Un marché en transition reste axé sur une croissance rentable : Mise à jour du printemps 2023 d'Aon du marché canadien de l'assurance





TORONTO, le 18 mai 2023 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), une entreprise mondiale de services professionnels de premier plan, a publié sa Mise à jour du printemps 2023 du marché canadien de l'assurance. Publié pour appuyer l'engagement continu d'Aon à aider les clients canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de gestion du risque et de programmes d'assurance, le rapport relève qu'en dépit de la volatilité économique, des événements climatiques catastrophiques, des défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à la main-d'oeuvre, et de l'incertitude géopolitique, le marché a fait preuve d'une résistance au risque remarquable. Les assureurs principaux maintiennent des objectifs stratégiques de croissance et une plus grande flexibilité dans les négociations que par le passé.

Les mesures correctrices du portefeuille prises ces dernières années ont abouti à un marché plus stabilisé, caractérisé par une concurrence accrue et un appétit plus diversifié. Cependant, l'incertitude économique, la capacité de réassurance coûteuse et l'accélération de la fréquence et de la gravité des événements climatiques ont obligé les assureurs à rester stratégiques quant à la capacité déployée.

«?L'accent mis sur la qualité des risques sera une priorité pour les assureurs et souligne l'importance de l'atténuation des risques pour les assurés?», a déclaré Russell Quilley, chef de la Gestion du risque commercial et chef de courtage pour le Canada chez Aon. «?Les assureurs ont plus que jamais besoin de renseignements et de pratiques de gestion du risque plus solides alors qu'ils font face à une volatilité croissante.?»

D'autres résultats importants sont à noter :

Malgré des facteurs défavorables, le marché canadien de l'assurance dommages (IARD) a terminé l'année 2022 avec un ratio combiné sain de 85,44 pour cent, ce qui positionne le marché pour se concentrer sur la croissance stratégique en 2023.

Le Canada a connu deux événements catastrophiques, parmi les dix premiers, avec le derecho de mai en Ontario et au Québec, et l'ouragan Fiona , ce qui fait de 2022 la troisième pire année pour les pertes assurées dans l'histoire du Canada, avec un montant estimé à 3,1 milliards de dollars.

a connu deux événements catastrophiques, parmi les dix premiers, avec le derecho Fiona La hausse des taux de réassurance consécutive aux renouvellements difficiles des traités de réassurance a incontestablement eu un impact sur le marché canadien de l'immobilier, provoquant une pression accrue sur la tarification et la capacité des assureurs principaux. Les assureurs gèrent leur exposition aux catastrophes naturelles en réduisant leur capacité et en fixant des sous-limites pour les événements météorologiques.

L'accent est maintenu sur les évaluations et les clients doivent s'attendre à ce que ce point soit au coeur de leur processus de renouvellement.

Les sources de perturbation des activités des entreprises sont devenues une myriade de défis interconnectés , complexes et divers, contribuant à une augmentation matérielle du coût des demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation, ce qui en fait l'une des principales préoccupations des entreprises en 2023.

Autrefois considérés comme des documents annexes, la stratégie et le rendement en matière d'environnement, de société et de gouvernance constituent aujourd'hui une base de référence pour une soumission complète.

L'amélioration des pratiques d'atténuation des risques et des contrôles de cybersécurité a contribué à des conditions plus favorables sur le cybermarché .

Cliquez ici pour accéder à la Mise à jour du printemps 2023 du marché canadien de l'assurance.

À propos d'Aon

Aon plc (NYSE : AON) existe pour contribuer à une meilleure prise de décisions afin de protéger et d'enrichir la vie des gens dans le monde entier. Nos employés fournissent à nos clients de plus de 120 pays et territoires des conseils et des solutions qui leur donnent la clarté et la confiance nécessaires pour prendre de meilleures décisions afin de protéger et de développer leurs activités.

Contact média

Alexandre Daudelin

[email protected]

+1 514 967 9330

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1632623/Aon_Logo.jpg

SOURCE Aon plc

18 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :