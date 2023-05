WEKA déploie de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans la version 4.2 du logiciel





La nouvelle version offre une gestion opérationnelle, une réduction des données et des performances cloud améliorées pour les charges de travail de nouvelle génération telles que l'IA générative

CAMPBELL, Californie, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), le fournisseur de plateforme de données pour les charges de travail exigeantes en performances, a dévoilé aujourd'hui la version 4.2 de la plateforme de données WEKA®. La nouvelle version apporte une variété de fonctionnalités améliorées et de nouvelles capacités à l'entreprise, conçues pour augmenter l'abordabilité et les performances des technologies de nouvelle génération pour les clients de WEKA. Celles-ci incluent une réduction avancée des données et un nouveau plug-in d'interface de stockage de conteneurs (CSI) pour les charges de travail conteneurisées avec état qui peuvent aider les clients à réduire considérablement leurs coûts de stockage et d'exploitation. WEKA 4.2 offre également des améliorations significatives des performances dans le cloud, offrant l'échelle illimitée et la protection des données d'application nécessaires pour prendre en charge des milliers de conteneurs pour l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) natifs du cloud.

La version s'appuie sur la quatrième génération de la plateforme de données cloud hybride définie par logiciel de WEKA. Lancé en juin 2022, WEKA 4 s'exécute de manière transparente dans des environnements sur site sur des serveurs de base, nativement dans un ou plusieurs clouds publics majeurs - y compris AWS, Azure, Google Cloud et Oracle Cloud - ou dans des configurations hybrides. Il transforme les silos de données stagnants en pipelines de données dynamiques qui peuvent alimenter plus rapidement, efficacement et durablement les technologies de nouvelle génération et les charges de travail exigeantes en performances telles que l'IA générative, les moteurs de traitement du langage naturel, la formation de modèles IA/ML, l'analyse de données haute performance, la génomique séquençage, etc.

Avec sa version logicielle 4.2, WEKA continue de remplir sa mission de fournir des avantages sans compromis en matière de vitesse, de simplicité, d'évolutivité et de durabilité pour les organisations aux prises avec une croissance rapide des données structurées et non structurées, une analyse de données à grande échelle, la gestion de charges de travail exigeantes en performances et le contrôle coûts de gestion des données. La version offre de nombreuses fonctionnalités et avantages, notamment :

Réduction améliorée des données : la compression différentielle variable par bloc avancée combinée à la déduplication des données à l'échelle du cluster permet une réduction des données à grande échelle pour une économie de coûts estimée jusqu'à 6x pour les modèles de formation IA/ML, 3 à 8x pour l'analyse exploratoire des données et jusqu'à 2x pour les charges de travail bioinformatiques ou multimédias et de divertissement à grande échelle comme les effets visuels (VFX).

« La récente explosion des charges de travail exigeantes en données comme l'IA générative et les applications cloud natives conteneurisées entraîne une augmentation monumentale de la complexité et des coûts de l'infrastructure de données », a déclaré Nilesh Patel, directeur des produits chez WEKA. « Les dernières améliorations de WEKA 4.2 sont conçues pour donner à nos clients un bouton simple pour gérer l'IA et d'autres charges de travail de nouvelle génération. Pour toute organisation gérant des applications liées au commerce, des charges de travail gourmandes en performances ou nécessitant une infrastructure conteneurisée moderne, WEKA peut fournir une solution hautement efficace, abordable et facile à déployer qui prend en charge des délais de mise sur le marché plus rapides, des informations et des capacités de production améliorées. »

Les nouvelles fonctionnalités et capacités de la version de la plateforme WEKA 4.2 seront généralement disponibles plus tard ce mois-ci. Pour plus de détails, visitez https://www.weka.io/data-platform/whats-new/ and https://www.weka.io/blog/distributed-file-systems/whats-new-in-weka-4-2/ .

À propos de WEKA

WEKA mène un changement de paradigme dans la façon dont les données sont stockées, gérées et traitées. Nous aidons les organisations à transformer leurs silos de données traditionnels et stagnants en pipelines de données dynamiques qui alimentent les charges de travail de nouvelle génération telles que l'IA, le ML et le HPC de manière transparente et durable. La plateforme de données WEKA® est une solution définie par logiciel spécialement conçue pour le cloud hybride à l'ère de l'IA. Son architecture cloud native avancée est optimisée pour résoudre les problèmes de données complexes, offrant des améliorations de performances de 10 à 100 fois pour les charges de travail de nouvelle génération exécutées sur site, dans le cloud, à la périphérie ou dans des environnements hybrides et multicloud. WEKA alimente les percées de la recherche et de la découverte et accélère les résultats commerciaux des principales entreprises mondiales, dont huit des Fortune 50. La société opère dans plus de 20 pays à travers le monde et est soutenue par des dizaines d'investisseurs de classe mondiale. Pour plus d'informations, visitez www.weka.io , ou connectez-vous avec nous sur Twitter , LinkedIn , et Facebook .

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. Les autres noms commerciaux utilisés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

