilisés par les écoles pour récompenser les efforts et l'assiduité de leurs étudiants. Au-delà de l'aspect compétitif de l'événement, les Jeux interscolaires sont une occasion pour les jeunes de rencontrer des représentants d'autres nations, et tout en faisant l'expérience de la vie de campus universitaire.

En plus des compétitions sportives et des cérémonies, plusieurs nouveautés sont à l'horaire cette année, notamment :

En partenariat avec la Fondation Nouveaux Sentiers, l'Université Laval érigera un pavillon diversité et inclusion pour offrir aux jeunes des activités inclusives et éducatives.

érigera un pavillon diversité et inclusion pour offrir aux jeunes des activités inclusives et éducatives. L'aire de repas, qui sera ouverte de 11h30 à 19h tous les jours pour offrir une multitude d'options alimentaires variées qui fera assurément le plaisir des jeunes athlètes.

Les soirées spéciales - Le jeudi soir, les jeunes auront le choix entre une sortie aux Galeries de la capitale ou encore une soirée baignade au PEPS de l'Université Laval .

. La visite de la Wapikoni mobile dans la CHILL ZONE le vendredi soir de 19h à 21h - un studio ambulant d'intervention, de formation et de création audiovisuelle des Premières Nations.

Et vu le succès de la dernière édition, le CEPN est fier d'annoncer le retour de :

La CHILL ZONE Nouveaux Sentiers - un espace exclusif pour les jeunes athlètes qui comprendra de nombreux kiosques pour se divertir, se reposer et refaire le plein d'énergie tout en promouvant leur fierté culturelle et identitaire.

Le 5 km en sentier - une course qui aura lieu au Lac-Beauport .

. Le Défi des ancêtres comme épreuve officielle.

La soirée dansante avec un DJ.

L'organisation d'un évènement de cette ampleur nécessite des ressources financières considérables. C'est pourquoi le CEPN est heureux de pouvoir compter sur la généreuse contribution de ses principaux partenaires et commanditaires, dont : L'Université Laval, la Fondation Nouveaux Sentiers, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Services aux Autochtones Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux Québec.

Pour en connaitre davantage et pour consulter la programmation des Jeux interscolaires du CEPN, rendez-vous au www.jeuxinterscolaires.com.

À propos du CEPN

Le CEPN est l'association de 22?Premières Nations du Québec qui oeuvre depuis plus de?37?ans à la réalisation du droit des Premières Nations d'exercer leur pleine compétence en matière d'éducation grâce à la mise en place d'un système d'éducation complet, doté de ressources adéquates, conçu et géré selon leurs valeurs et leur culture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site Web au www.cepn-fnec.com .

18 mai 2023 à 13:15

