Chantier Montréal abordable - La Ville de Montréal dévoile le gagnant de l'appel de candidatures destiné aux OSBL pour un premier projet à Namur-Hippodrome

MONTREAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - À la suite d'un appel de candidatures pour le redéveloppement d'un des terrains du futur écoquartier Namur-Hippodrome, la Ville de Montréal est heureuse d'annoncer aujourd'hui que l'organisme gagnant pour le développement d'un projet résidentiel 100 % abordable de 200 à 250 logements locatifs est l'Espace La Traversée.

Ce premier projet marque l'envol du développement du secteur et la création d'un milieu de vie carboneutre axé sur le transport actif et collectif, avec la présence de grands espaces verts. Espace La Traversée a démontré sa capacité à répondre aux besoins identifiés par la population du secteur et sa détermination à refléter la vision de la Ville du futur écoquartier, notamment en dépassant les critères énoncés au cahier d'appel et en proposant un véritable milieu de vie inclusif, abordable et énergétiquement sobre, au coeur d'un futur quartier résilient.

« Sur cinq projets soumis et évalués, le projet d'Espace La Traversée s'est démarqué par son concept de cohabitation intergénérationnelle qui répond à plusieurs objectifs importants du futur quartier. Nous sommes heureux de travailler avec eux au développement de logements adaptés aux besoins des gens de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, notamment grâce à leur longue et solide expérience de développement et de gestion immobilière, tout particulièrement auprès des personnes ayant des besoins particuliers et des personnes âgées. L'organisme sera également accompagné par un groupe de ressources techniques très actif dans le milieu montréalais, l'organisme Bâtir son quartier. L'expertise et l'expérience sont donc réunies pour assurer le succès et la réalisation diligente du projet », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« L'écoquartier Namur-Hippodrome est un modèle pour le développement futur des quartiers et pour les grands projets en habitation. La vision présentée est en parfaite cohérence avec les besoins du milieu local de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en intégrant la mixité sociale, l'abordabilité et une sensibilité aux nouvelles pratiques énergétiques. Le développement de l'écoquartier Namur-Hippodrome est une priorité pour notre administration depuis notre élection. Je suis très heureuse de cette annonce qui lance le développement immobilier de ce secteur stratégique pour l'arrondissement », a mentionné Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

« Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec la Ville de Montréal et les partenaires en habitation afin de réaliser un projet résidentiel sur le site de l'Hippodrome. Nous sommes mobilisés pour présenter les prochaines étapes de ce projet qui correspond à la mission de notre organisme, soit d'offrir aux personnes en difficulté un milieu de vie sécuritaire, réconfortant, favorisant l'activité et le respect. Le développement de ce projet aura un impact bénéfique pour des centaines de Montréalaises et de Montréalais en situation précaire », a souligné François Tremblay, directeur général de Espace La Traversée.

La Ville et l'organisme procéderont à établir l'échéancier pour la transaction et la réalisation du projet du candidat, qui mènera à la signature d'une promesse d'achat entre les parties d'ici janvier 2024.

En parallèle, la planification du quartier Namur-Hippodrome se poursuit et un plan directeur d'aménagement est en cours d'élaboration. Une part importante des logements seront sociaux et communautaires, abordables et familiaux. À terme, le nouveau développement proposera 20 hectares d'espaces verts, des commerces et des entreprises, des réseaux de transport collectif et actif accessibles et connectés aux réseaux actuels, des infrastructures vertes et un pôle civique ainsi qu'un parc d'envergure.

À propos d'Espace La Traversée

Espace La Traversée est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui dessert la population de Montréal depuis 1990. Acteur du secteur de l'habitation en pleine croissance, il est propriétaire d'un parc immobilier résidentiel composé de 20 immeubles, dont 600 logements abordables pour une clientèle composée de personnes vivant avec une problématique de santé mentale, de déficience intellectuelle, en perte d'autonomie liée au vieillissement ou à une difficulté d'adaptation sociale.

