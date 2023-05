LA PIÈCE DE CIRCULATION DE 2 $ EN HOMMAGE À LA REINE ELIZABETH II DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE EST NOMMÉE MEILLEURE NOUVELLE PIÈCE DE CIRCULATION OU SÉRIE PAR L'INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CURRENCY AFFAIRS





La pièce de circulation de 2 $ dotée d'un placage innovant de nickel noir vaut à la Monnaie un autre prix Excellence in Currency Awards.

OTTAWA, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne est ravie d'annoncer que sa pièce de circulation bimétallique de 2 $, dont l'anneau extérieur est plaqué de nickel noir, une première mondiale, a reçu le prix « Meilleure nouvelle pièce de circulation ou série » à l'occasion des Excellence in Currency Awards 2023 de l'International Association of Currency Affairs (IACA). Mis au point par l'équipe de Recherche-développement de la Monnaie, le placage de nickel noir sur l'anneau extérieur de la pièce rappelle un brassard de deuil et fait écho à la perte ressentie par des millions de Canadiens et de Canadiennes lors du décès de leur reine, le 8 septembre 2022. Le prix a été officiellement remis lors de la Conférence sur la monnaie de 2023 qui s'est tenue à Mexico, au Mexique.

« La reine Elizabeth II a régné en tant que chef d'État du Canada pendant sept décennies et a été le seul monarque pour la majorité de la population canadienne», a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « En tirant parti d'une autre innovation de la Monnaie royale canadienne pour créer cette pièce de circulation spéciale de 2 $, nous avons pu offrir à la population canadienne une façon de préserver son souvenir. »

Cette pièce de circulation a été lancée le 7 décembre 2022, lorsque des milliers de personnes ont afflué dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg pour échanger leur petite monnaie contre un souvenir abordable et mémorable de la défunte reine. On retrouve au coeur du revers de cette pièce le motif classique de l'ours polaire de Brent Townsend et, à l'avers, l'effigie de la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt. Bien que la composition métallique de la pièce reste inchangée, l'anneau extérieur est noir. Cliquez ici pour en savoir plus.

Près de cinq millions de pièces sont entrées dans le système national de distribution de pièces en décembre, et des pièces supplémentaires sont en cours de production pour répondre à la demande continue du marché.

Vous trouverez des images de cette pièce ici.

Les prix Excellence in Currency Awards ont été mis sur pied par l'IACA en 2007 afin de promouvoir et de récompenser l'excellence dans l'émission, la fabrication, la transformation, la gestion et la distribution de la monnaie. La Monnaie est fière d'avoir remporté plusieurs de ces prix :

Meilleure nouvelle pièce commémorative ou pièce de circulation d'essai pour la pièce de circulation photoluminescente de 1 $ Poisson Volant de la Barbade (2022);

pour la pièce de circulation photoluminescente de 1 $ de la Barbade (2022); Meilleure initiative en matière de devise en contexte de pandémie COVID-19 (catégorie « autre organisation ») [2021], prix spécial pour la Médaille de reconnaissance honorant les travailleurs de première ligne du Canada et les personnes qui apportent une contribution positive à la collectivité;

[2021], prix spécial pour la Médaille de reconnaissance honorant les travailleurs de première ligne du et les personnes qui apportent une contribution positive à la collectivité; Meilleure innovation en matière de pièce, de caractéristique ou de distribution (2019) pour la technologie d'épreuve trimétallique;

(2019) pour la technologie d'épreuve trimétallique; Meilleur nouveau programme de communications (2017) pour le programme de pièces de circulation commémoratives Canada 150;

(2017) pour le programme de pièces de circulation commémoratives Canada 150; Meilleure nouvelle pièce commémorative ou pièce de circulation d'essai (2015), prix reçu conjointement avec la Reserve Bank of New Zealand pour la pièce de circulation colorée de 50 cents de la Nouvelle-Zélande soulignant le centenaire de l' ANZAC ;

(2015), prix reçu conjointement avec la Reserve Bank of pour la pièce de circulation colorée de 50 cents de la Nouvelle-Zélande soulignant le centenaire de l' ; Meilleure innovation - Nouvelles pièces (2013) pour les pièces de circulation de 1 $ et de 2 $ en acier plaqué multicouche avec caractéristiques de sécurité de pointe, introduites en 2012;

(2013) pour les pièces de circulation de 1 $ et de 2 $ en acier plaqué multicouche avec caractéristiques de sécurité de pointe, introduites en 2012; Meilleure nouvelle série de pièces (2011) pour le programme de pièces de circulation commémoratives des Jeux d'hiver de 2010 à Vancouver

(2011) pour le programme de pièces de circulation commémoratives des Jeux d'hiver de 2010 à Meilleure nouvelle pièce (2007) pour la pièce de circulation de 25 cents au ruban rose 2006.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le site www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de l'IACA

De concert avec les secteurs public et privé, l'IACA vise à offrir une tribune internationale de consultation et de collaboration entre les parties qui interviennent dans le circuit des paiements en espèces, et à faire profiter l'industrie des retombées de ses travaux dans différents projets, de ses programmes et de ses ressources en information. Ses membres sont recrutés parmi tous les intervenants du circuit des paiements en espèces : banques centrales, émetteurs de monnaie, ministères des finances, imprimeries commerciales et d'État; établissements de monnayage d'État et commerciaux, gestionnaires de trésorerie, fournisseurs et manutentionnaires de devises.

17 mai 2023 à 08:30

