Trois entreprises mondiales s'engagent à soutenir l'écosystème WEMIX PLAY

SÉOUL, Corée du Sud, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- WEMIX PLAY, une plateforme de jeux blockchain mondiale, s'associe à Tencent Cloud, Qroad et NEICON pour offrir des avantages aux sociétés de jeux vidéo qui intègrent des jeux sur WEMIX PLAY. Les sociétés de jeux vidéo qui cherchent à intégrer des jeux sur WEMIX PLAY bénéficieront de remises et d'une assistance avancée lorsqu'elles utiliseront les services de la plateforme, notamment le marketing, l'exploitation, l'assurance qualité (QA), la localisation et les solutions de serveurs Cloud.

Tencent Cloud fournit des services Cloud à diverses sociétés de jeux vidéo dans le monde entier et offrira des réductions sur les ressources de serveur aux sociétés de jeux vidéo qui rejoignent WEMIX PLAY. Qroad, qui propose un ensemble de services de jeux tout-en-un comprenant le marketing, l'exploitation, l'assurance qualité et la localisation, offre une réduction de 10 % aux sociétés de jeux vidéo qui rejoignent WEMIX PLAY si elles utilisent la suite complète de services. Les entreprises qui signent des accords de services marketing avec NEICON (société spécialisée dans la performance globale et le marketing d'influence dans le domaine du Web3), recevront une assistance supplémentaire pouvant équivaloir à 15 % du montant du contrat.

Wemade multiplie les approches pour disposer de davantage de jeux sur sa plateforme, et soutiendra les développeurs de jeux de diverses manières pour les aider à lancer des jeux blockchain d'excellente qualité sur WEMIX PLAY. Wemade étend également ses activités pour soutenir les développeurs nationaux et internationaux en s'associant avec des entreprises qui ont de l'expérience dans les projets d'infrastructure mondiaux, y compris des entreprises de sécurité et de support technique.

Jiannan Zhao, directeur général du centre Asie-Pacifique, Tencent Cloud International, a déclaré : « Ces dernières années, c'est Tencent Cloud qui a fourni les meilleurs services Cloud aux grands jeux mondiaux ». « Ce partenariat avec WEMIX PLAY est très important pour nous, et nous fournirons un support aux développeurs sur la plateforme mondiale de jeux blockchain pour qu'ils puissent lancer des jeux réussis grâce à notre expertise et à nos expériences. »

« Qroad fournira aux développeurs un package exclusif tout-en-un comprenant l'ensemble des services liés aux jeux, y compris le marketing, les opérations globales et l'assurance qualité » a affirmé Howoong Gil, PDG de Qroad. « Nous soutenons pleinement l'écosystème WEMIX. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Wemade, la société leader dans les jeux blockchain », a également commenté Sunjin Lee, PDG et fondateur de NEICON. À son tour, le PDG de Wemade, Henry Chang, a précisé : « Nous utiliserons notre expérience pour aider à l'intégration des jeux sur WEMIX PLAY avec les meilleures solutions marketing possibles.

Davantage d'utilisateurs pourront découvrir les jeux blockchain grâce à nos partenariats mondiaux ».

WEMIX PLAY, la plateforme mondiale de jeux blockchain développée par Wemade, propose des jeux blockchain de différents genres, notamment des MMORPG, des SLG et des SNG. Pour plus d'informations, visitez le site Web officiel de WEMIX PLAY https://wemixplay.com/ .

À propos de Wemade

Leader reconnu dans le domaine du développement de jeux, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, tandis que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie blockchain. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, Wemade vise à accélérer l'adoption de la technologie blockchain en construisant un méga-écosystème basé sur l'expérience, axé sur les plateformes et orienté vers les services, pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser pour tout le monde.

18 mai 2023

