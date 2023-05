Avec sa nouvelle solution EngageOne RapidCX, Precisely révolutionne la gestion des communications clients dans les secteurs hautement règlementés





Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce le lancement d'EngageOne RapidCX, une solution qui apporte de nouvelles innovations en matière de gestion des communications clients (CCM).

RapidCX permet aux entreprises d'offrir une expérience client à la fois plus performante et plus efficace grâce à des communications personnalisées basées sur les données. C'est un atout important dans les secteurs sujets à des règlementations strictes tels que les services financiers, l'assurance ou les télécommunications qui subissent une forte pression et doivent préserver leur compétitivité. Il permet en effet à leurs clients de vivre une expérience plus personnalisée et toujours plus dynamique dans un paysage règlementaire de plus en plus complexe.

Annoncée lors de l'évènement Trust '23 Data Integrity Summit, la solution RapidCX aide les entreprises à résoudre des problèmes tels que l'hétérogénéité des communications clients, la conformité à des règlementations en constante évolution et l'utilisation de systèmes hérités cloisonnés. Grâce à son adoption, les entreprises peuvent :

Améliorer leur efficacité ? en remplaçant les processus d'expérience client manuels par une solution automatisée qui permet aux utilisateurs métier de tirer pleinement parti de données issues de leurs différents systèmes ;

? en remplaçant les processus d'expérience client manuels par une solution automatisée qui permet aux utilisateurs métier de tirer pleinement parti de données issues de leurs différents systèmes ; Accroître l'engagement des clients ? en capturant des informations pertinentes basées sur les données pour personnaliser et automatiser rapidement et simplement les communications omnicanales ? e-mails, SMS, conversations par chatbot, vidéos interactives, etc.

? en capturant des informations pertinentes basées sur les données pour personnaliser et automatiser rapidement et simplement les communications omnicanales ? e-mails, SMS, conversations par chatbot, vidéos interactives, etc. Améliorer la gouvernance ? en garantissant la conformité grâce au suivi des communications de bout en bout, à la traçabilité des livraisons et à l'archivage de données. De plus, des contrôles de gouvernance simplifiés permettent de respecter les règlementations industrielles les plus complexes.

« Le lancement de RapidCX est un évènement industriel important qui marque un véritable tournant pour Precisely, notamment sur les marchés hautement règlementés, explique Kaspar Roos, fondateur et CEO d'Aspire. Precisely a réuni un large éventail d'outils autonomes au sein d'une plateforme complète et entièrement gérée sur le cloud qui permet aux entreprises d'accéder simplement à des technologies de nouvelle génération centrées sur le client sans recourir à une intégration étendue. Ce lancement place Precisely en tête de file pour répondre aux besoins d'une nouvelle génération d'acheteurs de solutions de gestion des communications clients dans les domaines du marketing, de l'expérience client et des activités métier. »

L'annonce de cette nouvelle plateforme intervient à un moment opportun. Depuis quelques années en effet, il est de plus en plus difficile de fidéliser les clients en raison de l'évolution de leur comportement, de l'intensification de la concurrence et des fortes pressions économiques. À cet égard, une étude récemment publiée par PwC montre que plus de la moitié des consommateurs (55 %) cesseraient d'acheter des produits à une entreprise qu'ils apprécient après avoir vécu plusieurs mauvaises expériences, tandis que 8 % d'entre eux ne feraient plus confiance à une marque dès la première déconvenue.

En déployant RapidCX, les entreprises du monde entier permettent à leurs clients de vivre facilement et dynamiquement une expérience personnalisée et valorisante, indépendamment de la manière, du lieu et du moment que choisit le client pour interagir. L'association de cette solution aux outils d'intégrité des données de Precisely permet aux entreprises de nourrir leurs communications client avec des données fiables, ce qui les aide à fidéliser les consommateurs de façon durable et, à terme, accélérer leur croissance.

« Les entreprises ne peuvent plus se contenter d'appliquer une approche standard de l'engagement client. Aujourd'hui, les consommateurs s'attendent à vivre des expériences extraordinaires et à ce titre, les données fiables constituent la clé du succès, déclare Greg Van den Heuvel, executive vice-president et general manager, Engage Solutions, chez Precisely. Les entreprises tournées vers l'avenir plébiscitent les plateformes d'engagement client intégrées, hébergées dans le cloud et alimentées par des données précises, cohérentes et contextuelles pour révolutionner leur approche des communications client. »

À propos de Precisely?

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12?000?clients dans plus de 100?pays, dont 99?des entreprises du classement Fortune?100. Ses produits d'intégration, de qualité, de gouvernance et d'enrichissement des données, ainsi que d'intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

