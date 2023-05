Fiera Capital tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le jeudi 25 mai 2023





MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ( l'« Assemblée » ), le jeudi 25 mai 2023 à 10 h 00 (HAE), en personne uniquement.

Détails concernant l'assemblée

Date : Le jeudi 25 mai 2023 Heure : 10 h 00 (HAE) Lieu (en personne) : Centre Mont-Royal 2200, rue Mansfield Montréal, Québec, Canada H3A 3R8

Les membres du public sont invités à assister à la réunion comme invités, en mode écoute uniquement, en s'inscrivant en personne en tant qu'invité.

Les actionnaires, médias et autres personnes intéressées qui ne peuvent être présents à l'assemblée en direct sont invités à réécouter la webdiffusion sur le site Web Relations avec les investisseurs de Fiera Capital. La webdiffusion sera disponible sur le site Web de la Société pour une période de 365 jours suivant l'Assemblée.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com .

