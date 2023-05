Azimut et SOQUEM débutent un programme d'exploration pour le lithium sur le Projet Pikwa, région de la Baie James, Québec





LONGUEUIL, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) continue l'exploration méthodique de ses propriétés et annonce qu'une campagne de terrain pour le lithium débute sur la Propriété Pikwa (la « Propriété ») située dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. Ce large programme sera suivi par du forage carotté en fonction au succès de la phase de prospection. C'est le premier de plusieurs programmes focalisés sur le lithium qui seront entrepris par Azimut cet été.

La Propriété Pikwa, d'une longueur de 28 km, bénéficie d'un positionnement exceptionnel entre le projet Corvette (Patriot Battery Metals) situé à l'est, qui renferme la découverte majeure en lithium de CV5, et le projet Cancet (Winsome Resources) situé à l'ouest, qui renferme le prospect lithium de Cancet (voir figures 2 et 3). Pikwa est un projet en coparticipation entre Azimut et SOQUEM.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 12)

Azimut et SOQUEM ont délimité huit secteurs-cibles de grande extension pour le lithium sur Pikwa à partir d'une revue systématique des données acquises durant leurs programmes d'exploration antérieurs sur la Propriété. Bien que ces programmes n'étaient pas focalisés sur le lithium, l'analyse des données fournit un excellent support pour le ciblage.





de direction est-ouest encaissant les prospects lithium majeurs des projets Corvette et Cancet. Les critères additionnels de ciblage comprennent : a) le traitement avancé en interne de données de télédétection multispectrale pour détecter des affleurements potentiels de pegmatite; b) la distribution à l'échelle du projet des éléments indicateurs dans le socle rocheux (lithium, césium, rubidium, gallium, étain et tantale); et c) les sédiments de fond de lac montrant des anomalies géochimiques de grande extension dans des secteurs sous-explorés pour le lithium, selon les mêmes éléments indicateurs.





le traitement avancé en interne de données de télédétection multispectrale pour détecter des affleurements potentiels de pegmatite; la distribution à l'échelle du projet des éléments indicateurs dans le socle rocheux (lithium, césium, rubidium, gallium, étain et tantale); et les sédiments de fond de lac montrant des anomalies géochimiques de grande extension dans des secteurs sous-explorés pour le lithium, selon les mêmes éléments indicateurs. Une des cibles les plus attrayantes est caractérisée par la présence de plusieurs corps granitiques hyperalumineux de la suite intrusive du Vieux Comptoir au sein du corridor magnétique favorable.

Un sommaire des travaux d'exploration antérieurs et des résultats clés obtenus sur la Propriété, incluant le programme de forage initial, est présenté en annexe et aux figures 10 à 12. Tel que déjà indiqué (voir communiqués de presse du 23 janvier et du 23 février 2023), plusieurs programmes d'exploration focalisés sur le lithium seront entrepris par Azimut cet été, incluant notamment des travaux sur les propriétés Galinée, Dalmas et Pontois détenues en coparticipation avec SOQUEM.

Propriété Pikwa

La Propriété Pikwa (509 claims, 260,9 km2) s'étend sur 28 km de long par 15 km de large. Le projet est localisé 303 km à l'est de la Communauté crie de Wemindji, dans une région desservie par d'excellentes infrastructures incluant des routes permanentes, un réseau de lignes électriques et des aéroports. La route régionale Transtaïga (une route est-ouest en gravier) traverse le nord du projet, ainsi que deux lignes électriques. Le projet est une coparticipation à 50% entre Azimut et SOQUEM. Pikwa est géré par SOQUEM avec la participation de l'équipe d'Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, et François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations ont également revu le contenu de ce communiqué

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est avancé activement vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,7 millions d'actions émises et en circulation.

www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

ANNEXE

Sommaire des programmes antérieurs et résultats

Depuis 2016, la Propriété est explorée pour son potentiel en or et cuivre-or. Ces travaux incluent:

Prospection : 991 échantillons choisis de roche et 96 échantillons en rainure ( les échantillons choisis de roche sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes);

Levé de sol : 1 457 échantillons;

Levé de sédiments de fond de lac (« SFL »): 379 échantillons;

Levé magnétique-électromagnétique héliporté : 2 234 km de lignes ;

Géophysique au sol : 50,3 km de lignes de polarisation provoquée (« PP »), 75,8 km de lignes de levé magnétique;

Forage carotté: 11 sondages totalisant 2 085 m.

Les phases d'exploration antérieures ont conduit aux résultats significatifs suivants (voir figures 10 à 12):

Découverte du Prospect Hyperion : jusqu'à 7,17 g/t Au le long d'un contact cisaillé et de fort pendage entre des formations de fer et des volcanites mafiques. La minéralisation aurifère est associée à de l'arsénopyrite disséminée à semi-massive avec des valeurs anomales en cobalt, argent et tellure. Plus à l'est, un autre secteur présente des valeurs anomales en en or avec bismuth et molybdène. Ces prospects sont corrélés avec plusieurs forts conducteurs électromagnétiques de direction est-ouest, des axes de hauts magnétiques, et de fortes anomalies Cu-Mo-Ag-Bi-W dans les SFL. Ce corridor prospectif de 10,5 km de long (le « Corridor Hypérion ») justifie des travaux additionnels d'exploration (voir communiqués de presse du 6 novembre 2018, 20 mars et 15 avril 2019).

Découverte de Copperfield Est: ce corridor prospectif de 10 km de long (le « Corridor Copperfield Est ») est défini par les associations spatiales suivantes:

a) Une forte anomalie de cuivre en SFL, bien corrélée avec une forte anomalie cuivre en sol de 5,5 km de long par 500 m de large avec une signature polymétallique comparable à celle identifiée en SFL (Cu-Mo-Ag-Bi-W);

b) Un important champ de blocs erratiques minéralisés; les meilleures teneurs obtenues à partir des 141 blocs échantillonnés sont de 20,1% Cu, 2,99 g/t Au, 58 g/t Ag et 0,24% Mo

c) Plusieurs affleurements minéralisés à haute teneur dans la partie la plus à l'est du Corridor où l'épaisseur de mort-terrain est la plus faible; les meilleures teneurs indiquent 9,8% Cu, 13,4 g/t Au, 37,6 g/t Ag et 1,0% Mo sur un échantillon choisi de roche;

d) Une série d'anomalies PP de chargeabilité sur 10 km de long, coïncidente avec l'anomalie de cuivre en sol; deux conducteurs électromagnétiques de 500 m de long sont situés en continuité vers l'ouest des anomalies PP.

La roche encaissante principale est un gneiss à biotite. Le principal minéral de cuivre est la chalcopyrite sous forme disséminée ou en veines et veinules semi-massives, accompagné fréquemment par de la bornite et de la chalcocite. Le Corridor Copperfield est interprété comme un système porphyrique Cu-Au-Ag-Mo mis en place en bordure d'une intrusion et ensuite cisaillé au cours des évènements tectoniques régionaux (voir communiqués de presse du 22 juillet, 16 octobre, 23 octobre, 9 décembre 2019, 27 avril et 6 octobre 2020).

En octobre et novembre 2020, un programme initial de forages carottés (11 forages, 2 085 m) a testé plusieurs cibles PP le long du Corridor Copperfield Est et donné les résultats significatifs suivants :

Forage PIK20-001: 0,46% Cu sur 4,45 m (de 187,8 m à 192,25 m), incluant

3,38% Cu, 25,5 g/t Ag, 0,14% Zn sur 0,5 m (de 191,25 m à 191,75 m)

Forage PIK20-003: 2,14 g/t Au sur 1,50 m (de 27,5 m à 29,0 m)

0,28% Cu, 3,22 g/t Ag sur 2,15 m (de 114,65 m à 116,8 m)

0,48 g/t Au, 0,15% Cu, 2,16 /t Ag sur 0,95 m (de 127,45 m à 128,4 m)

0,85 g/t Au, 0,25% Cu, 0,33% Zn, 0,1% Pb sur 0,6 m (de 149,4 m à 150 m)

Forage PIK20-007: 0,53% Cu sur 2,65 m (de 30,5 m à 33,15 m), incluant

1,31% Cu and 112 ppm Mo sur 0,9 m (de 32,25 m à 33,15 m)

Forage PIK20-008: 0,44 g/t Au sur 1,5 m (de 81,0 m à 82,5 m)

Forage PIK20-011: 0,20 g/t Au, 1,16 g/t Ag, 0,11% Cu sur 1,0 m (de 118,0 m à 119,0 m)

0,23% Cu, 2,1 g/t Ag, 282 ppm Mo sur 0,6m (de 158,4 m à 159,0 m)

Les forages PIK20-002, -004, -005, -006, 009, and 010 ne présentent pas de teneurs significatives. Les coordonnées des forages réalisés sont spécifiées au tableau 1.

Ces résultats constituent une première validation encourageante du potentiel du Corridor Copperfield Est, pour le moment partiellement testé et qui reste largement ouvert pour des forages additionnels.

Contrat de forage et protocoles analytiques: Forage RJLL de Rouyn-Noranda au Québec, a réalisé les opérations de forage avec un diamètre de carotte NQ. Les échantillons de carottes ont été envoyés au Laboratoire AGAT à Val d'Or au Québec. Les échantillons de prospection ont été envoyés à ALS Minerals, également basé à Val-d'Or. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont aussi été analysés par méthode ICP pour un ensemble de 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie au cours de ses programmes de forage. Dans tous les envois d'échantillons de forage sont insérés des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons.

