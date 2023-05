Nouveau laboratoire d'innovation sociale pour renforcer la confiance des employeurs dans l'embauche, le soutien et la promotion des personnes handicapées





Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE) augmentera le taux d'emploi des personnes handicapées au Canada en se concentrant sur les innovations qui renforcent la capacité des employeurs à recruter, à embaucher, à intégrer, à retenir, à encadrer et à promouvoir les personnes handicapées dans toute la gamme des possibilités d'emploi.

TORONTO, le 18 mai 2023 /CNW/ - Nous lançons aujourd'hui une initiative de six ans qui renverse l'approche traditionnelle visant à augmenter l'emploi des personnes handicapées.

Au lieu de se concentrer sur les ressources et les compétences qui garantissent que les personnes handicapées sont prêtes à occuper un emploi--éléments auxquels par le passé l'essentiel de l'attention a été portée--l'initiative Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE) se concentre plutôt sur la capacité des employeurs et des lieux de travail à recruter, à embaucher, à accommoder, à former, à encadrer et à promouvoir les personnes handicapées.

Financée par le volet Transformation du fonds Nouvelles frontières en recherche (FNRF) du gouvernement fédéral, VRAIE est codirigée par le Prof. Emile Tompa, scientifique principal à l'Institut de recherche sur le travail et la santé (IWH) de Toronto, et la Prof. Rebecca Gewurtz, professeure agrégée à l'Université McMaster de Hamilton. L'initiative comprend des représentants de plus de 40 organisations universitaires, de personnes handicapées, d'employeurs et de travailleurs qui siègent aux comités consultatifs et aux équipes de recherche de VRAIE.

« L'innovation sociale est au coeur de VRAIE, » déclare Tompa. « Il s'agit de faire les choses différemment et de transformer les lieux de travail et les marchés de l'emploi afin d'assurer qu'il y a égalité de possibilités en termes de carrière, d'emploi et de travail pour les personnes handicapées et non handicapées. C'est gagnant-gagnant pour les employeurs, les personnes handicapées et la société canadienne dans son ensemble. »

Selon des chiffres de 2017 de Statistique Canada, les personnes handicapées au Canada sont confrontées à des niveaux d'emploi nettement inférieurs--59 % contre 80 % pour l'ensemble de la population en âge de travailler. Lorsqu'elles travaillent, elles gagnent également beaucoup moins que la moyenne canadienne--34 000 $ contre 40 000 $.

« Nous nous concentrerons à former les employeurs et les autres acteurs du monde du travail en renforçant leur ouverture aux personnes handicapées, » explique Gewurtz. « Les lieux de travail nous disent qu'ils sont prêts pour ce changement. À tous les niveaux, des gestionnaires de première ligne aux PDG, beaucoup de gens reconnaissent que les obstacles à l'emploi des personnes handicapées représentent un gaspillage important de capital humain. »

Des dirigeants gouvernementaux, des champions de l'industrie et des syndicats, ainsi que d'éminents défenseurs des droits se joindront aux membres de l'équipe de VRAIE lors du lancement d'aujourd'hui qui se déroulera en mode virtuel et présentiel à Toronto. Les principaux intervenants sont:

Kelly McDermott , président, l'Association du barreau de l' Ontario

, président, l'Association du barreau de l' L'honorable Carla Qualtrough , ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, gouvernement du Canada

, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, gouvernement du L'honorable Mona Fortier , présidente du Conseil du Trésor

, présidente du Conseil du Trésor L'honorable Perrin Beatty , président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada

, président et chef de la direction de la commerce du Bea Bruske , présidente du Congrès du travail du Canada

, présidente du Congrès du travail du Mike Bradley , maire de la Ville de Sarnia

, maire de la Krista Carr , vice-présidente à la direction d'Inclusion Canada

, vice-présidente à la direction d'Inclusion Canada Michael Gottheil , commissaire à l'accessibilité, Commission canadienne des droits de la personne

, commissaire à l'accessibilité, Commission canadienne des droits de la personne Mahadeo Sukhai , vice-président à la recherche et aux affaires internationales et dirigeant principal de l'accessibilité à l'Institut national canadien pour les aveugles

, vice-président à la recherche et aux affaires internationales et dirigeant principal de l'accessibilité à l'Institut national canadien pour les aveugles Tammy Yates , directrice générale de Realize Canada

, directrice générale de Realize Canada Matt Freeman , professeur adjoint d'enseignement clinique, à l'Université McMaster

À propos de Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE)

Vision radicale pour l'accès inclusif à l'emploi (VRAIE) est un laboratoire d'innovation sociale en partenariat, qui met les connaissances au service de la pratique. Sa mission est d'élargir les possibilités d'emploi pour les personnes handicapées en se concentrant sur la capacité des employeurs à recruter, à embaucher, à intégrer, à retenir, à encadrer et à promouvoir les personnes handicapées dans toute la gamme des possibilités d'emploi.

Jusqu'à présent, les efforts visant à promouvoir l'emploi des personnes handicapées se sont concentrés sur leur formation pour qu'elles soient prêtes à occuper un emploi. Cependant, l'emploi des personnes handicapées n'a pas augmenté de manière substantielle malgré leurs compétences, leur expertise et leur talent. De nombreuses organisations qui souhaitent embaucher des personnes handicapées n'ont pas la confiance nécessaire pour le faire. Sans l'expertise et le soutien nécessaires, elles peinent à créer des environnements de travail inclusifs et accessibles. VRAIE identifie et développe des solutions qui se concentrent sur le renforcement des capacités des employeurs et leur ouverture aux personnes handicapées.

Comment fonctionne VRAIE?

VRAIE est un laboratoire d'innovation sociale composé de cinq pôles d'incubation qui couvrent des domaines clés essentiels au renforcement des capacités des employeurs.

systèmes et partenariats dans les lieux de travail systèmes d'aide à l'emploi transitions vers le travail et le perfectionnement professionnel conception inclusive de l'environnement rupture technologique et l'avenir du travail

Chaque pôle développe, évalue et met à l'échelle des solutions dans son domaine d'intérêt par le biais d'une approche de partenariat, de la connaissance à la pratique. Dans la mesure du possible, VRAIE élabore des solutions basées sur des innovations ayant fait leurs preuves sur les lieux de travail.

Qui est impliqué?

VRAIE rassemble une équipe solide et diversifiée. Elle comprend des dirigeants et des champions de la communauté des personnes handicapées, de la politique et des gouvernements, des employeurs, des syndicats, du secteur des services et des centres de recherche nationaux et internationaux. De nombreux représentants des partenaires sont des gens ayant une expérience vécue, des membres de la famille ou des défenseurs de longue date des personnes handicapées.

VRAIE bénéficie d'une subvention de six ans du volet Transformation du fonds Nouvelles frontières en recherche (FNRF) du gouvernement canadien et est basé à l'Institut de recherche sur le travail et la santé (IWH) et l'Université McMaster. VRAIE est codirigée par le Prof. Emile Tompa, scientifique principal à l'Institut de recherche sur le travail et la santé (IWH) de Toronto, et la Prof. Rebecca Gewurtz, professeure agrégée à l'Université McMaster de Hamilton.

