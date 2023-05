À l'affiche avec RBCxMusique ajoute 20 musiciens canadiens émergents au programme





RBCxMusique offre à de talentueux jeunes musiciens des possibilités de financement, de mentorat, de réseautage et de représentations

TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - RBC a publié aujourd'hui la liste des talents qui participeront au programme À l'affiche avec RBCxMusique, dont le but est de promouvoir la carrière de musiciens et d'artistes du disque émergents à l'échelle du Canada. Ces artistes se verront offrir des occasions de monter sur scène, du mentorat, des bourses d'études et un soutien médiatique et promotionnel de RBCxMusique. Le programme n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'engagement continu de RBC qui, au moyen de RBC Fondation et d'Artistes émergents RBC, a investi plus de 119 millions de dollars dans les arts, soutenant ainsi plus de 35 000 artistes depuis 2007.

RBC estime que soutenir les arts contribue au dynamisme des collectivités et à la vigueur de l'économie. Depuis sa création en mai 2020, À l'affiche avec RBCxMusique a soutenu plus de 200 artistes de styles et d'horizons variés qui reflètent la mosaïque culturelle du Canada.

« La communauté d'artistes talentueux que nous avons créée au cours des trois dernières années nous a permis de constater l'influence positive que peut avoir la musique sur les idées et les gens, a déclaré Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. « Nous avons reçu de formidables témoignages de l'incidence du programme sur les musiciens émergents du Canada, et nous avons l'intention de poursuivre sur cette lancée en 2023. »

Live Nation Canada, principal producteur et promoteur de spectacles au pays, continuera d'offrir aux artistes qui participent au programme des occasions de se produire et de se faire connaître. Cette année, ils feront la première partie de spectacles produits par Live Nation dans des salles d'un bout à l'autre du pays, comme RBC Echo Beach (Toronto, Ontario), Danforth Music Hall (Toronto, Ontario) et Commodore Ballroom (Vancouver, Colombie-Britannique).

« En tant qu'artiste émergent, faire partie d'À l'affiche avec RBCxMusique est une importante étape professionnelle pour moi, a déclaré Sage Harris, artiste de la cuvée 2023. Grâce au soutien de RBCxMusique, je pourrai rehausser ma visibilité. »

Parmi les autres partenaires clés et programmes proposés en 2023, citons :

AWAL, une plateforme de premier plan qui offre aux artistes une voie autre que celle des contrats traditionnels avec des maisons de disques, pour appuyer le volet découverte et sélection des talents du programme. AWAL est devenue partenaire d' À l'affiche avec RBCxMusique en 2022.

en 2022. Toujours cette année, l'organisme canadien sans but lucratif Conscious Economics sera de retour en tant que partenaire d' À l'affiche avec RBCxMusique pour co-organiser un sommet artistique pour les bénéficiaires. S'appuyant sur le succès qu'a connu le sommet l'an dernier, l'organisme renseignera les artistes au sujet des séminaires d'apprentissage expérientiel, des programmes de perfectionnement, des activités de réseautage et des consultations financières à leur disposition.

pour co-organiser un sommet artistique pour les bénéficiaires. S'appuyant sur le succès qu'a connu le sommet l'an dernier, l'organisme renseignera les artistes au sujet des séminaires d'apprentissage expérientiel, des programmes de perfectionnement, des activités de réseautage et des consultations financières à leur disposition. Yangaroo, le plus grand réseau nord-américain de promotion musicale, fournira des ressources d'apprentissage aux bénéficiaires d'À l'affiche avec RBCxMusique et collaborera avec eux pour distribuer leur musique aux radiodiffuseurs et aux télédiffuseurs.

Liste complète des artistes en vedette du programme À l'affiche avec RBCxMusique de 2023 (par ordre alphabétique)

AVRY - Toronto, Ont.

Benja - Toronto, Ont.

Charlie Houston - Toronto, Ont.

- Clerel - Richelieu, Qc

Eric Ryan - Toronto, Ont.

- J. Hutton - Claremont, Ont.

Jared Daniel - Calgary , Alb.

- , Alb. Joseph Sarenhes - Wendake, Qc

Katie Tupper - Saskatoon, Sask.

- LIZA - Toronto, Ont.

Luna Elle - Mississauga, Ont.

- Nick Earle - St. John's (T.-N.-L.)

- (T.-N.-L.) NORTER - Summerside , Î.-P.-É.

, Î.-P.-É. PRIMO - Toronto, Ont.

Ray Reaves - Halifax , N.-É.

- , N.-É. Sage Harris - Toronto, Ont.

- Saveria - London, Ont.

Syd Bomek - Winnipeg, Man .

- . the della kit - Nelson, C.-B.

The Free Label - Richmond Hill, Ont.

RBCxMusique vise à mettre en avant la grande diversité de talents au Canada, comme en témoigne la liste impressionnante de candidats parmi lesquels les artistes participants ont été sélectionnés. En plus des artistes en vedette, RBCxMusique soutiendra tout au long de l'année une liste d'artistes émergents à qui elle offrira des occasions de monter sur scène.

Pour obtenir les dernières nouvelles sur le programme et ses artistes en vedette, suivez RBCxMusique sur Instagram.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Groupe Financier

17 mai 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :