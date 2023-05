DÉTAIL FORMATION LANCE COMMERCEFUNAMBULE.COM, UN NOUVEAU SITE WEB DÉDIÉ AUX PRATIQUES DE CONCILIATION TRAVAIL-VIE PERSONNELLE POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Détail Formation est fier d'annoncer le lancement du site www.commercefunambule.com consacré aux pratiques de conciliation travail-vie personnelle à implanter dans les commerces de proximité. Le site web comprend les résultats d'une enquête sur le terrain, la présentation de plus de 125 pratiques de conciliation et avantages sociaux et cinq (5) principales étapes pour guider tout commerce de proximité à implanter une conciliation travail-vie personnelle avec ses employés.

POURQUOI UN TEL SITE WEB?

Les petites entreprises, et principalement les commerces de proximité, jouent un rôle fondamental dans l'économie québécoise. Ils sont au coeur de l'essor de nos villes, de nos villages. Or, il devient de plus en plus difficile pour ces petites entreprises d'attirer des employés pour maintenir leurs heures d'affaires. La présence des horaires atypiques, les nombreux quarts de soir exigés, les salaires souvent plus bas que d'autres secteurs d'activité, et les avantages sociaux quasi inexistants, représentent de nombreux défis pour maintenir l'attractivité de leur entreprise.

De plus, la majorité des commerces de proximité n'ont pas les moyens d'avoir recours à une personne formée en ressources humaines. Ils manquent de temps, d'argent et parfois de sensibilisation face à la nécessité de revoir leurs façons de faire pour améliorer les conditions de travail de leurs employés.

Avec ce site web, qui a été rendu possible grâce à une contribution financière du ministère de la Famille, nous pensons pouvoir aider les employeurs à améliorer la performance et la rétention de leurs employés actuels; nous espérons aider les employés à mieux exprimer leurs besoins, et avons comme but ultime de rendre le secteur du commerce de proximité plus attrayant auprès des futurs employés.

C'est pourquoi, nous sollicitons ardemment les organismes de développement économique, les entreprises privées et toute personne qui a à coeur les petits commerçants, afin de relayer ce communiqué auprès des commerces de leur territoire. Les commerces de proximité ont démontré une résilience hors du commun depuis la pandémie et méritent un soutien accru face à leurs différents enjeux.

À PROPOS DE DÉTAIL FORMATION

Depuis 24 ans, nous regroupons plusieurs consultant(e)s dont la mission première est d'accompagner les organismes de développement économique en proposant aux commerces de proximité de leur territoire une multitude de services de formation et de soutien, dans le but de favoriser leur réussite en termes financiers, humains et communicationnels. Visitez www.detailformation.com pour en savoir plus.

SOURCE Détail Formation

17 mai 2023 à 08:00

