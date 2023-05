Vecima mettra l'accent sur l'accès 10G et des solutions vidéo de nouvelle génération au salon ANGA COM 2023





Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) présentera son leadership industriel au salon ANGA COM 2023, avec des démonstrations de technologies et des présentations en groupe mettant l'accent sur des solutions d'accès fibre 10G PON, des dispositifs PHY à distance (R-PHY) et des dispositifs MACPHY à distance (R-MACPHY) ainsi que des solutions vidéo de nouvelle génération, dont un réseau de diffusion de contenu (CDN) ouvert et Dynamic Content.

Technologies présentées

Considéré par le Groupe Dell'Oro comme le leader mondial, en parts de marché, des terminaux de ligne optique (OLT, Optical Line Terminals) à distance, Vecima étend sa gamme de produits pour l'accès fibre avec une plateforme flexible, compacte et puissante prenant en charge toutes les variantes des réseaux optiques passifs (PON, Passive Optical Network) les plus largement déployés. La plateforme Entra® EXS1610 All-PONtm permet aux clients de déployer de manière sélective une architecture d'accès distribué (DAA, Distributed Access Architecture) et la fibre à domicile sur n'importe quel marché ou déploiement de hub, offrant une flexibilité maximale pour déployer des solutions d'accès par câble et par fibre en fonction des besoins spécifiques des abonnés.

Le noeud d'accès R-PHY Entra® EN2112 est un noeud deux ports haute densité et compact qui est interopérable avec les coeurs de plateforme d'accès par câble convergente (CCAP, converged cable access platform) de tiers et les système virtuels de terminaison par modem câble (vCMTS, virtual cable modem termination systems), créant un écosystème DAA ouvert et flexible. Prenant en charge des architectures qui font pénétrer la fibre plus en profondeur dans le réseau, le modèle EN2112 permet aux opérateurs d'optimiser les capacités existantes des réseaux hybrides à fibre et câble coaxial (HFC, hybrid fiber-coax) et d'offrir une bande passante plus large aux abonnés. Vecima a récemment annoncé que Kbro, le plus grand câblo-opérateur à Taïwan, a choisi le noeud R-PHY EN2112 dans le cadre de sa solution DAA afin de pouvoir offrir des services DOCSIS® 3.1 à haut débit à ses abonnés.

Le dispositif PHY à distance (RPD, Remote PHY Device) Entra® ERM3 est conçu pour faciliter la mise à niveau des noeuds HFC existants vers DAA, réduire les délais d'installation et diminuer les coûts d'exploitation pour les fournisseurs de services tout en augmentant considérablement la capacité à large bande. Le RPD ERM3 offre un facteur de forme et des caractéristiques uniques, mettant en lumière l'approche ouverte et interopérable de Vecima à l'égard du matériel et des logiciels. Comme tous les RPD de la gamme de Vecima, l'ERM3 est interopérable avec les vCMTS et les coeurs CCAP de tiers. Vecima a annoncé récemment que Charter Communications avait choisi l'ERM3 pour permettre des services 10G sur des réseaux HFC.

Le dispositif PHY à distance (RPD, Remote PHY Device) Entra® SC-1D offre un dispositif MACPHY/R-MACPHY à distance dans un facteur de forme européen compact. Le SC-1D, qui fait partie de la solution DAA de Vecima déployée en Europe, permet aux opérateurs de déployer le haut débit gigabit et de nouveaux services pour les abonnés résidentiels et les entreprises. De plus, le passage à la DAA garantit la durabilité grâce à la numérisation, permettant de réaliser des économies d'énergie substantielles. Le Groupe Dell'Oro a récemment qualifié Vecima de leader mondial des dispositifs MACPHY à distance en termes de part des revenus.

Les solutions MediaScaletm Streaming de Vecima comprennent un CDN ouvert pour un streaming de haute qualité, sans congestion, qui est plus rentable et efficace et Dynamic Content avec insertion publicitaire pour des publicités très ciblées et davantage de valeur par impression.

Le CDN ouvert MediaScale peut être fourni via des API Open Caching pour délivrer et mettre en cache des contenus vidéo pour le compte du réseau de diffusion de contenu du fournisseur de provisionnement en amont. Il aide les fournisseurs de services à monétiser les téraoctets de trafic Internet acheminés gratuitement aujourd'hui et à préparer leurs réseaux pour les pétaoctets de contenus encore à venir. L'abonné bénéficie d'une expérience de visionnage améliorée, sans les problèmes de remise en mémoire tampon et de mauvaise qualité vidéo.

Les fournisseurs de services peuvent prendre le contrôle des contenus avec la solution MediaScale Dynamic Content qui prend en charge les droits sur les contenus, les coupures et la publicité. En manipulant les contenus à la périphérie du réseau, les opérateurs peuvent proposer des contenus vidéo personnalisés plus efficaces et davantage d'occasions de monétiser ces contenus avec des publicités ciblées de valeur plus élevée.

Conférenciers de Vecima au salon ANGA COM

Chris Busch, architecte principal dans le bureau du directeur technique chez Vecima, s'exprimera dans le cadre de la conférence "Fiber Access and Measuring QoE ? Taking a Slice of the Access Network" le mercredi 24 mai.

Citations de cadres de Vecima participant au salon ANGA COM

« Les opérateurs dans la région ont besoin de flexibilité alors qu'ils étendent leurs réseaux et planifient de futurs services, et la gamme de Vecima offre de multiples options pour passer à la 10G », a déclaré John Ruwe, vice-président en charge des ventes dans la région EMEA chez Vecima. « Vecima continue d'accroître sa présence sur le marché européen, et nous nous réjouissons à l'idée de présenter notre leadership technologique à ANGA COM. »

« Vecima aide les opérateurs à travers le monde à faire évoluer leurs réseaux avec des solutions d'accès par fibre et par câble avec des capacités 10G qui les préparent pour une croissance future », a affirmé Clay McCreery, directeur de l'exploitation chez Vecima. « Nous ouvrons la voie pour la fourniture d'une connectivité large bande sans limite et d'expériences vidéo riches en contenus dans toute l'Europe et à travers le monde. »

Venez rencontrer Vecima Networks au salon ANGA COM 2023

Du 23 au 25 mai à Cologne, en Allemagne

Stand D40 dans le hall 8 du Koelnmesse

Pour arranger un rendez-vous avec l'équipe de Vecima, envoyez un courriel à [email protected].

Les analystes des médias et du secteur sont invités à contacter [email protected].

À propos de Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX : VCM) est aux avant-postes de l'évolution mondiale vers les réseaux multi-gigabits et riches en contenu du futur. Nos talentueux collaborateurs proposent des logiciels et des services à l'épreuve du futur, ainsi que des plateformes intégrées qui alimentent des réseaux de streaming vidéo haut débit, qui surveillent et gèrent le transport réseau et qui transforment les expériences chez les particuliers, dans les entreprises et partout où les gens se connectent. Nous aidons nos clients à faire évoluer leurs réseaux grâce à des solutions basées sur le Cloud qui permettent à leurs abonnés de bénéficier de débits révolutionnaires, d'une qualité vidéo supérieure et de nouveaux services attractifs. La connectivité est source de puissance ? elle permet aux gens, aux entreprises et aux communautés de croître et de prospérer.

Pour de plus amples renseignements, visitez vecima.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 mai 2023 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :