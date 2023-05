Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans la modernisation du centre de recyclage de la côte Nord





DISTRICT RÉGIONAL DE LA CÔTE NORD, BC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, et Barry Pages, président du district régional de la côte Nord, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,5 million de dollars pour la modernisation du centre de recyclage de la côte Nord.

Ces fonds permettront de procéder à une mise à niveau de la structure, de l'électricité et de l'éclairage du centre de recyclage, ce qui améliorera son efficacité et sa capacité à transformer les matières. Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, on achètera et on installera deux nouvelles presses à compacter, et on construira un quai de chargement surélevé. Une fois ces travaux terminés, la capacité du centre de recyclage augmentera d'environ 1 200 tonnes par année. Cette modernisation permettra d'éliminer les déchets de façon appropriée, de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et de protéger l'environnement local.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement qu'a pris notre gouvernement d'investir dans les infrastructures vertes. La modernisation du centre de recyclage du district régional de la côte Nord va permettre de gérer les déchets de façon appropriée et de protéger le superbe environnement naturel qui fait la réputation de la Colombie-Britannique. Nous continuerons d'investir dans des projets qui contribuent à la santé, au bien-être écologique et à la durabilité de nos collectivités. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements dans les infrastructures vertes gardent nos collectivités en santé, aident à maintenir des écosystèmes fragiles et protègent notre environnement unique. Je suis fière de travailler avec Infrastructure Canada et le district régional de la côte nord pour appuyer d'importantes améliorations au dépôt de recyclage de la côte nord. »

L'honorable Anne Kang, ministre des affaires municipales

« Les responsables du district régional de la côte Nord remercient le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada d'apporter cette précieuse contribution à leur centre de recyclage. Ce centre est un élément d'infrastructure essentiel pour le recyclage dans toute la région. Cet apport financier améliorera son efficacité et sa capacité à transformer des matières au lieu de les acheminer vers des sites d'enfouissement, ce qui réduira le volume de déchets et les émissions de gaz à effet de serre. »

Barry Pages, président du district régional de la côte Nord

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 630 446 $, le gouvernement de la Colombie-Britannique y consacre 525 319 $ et le district régional de la côte Nord y investit 420 351 $.

le district régional de la côte Nord y investit 420 351 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet aide à bâtir des collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 97 projets d'infrastructure ou regroupements de projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes ont été financés en Colombie-Britannique, avec une contribution fédérale totale de plus de 530,8 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 258,6 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide de nos villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

17 mai 2023

