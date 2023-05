ApplyToEducation et interviewstream forment une équipe pour relever les défis canadiens d'embauche de la maternelle à la 12e année





ApplyToEducation et interviewstream, deux importantes entreprises de technologie des RH pour le secteur de l'enseignement de la maternelle à la 12e année en Amérique du Nord, annoncent un partenariat exclusif visant à permettre aux commissions scolaires canadiennes d'améliorer leur processus d'embauche.

CHICAGO, 18 mai 2023 /CNW/ -- Le 17 mai 2023, les entreprises de technologie des RH, ApplyToEducation et interviewstream, ont annoncé un partenariat visant à remédier à la pénurie continue d'enseignants, d'aides-enseignants et d'éducateurs de la petite enfance, et à améliorer le succès d'embauche pour les commissions scolaires responsables de classes allant de la maternelle à la 12e année au Canada. ApplyToEducation, le principal fournisseur de suivi des candidats ou de sites d'annonces d'emploi pour les commissions scolaires canadiennes de la maternelle à la 12e année, travaille avec plus de 90 % des commissions scolaires canadiennes pour les aider à résoudre leurs problèmes de recrutement. ApplyToEducation vient de conclure un partenariat exclusif avec interviewstream, la principale solution d'entrevue vidéo sur le marché, axée sur l'enseignement de la maternelle à la 12e année. Dans le cadre de ce partenariat canadien, interviewstream et ApplyToEducation vont créer des offres uniques pour tous leurs clients communs, offrant notamment une intégration harmonieuse entre les outils d'entrevue vidéo d'interviewstream et les solutions d'ApplyToEducation. Ce nouveau partenariat permet une harmonisation encore plus étroite de l'accent stratégique mis par les deux organisations sur la satisfaction des besoins d'embauche uniques des commissions scolaires de la maternelle à la 12e année au Canada.

« ApplyToEducation s'est engagée à aider les commissions scolaires à trouver les meilleurs talents, et le fait d'agir rapidement est un élément important pour y parvenir sur ce marché du travail très tendu », a déclaré Mark Laurie, président et cofondateur d'ApplyToEducation. « L'ajout d'interviewstream au système de suivi des emplois et des candidats d'un conseil scolaire permettra d'obtenir de bons résultats de recrutement pour les commissions scolaires qui cherchent à devenir des chefs de file sur le marché de l'embauche. »

Ces dernières années au Canada, les commissions scolaires de la maternelle à la 12e année ont eu des difficultés à recruter et à maintenir en poste des enseignants en raison de la réglementation sur la taille des classes, des départs à la retraite liés à la pandémie, des départs à la retraite anticipés, des défis relatifs à la réglementation canadienne sur la résidence des données, des défis liés au coût de la vie et de la variation des besoins entre les collectivités urbaines et rurales. Par conséquent, les commissions scolaires ont eu des difficultés à pourvoir les postes vacants, sans parler des nouveaux postes qui pouvaient s'avérer nécessaires.

En tirant parti des solutions d'interviewstream d'entrevue par vidéo intégrées à ApplyToEducation, ce partenariat a pour objectif d'améliorer l'efficacité des efforts de recrutement des commissions scolaires canadiennes. De plus, il vise à élargir la portée géographique des appels à candidats des équipes d'embauche à la recherche d'enseignants de la maternelle à la 12e année, ce qui se traduira par un plus grand bassin de talents pour les commissions scolaires canadiennes. Il permet également à chaque candidat qui souhaite poser sa candidature de se présenter comme plus qu'un simple curriculum vitae, mais comme une personne à part entière dès les premières étapes du processus d'entrevue. Enfin, ce partenariat permet de s'assurer que toutes les données d'entrevue des commissions scolaires canadiennes sont stockées en toute sécurité au Canada dans les serveurs canadiens d'ApplyToEducation et d'interviewstream, ce qui respecte les normes de sécurité clés que les commissions scolaires ont à coeur de respecter.

« interviewstream vise à aider le secteur de l'enseignement de la maternelle à la 12e année à relever ses défis uniques et en constante évolution en matière de recrutement, d'embauche et de maintien en poste des talents clés », a déclaré Monique Mahler, cheffe de la direction d'interviewstream. Nous sommes très heureux de pouvoir intensifier nos efforts dans le secteur de l'enseignement en Amérique du Nord grâce à ce nouveau partenariat avec cette organisation très respectée au Canada qu'est ApplyToEducation. »

Avec plus de 30 ans d'expérience combinée sur le marché de l'enseignement de la maternelle à la 12e année, interviewstream et ApplyToEducation sont bien placées pour offrir des solutions exclusives et de premier ordre permettant de relever les défis auxquels font face les commissions scolaires canadiennes responsables des classes de la maternelle à la 12e année. En plus de mettre l'accent sur le marché de la maternelle à la 12e année au Canada, interviewstream sert un portefeuille croissant de clients dans les administrations locales et les organismes de soins de santé, lui permettant de profiter d'une meilleure compréhension du marché du travail canadien dans son ensemble. Ce nouveau partenariat exclusif entre ApplyToEducation et interviewstream représente une étape importante en vue de combler la pénurie d'enseignants et d'améliorer le succès de l'embauche et du maintien en poste pour les commissions scolaires responsables des classes de la maternelle à la 12e année au Canada.

À propos d'interviewstream

interviewstream créée des expériences qui transforment l'embauche. Notre plateforme d'entrevue aide les recruteurs et les chefs de l'embauche à poser les bonnes questions chaque fois, à trier les candidats plus rapidement, à faciliter la planification des calendriers et à atteindre les candidats, partout où ils se trouvent. interviewstream a déjà amélioré l'expérience des candidats dans le cadre de plus de 4 millions d'entrevues organisées dans plus de 100 pays à ce jour.

interviewstream est dédiée à la réussite de ses clients dans les marchés des commissions scolaires responsables des classes de la maternelle à la 12e année, des soins de santé, du gouvernement et des organisations d'entreprise (y compris les entreprises du classement F500 et les entreprises moyennes et émergentes). interviewstream a reçu plusieurs prix récompensant sa croissance tout au long de son histoire, et est actuellement un récipiendaire du prix Users Love Us de G2Crowd décerné en 2023. L'entreprise a également fait partie de la liste Highest User Adoption (adoption la plus élevée par les utilisateurs) et Easiest Setup (installation la plus simple) en 2022, et elle est récipiendaire de prix de FeaturedCustomers récompensant les chefs de file de marché en matière de logiciels d'entrevue vidéo depuis 2021. Veuillez écrire à l'adresse [email protected] ou visiter le site www.interviewstream.com pour en savoir plus.

À propos d'ApplyToEducation

ApplyToEducation est une entreprise familiale fondée par les frères Mark et Nathan Laurie. Leur vision est de bâtir une entreprise qui change la donne dans l'enseignement allant de la maternelle à la 12e année pour les candidats, les employés, les administrateurs et les services RH. L'entreprise y est parvenue en développant une solution logicielle basée sur le Web pour gérer les talents de la date d'embauche jusqu'au jour de la retraite.

Les établissements peuvent gérer le recrutement, la dotation en personnel, les absences, les activités quotidiennes et le perfectionnement professionnel dans un seul et même système, permettant de simplifier leurs processus et de faire gagner du temps aux administrateurs. Sur le marché de l'emploi d'aujourd'hui, ceux qui réagissent le plus rapidement sont ceux qui arrivent là où ils ont besoin d'aller en premier. ApplyToEducation est le moteur que plus de 90 % des commissions scolaires canadiennes utilisent aujourd'hui pour obtenir des résultats.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1121134/4039980/InterviewStream_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2078847/4039982/Applytoeducation_Logo.jpg

SOURCE interviewstream

18 mai 2023 à 08:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :