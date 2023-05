Trez Capital annonce un premier trimestre réussi : rehausse ses perspectives pour 2023





Trez Capital constate une demande soutenue pour les produits de placements hypothécaires et de participations au capital

Faits saillants du T1 de 2023

Actif sous gestion de 5,4 milliards CAD.

Augmentation des distributions des fonds de prêts hypothécaires, en vigueur en janvier 2023.

Vente d'un projet comportant deux participations au capital auprès d'un seul acquéreur : attentes des investisseurs sur le plan des rendements surpassées.

VANCOUVER, BC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Trez Capital, chef de file parmi les gestionnaires d'actif et société de prêts immobiliers commerciaux non bancaires, a le plaisir d'annoncer d'excellents résultats pour le premier trimestre de 2023. Trez Capital poursuit l'expansion de ses affaires et a atteint un actif sous gestion de 5,4 milliards CAD.

«?Nous nous attendons à ce que la demande pour le logement continue de croître en Amérique du Nord, ce qui créera pour l'entreprise de nouvelles avenues de financement auprès de promoteurs chevronnés. Trez Capital est bien positionnée pour accroître son volume de prêts et pour offrir aux investisseurs des rendements réguliers et stables?», a affirmé Dean Kirkham, co-chef de la direction et président de Trez Capital.

Mise à jour sur les fonds de prêts hypothécaires de Trez Capital

La majoration continue des taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis a joué en faveur du rendement des portefeuilles hypothécaires à taux variables de Trez Capital à ce jour. Conséquemment, les fonds de prêts à capital variable ont annoncé une nouvelle augmentation des distributions en décembre. En vigueur le 31 janvier 2023, les taux de distribution annuels de chaque fonds sont les suivants : Trez Capital Prime Trust à 6,12 %, Trez Capital Yield Trust à 7,20 %, Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) à 7,80 % et Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) à 7,80 %.

Trez Capital demeure fermement engagée à fournir à ses investisseurs des rendements solides, stables et non corrélés tout en ayant recours à des paramètres de financement prudents afin de réduire les risques encourus.

«?En 2022, nous avons versé l'équivalent de 165 millions CAD en distributions à nos 32?000 investisseurs à l'échelle mondiale. Nous avons également déjà effectué une autre augmentation des distributions pour nos investisseurs en 2023, a précisé John Maragliano, chef de la direction financière et de l'exploitation de Trez Capital. Comme nos portefeuilles de prêts comportent principalement des hypothèques à taux variables, ceux-ci sont bien placés pour tirer parti de toute majoration additionnelle des taux d'intérêt aux États-Unis et au Canada.?»

Mise à jour sur le programme des participations au capital de Trez Capital

Le programme des participations au capital de Trez Capital s'associe à des promoteurs experts au sein de marchés affichant une forte croissance de la population, du taux d'emploi et du produit intérieur brut (PIB) au profit des investisseurs. Jusqu'à présent en 2023, le programme a dépassé les attentes sur le plan des rendements grâce à la vente, auprès d'un seul acquéreur, d'un projet comportant deux participations au capital. En outre, au cours du premier trimestre de 2023, Trez Capital a offert deux nouveaux Trez Opportunity Funds (TOFs), le sixième et le septième de la série lancée en 2015.

Vente de deux projets d'envergure au Texas

Deux projets importants de participations au capital ont été vendus en janvier 2023 : The Dalton et The Beacon, tous deux de la région d'Austin au Texas. Cette double vente représente une des plus importantes transactions de l'histoire de Trez Capital, sachant que ces deux projets se sont vendus moyennant une somme d'un peu plus de 170 millions USD à un seul acquéreur. Le duo de projets se retrouvait dans les portefeuilles du TOF 4 et du TOF 5. Après la vente des autres placements de TOF 4 et TOF 5, le taux de rendement interne (TRI) de ces fonds devrait se situer entre 30 % et 40 %, ce qui se situe bien au-dessus du TRI prévu d'environ 15 % au moment de la souscription. Ces TOF renferment plusieurs autres projets qui sont rentables et qui devraient procurer un revenu additionnel aux investisseurs au moment de la vente.

Trez Capital a lancé le sixième et le septième Opportunity Funds au dernier trimestre de 2022 et au premier trimestre de 2023.

Le Trez US Opportunity Fund #6 Limited Partnership (TOF 6) est assorti d'une stratégie ciblée reposant sur un partenariat en coentreprise productif au Texas. L'autre fonds, soit Trez US Opportunity Fund #7 Limited Partnership (TOF 7), suit une stratégie de placements résidentiels diversifiés et investit dans des occasions de développement de grande qualité dans des régions bénéficiant de données fondamentales caractérisées par une sous-offre.

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,4 milliards CAD*. Il a financé plus de 1?700 transactions représentant plus de 17 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. * L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.

Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. Les présentes incluent des énoncés prospectifs. Les résultats, la performance et les événements réels différeront probablement, et peuvent nettement différer, des déclarations prospectives explicitement ou implicitement contenues dans les présentes. De telles déclarations prospectives sont fondées sur différentes hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris, entre autres : la capacité des Fonds de faire l'acquisition et de maintenir un portefeuille d'hypothèques qui soit en mesure de générer la performance ou les rendements annuels nécessaires pour permettre aux Fonds de satisfaire leurs objectifs d'investissement; la capacité des Fonds d'établir et de maintenir des relations et des ententes avec des partenaires financiers clés; le maintien des taux d'intérêt en vigueur à des niveaux favorables; la capacité des emprunteurs à satisfaire leurs obligations en vertu des prêts hypothécaires, la capacité du gestionnaire à remplir ses obligations envers les Fonds; les dépenses et les coûts prévus; la concurrence; et les changements aux conditions économiques générales. Même si les Fonds s'attendent à ce que les événements et les développements subséquents puissent modifier les points de vue émis, le gestionnaire décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

SOURCE Trez Capital

18 mai 2023 à 11:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :