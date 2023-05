L'étude sur la cybercriminalité de LexisNexis Risk Solutions révèle une augmentions annuelle de 20% du taux d'attaque numérique dans le monde





Le taux d'attaque élevé devrait se maintenir en 2023 car la cybercriminalité devient de plus en plus sophistiquée et répandue

ATLANTA, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a publié aujourd'hui les résultats de son étude annuelle sur la cybercriminalité, une analyse de données qui prend en compte 79.8 milliards de transactions traitées à travers son réseau LexisNexis® Digital Identity Network® au cours de l'année 2022. Cette étude intitulée, Trust and Collaboration as Foundations to Fight Fraud (Confiance et collaboration - piliers de la lutte contre la fraude) démontre que le taux mondial d'attaques numériques a augmenté de 20 % d'une année sur l'autre (YOY) par rapport à 2021, ce qui confirme la tendance à l'augmentation de la fraude numérique à mesure que les économies rouvrent leurs portes après la pandémie.

Le LexisNexis® Identity Abuse Index, qui enregistre le pourcentage d'attaque journalier, démontre que les taux d'attaque ont chuté au quatrième trimestre de 2022 bien que la situation varie selon les régions, avec des pics importants en Asie-Pacifique, Amérique Latine et Amérique du Nord à la fin de l'année.

Malgré les effets de l'incertitude économique, de l'inflation et de la guerre en Ukraine, les transactions numériques en 2022 ont augmenté de 24% d'une année sur l'autre, principalement en raison de l'augmentation des transactions au sein des services financiers (29%) et du e-commerce (17%).

Les entreprises cherchent à établir des informations cohérentes sur l'identité numérique à travers tous les canaux numériques et les points de contact avec les clients finaux afin d'atténuer les taux de fraude croissants. Elles s'efforcent d'accroître le niveau de confiance avec leurs clients et d'identifier plus facilement les risques. Le rapport montre que le pourcentage de transactions classées comme fiables dans la plateforme Digital Identity Network® a augmenté de 9 % d'une année sur l'autre, ce qui permet aux entreprises d'offrir un parcours client plus fluide.

"Les entreprises restent vulnérables à la fraude transactionnelle en cette période de numérisation accélérée", a déclaré Stephen Topliss, vice-président de la stratégie en matière de fraude et d'identité pour LexisNexis Risk Solutions. "Malgré une surveillance réglementaire accrue, des innovations technologiques et une plus grande sensibilisation du public, il existe des défis persistants dans la prévention de la fraude. Cette tendance devrait perdurer car les consommateurs continuent d'adopter les canaux numériques. Les taux de fraude et leur sophistication augmentant, l'authentification multifactorielle seule comme moyen de défense est inadéquate dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les organisations, les industries et les pays doivent collaborer et identifier les signaux interconnectés des attaques frauduleuses complexes, car les réseaux criminels travaillant de manière structurée sont là pour rester. Pour lutter contre les dernières escroqueries, il est nécessaire de disposer de modèles d'apprentissage automatique ciblés capables d'exploiter les derniers renseignements numériques, les signaux biométriques comportementaux et les indicateurs de comptes mules."

Principales conclusions de l'étude sur la cybercriminalité de LexisNexis Risk Solutions, de janvier à décembre 2022 :

Les réseaux mobiles deviennent de plus en plus populaires ? Les transactions effectuées sur mobiles ont atteint des sommets avec 77% de toutes les transactions observées au sein du réseau d'identité numérique (Digital Identity Network), les applications mobiles représentant 82 % de toutes les interactions mobiles.

Les transactions effectuées sur mobiles ont atteint des sommets avec 77% de toutes les transactions observées au sein du réseau d'identité numérique (Digital Identity Network), les applications mobiles représentant 82 % de toutes les interactions mobiles. Le taux d'attaque continue de grimper ? le taux d'attaque mondial continue d'augmenter, sous l'effet d'une hausse dans les secteurs financiers et de e-commerce de 31% et de 29% respectivement. L'étude montre que les criminels continuent de cibler les secteurs des communications, de la téléphonie mobile et des médias plus que tout autre secteur. Cependant, une baisse significative de 27% d'une année à l'autre du taux d'attaque global suggère que les criminels changent d'objectif.

le taux d'attaque mondial continue d'augmenter, sous l'effet d'une hausse dans les secteurs financiers et de e-commerce de 31% et de 29% respectivement. L'étude montre que les criminels continuent de cibler les secteurs des communications, de la téléphonie mobile et des médias plus que tout autre secteur. Cependant, une baisse significative de 27% d'une année à l'autre du taux d'attaque global suggère que les criminels changent d'objectif. Vulnérabilité des paiements ? Sur l'ensemble des canaux bureautiques et mobiles, les taux d'attaque sur les paiements numériques ont augmenté de 27 % d'une année sur l'autre. Les méthodes de paiements alternatives, telles que les portefeuilles numériques, les paiements par QR Code et les transferts de personne à personne, continuent de gagner en popularité, particulièrement dans la région Asie-Pacifique. Ce changement a contribué à une augmentation de 32% d'une année à l'autre des transactions de paiements dans cette région, mais les criminels sont également prompts à exploiter les vulnérabilités. Cette étude montre une augmentation de 50% d'une année à l'autre du taux d'attaque sur les paiements en Asie-Pacifique.

Sur l'ensemble des canaux bureautiques et mobiles, les taux d'attaque sur les paiements numériques ont augmenté de 27 % d'une année sur l'autre. Les méthodes de paiements alternatives, telles que les portefeuilles numériques, les paiements par QR Code et les transferts de personne à personne, continuent de gagner en popularité, particulièrement dans la région Asie-Pacifique. Ce changement a contribué à une augmentation de 32% d'une année à l'autre des transactions de paiements dans cette région, mais les criminels sont également prompts à exploiter les vulnérabilités. Cette étude montre une augmentation de 50% d'une année à l'autre du taux d'attaque sur les paiements en Asie-Pacifique. Une voie lucrative pour la cybercriminalité ? Les attaques automatisées par bots dans le secteur du e-commerce ont augmentées de 195% dans le monde. Presque la moitié de ces attaques ont ciblé les États-Unis, où elles ont augmenté de 127% d'une année à l'autre. Les attaques de bot ont augmenté de 112% dans les secteurs du gaming et du jeu en ligne aux États-Unis, alors que ce secteur est en pleine croissance grâce à sa légalisation dans un plus grand nombre d'États.

Téléchargez un exemplaire de Trust and Collaboration as Foundations to Fight Fraud: The LexisNexis® Risk Solutions Cybercrime Report 2022. (Uniquement disponible en anglais)

Méthodologie

Le rapport sur la cybercriminalité de LexisNexis Risk Solutions est basé sur les attaques cybercriminelles détectées par la plateforme Digital Identity Network. Celle-ci a traité 92 milliards de transactions en 2022, y compris des types d'attaques courantes telles que la création de nouveaux comptes, la connexion à des comptes et la fraude aux paiements. Il analyse la légitimité des transactions sur la base de l'identification de l'appareil, de la géolocalisation, de l'historique et de l'analyse comportementale en temps quasi réel, offrant ainsi un aperçu des identités numériques mondiales. Les clients bénéficient d'une vision globale des risques et de politiques personnalisées. Le rapport couvre les transactions "à haut risque" notées par les clients mondiaux. Digital Identity Network n'inclut pas les données de transaction de tous les pays du monde.

