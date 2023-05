L'agence immobilière RE/MAX D'ICI met fin dès aujourd'hui à son entente avec Christine Girouard et Jonathan Dauphinais-Fortin





LAVAL, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - À la lumière des informations obtenues en lien avec les agissements et comportements de Mme Christine Girouard et de M. Jonathan Dauphinais-Fortin, l'agence RE/MAX D'ICI, appuyée par RE/MAX Québec, met fin dès maintenant aux ententes contractuelles avec ces deux courtiers.

RE/MAX Québec tient à souligner la prise en charge immédiate de ce dossier par les dirigeants de l'agence RE/MAX D'ICI.

Dans un souci d'intégrité et de respect envers sa clientèle et ses 5000 courtiers professionnels reconnus, RE/MAX Québec ne peut que saluer cette décision. De tels comportements vont à l'encontre de nos valeurs et des règles de l'OACIQ, en plus de porter ombrage au travail rigoureux des membres de notre industrie. Le travail des courtiers est basé sur la relation de confiance avec leurs clients, laquelle est un élément primordial lors d'une transaction immobilière.

L'ensemble de notre réseau est choqué par de tels agissements. Leader en immobilier au Québec depuis 1982, RE/MAX Québec a toujours eu à coeur l'intérêt de chaque client et du public. Encore aujourd'hui, nous en faisons une priorité absolue et nous sommes fiers de nos standards élevés en matière d'éthique et d'intégrité.

RE/MAX Québec est une organisation responsable et respectueuse des règles et des normes de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Sa direction entend collaborer entièrement avec les autorités dans le cadre de toute éventuelle enquête.

La direction de RE/MAX Québec.

17 mai 2023 à 20:15

