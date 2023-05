/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement de l'initiative Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE)/





TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - L'Institut de recherche sur le travail et la santé et l'Université McMaster lancent une initiative de six ans intitulée Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE). VRAIE vise à accroître l'emploi des personnes handicapées au Canada en renforçant la confiance et la capacité des employeurs et des lieux de travail à recruter, à embaucher, à accommoder, à former et à promouvoir les personnes handicapées.

Date : Jeudi le 18 mai 2023



Heure : 9 h 45 à 15 h 35





Présentateurs principaux





10 h 05 - 10 h 15 Kelly McDermott, président, l'Association du barreau de l'Ontario







10 h 15 - 10 h 25 Emile Tompa, directeur général de VRAIE; scientifique principal à l'Institut de recherche sur le travail et la santé







Rebecca Gewurtz, directrice de VRAIE; professeure agrégée à l'Université McMaster





10 h 25 - 10 h 35 Krista Carr, vice-présidente à la direction d'Inclusion Canada





10 h 35 - 10 h 50 L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, gouvernement du Canada





10 h 50 - 11 h 15 L'honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada







Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada





11 h 15 - 11 h 35 Maire Mike Bradley, Ville de Sarnia





11 h 35 - 11 h 45 Tammy Yates, directrice générale de Realize Canada





12 h 45 - 12 h 55 Matt Freeman, professeur adjoint d'enseignement clinique, à l'Université McMaster





12 h 55 - 13 h 15 L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor





15 h - 15 h 10 Mahadeo Sukhai, recherche et affaires internationales et dirigeant principal de l'accessibilité, INCA





15 h 10 - 15 h 25 Michael Gottheil, commissaire à l'accessibilité, Commission canadienne des droits de la personne



Lieu : Association du Barreau de l'Ontario, 20, rue Toronto, suite 200, Toronto (Ontario). (accès pour fauteuil roulant au 36 rue Adelaide Est)



Evénement virtuel : lien d'inscription



Nota : Couverture médiatique ouverte. Les médias sont invités à assister à tout ou à une partie du lancement de VRAIE, en personne ou virtuellement.

SOURCE Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE)

18 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :