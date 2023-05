Alors qu'ils vivent leurs premières expériences financières, les membres de la génération Z sont touchés par l'anxiété financière et modifient leurs habitudes de consommation en raison du contexte économique actuel





Une enquête révèle que les membres de la génération Z souhaitent améliorer leur rapport à l'argent et envisagent une approche plus consciente en matière de conseils financiers

TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - Tandis que les membres de la génération Z (les Z) intègrent le marché du travail et assument leurs « premières » responsabilités financières, comme faire l'épicerie, payer le loyer ou épargner pour des vacances, une nouvelle recherche commandée par Interac Corp. suggère que les Z sont plus stressés (42 %), anxieux (37 %) et dépassés (31 %) que toute autre génération en ce qui concerne leur situation financière. Les Z admettent qu'ils se tournent davantage vers le débit afin de pouvoir exercer un meilleur contrôle financier. Alors qu'ils ajustent leur façon de gérer les dépenses courantes, les Z (première génération qui profite du débit) utilisent plus fréquemment le débit (70 %) que les autres Canadiens sondés (55 %).

Près de huit répondants de la génération Z sur dix conviennent que l'inflation (78 %) et le coût des produits essentiels (75 %) sont deux facteurs externes qui influent sur leur capacité de gérer leurs finances. De façon générale, la plupart des Canadiens semblent faire des changements dans leur façon de dépenser. D'une année à l'autre, les données Interac montrent que plus les transactions Débit Interac augmentent dans les épiceries et les supermarchés, plus la taille moyenne des paniers diminue. Ces données suggèrent que les consommateurs font leurs courses plus fréquemment et achètent en plus petites quantités, possiblement dans le but d'alléger leur fardeau financier. De même, les détaillants au rabais affichent une plus forte croissance des transactions que leurs homologues à prix élevés, ce qui suggère que les Canadiens modifient leurs comportements d'achat pour en avoir plus pour leur argent.

« Bien que nous constations que les décisions d'achat sont façonnées par le contexte économique, les dépenses essentielles, elles, demeurent. Les consommateurs comptent sur leur propre argent, comme en témoigne l'augmentation du nombre de transactions Débit Interac (5 %) et Virement Interac (11 %) d'une année à l'autre, a déclaré William Keliehor, chef des affaires commerciales à Interac Corp. En période d'incertitude, le débit demeure un puissant outil pour aider les Canadiens de toutes les générations, y compris ceux de la génération Z, à garder le contrôle de leur argent. »

Pour accompagner cette cohorte de Canadiens qui traversent une période d'incertitude économique et les aider à prendre le contrôle, il faut adopter un style différent en matière de conseils financiers. Plus du tiers des Z (37 %) interrogés croient qu'ils bénéficieraient davantage de conseils financiers axés sur l'aspect émotionnel de la gestion financière, comparativement à seulement 21 % des baby-boomers. Alors que les Canadiens plus âgés s'en tiennent aux ressources traditionnelles pour obtenir des conseils financiers, comme les conseillers financiers, on a constaté que les Z préfèrent chercher du soutien auprès de leur réseau immédiat, comme les membres de la famille plus âgés (73 %), les frères et soeurs ou les cousins (20 %) et les amis (21 %).

« Tandis que les membres de la génération Z se familiarisent avec le monde des finances, il serait judicieux de comprendre leurs comportements d'achat et leur façon de voir l'argent afin d'être mieux outillés pour leur offrir les expériences et les ressources qu'ils recherchent, a déclaré Daria Hill, vice-présidente, Marketing et communications à Interac Corp. Les Z abordent les finances dans une perspective différente qui exige des ressources en littératie financière repensées et adaptées à leurs valeurs et à leur réalité. »

En partenariat avec Interac, Conscious Economics a créé Mindfulness & Money, un programme basé sur le concept de thérapie financière visant à éliminer certains des obstacles auxquels les membres de la génération Z font face pour se sentir en contrôle de leur argent et renforcer leur confiance financière.

« Nous savons qu'il y a une occasion de redynamiser les conseils financiers destinés aux jeunes générations, et cela commence par la pleine conscience, a déclaré Aseel El-Baba, thérapeute financière à Conscious Economics. Bien que les conseils financiers traditionnels jouent un rôle pour toutes les générations, les Z cherchent un soutien émotionnel pour se sentir plus en contrôle de leur réalité financière. Ils ont besoin de ces liens avec leurs pairs, de conseils d'amis de confiance et de nouveaux outils pour contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Interac pour offrir ces ressources là où elles sont nécessaires. »

Conscious Economics et Interac offrent aux membres de la génération Z les conseils suivants, basés sur le concept de thérapie financière.

Trouvez une personne qui peut vous offrir un soutien émotionnel : Il peut ne pas sembler naturel d'engager une conversation avec des amis à propos de vos finances, mais cela pourrait changer votre rapport à l'argent. Trouvez-vous un confident en qui vous avez confiance (cette personne doit offrir une présence apaisante et aidante) et tirez des leçons de son point de vue. Il peut s'agir d'un ami qui a franchi ses premiers pas financiers avec succès, par exemple en réalisant son premier investissement ou en louant son premier appartement. Demandez-lui de vous parler de ses expériences, les positives comme les négatives, et inspirez-vous-en pour prendre votre prochaine décision financière.

Le stress vient souvent du fait que l'on s'inquiète de choses qui arriveront dans le futur, mais sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Pour l'éviter, prenez plutôt les choses en main en vous concentrant sur les choix qui ont une incidence immédiate sur la gestion de votre budget. Par exemple, configurez Débit comme mode de paiement par défaut dans votre portefeuille mobile ou dans l'application du détaillant afin que vous ne dépensiez que ce que vous pouvez vous permettre dans le moment présent. Vous pouvez également utiliser Virement pour payer sur-le-champ ou pour partager les coûts avec d'autres personnes. Ainsi, vos dépenses seront plus faciles à suivre et vos expériences en groupe, plus abordables. Près de huit membres de la génération Z sur dix (78 %) affirment que Virement est le moyen le plus simple de partager les coûts. Trouvez votre communauté et explorez le bien-être financier au moyen de nouveaux outils : Trouvez une communauté avec laquelle vous pourrez parler de vos finances. Elle vous aidera à vous sentir moins seul. Que ce soit en créant un groupe sur les médias sociaux ou en poursuivant votre parcours de bien-être financier avec Conscious Economics et Interac, vous trouverez le soutien dont vous avez besoin. Améliorez vos compétences en matière de bien-être financier et développez-en de nouvelles sous l'angle de la pleine conscience grâce à Mindfulness & Money, une ressource gratuite offerte à tous les Canadiens. Les modules s'appuient sur des expériences bien réelles et tirent parti de la thérapie financière.

Pour plus de conseils et du soutien, cliquez ICI.

À propos de l'enquête

Hill+Knowlton Stratégies a utilisé le groupe de discussion en ligne Léger Opinion pour sonder 1 751 Canadiens pendant la période du 12 au 17 avril 2023. L'échantillonnage a été effectué selon des quotas d'âge, de sexe et de région, et comprend un échantillon de n = 250 Canadiens âgés de 18 à 25 ans. Le sondage a duré 10 minutes. Les données ont été pondérées selon l'âge, le genre et la région, en fonction des données du recensement de 2016. Une marge d'erreur associée pour un échantillon sélectionné au hasard de n = 1 751 serait de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Conscious Economics

Conscious Economics est un organisme national sans but lucratif et une entreprise sociale mondiale dont le siège social se trouve au Canada et qui cumule 10 ans d'expérience en matière d'éducation économique, de programmes de littératie financière, de recherche, d'événements et d'apprentissage par expérience. L'entreprise a organisé plus de 1 000 événements qui ont rassemblé des jeunes, des chefs d'entreprise, des décideurs, des agents de changement, des éducateurs, des associations industrielles, des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif. Bien qu'elle s'engage auprès de toutes les communautés, Conscious Economics met l'accent sur les populations vulnérables, notamment les populations noires, autochtones et de couleur, la communauté LGBTQ2S+, les femmes et les artistes.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce qu'elle fait pour aider à assurer l'avenir de l'argent et des données au Canada. Elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre une culture et une présence sociale d'entreprise fondées sur les principes de responsabilité, de diversité et d'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour en savoir davantage, visitez notre site Web.

